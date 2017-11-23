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02:24 (мск), источник: Vesti.kz

Последний соперник «Астаны» в Лиге Европы победил «Маккаби» в гостях

Израильский «Маккаби» из Тель-Авива уступил чешской «Славии» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пятого тура группы А проходила в Нетанье и завершилась со счетом 0:2. Оба гола «Славии» забил полузащитник «Славии» Йозеф Гушбауэр, отличившийся на 45-й и 54-й минутах.

В другом матче пятого тура «Астана» на своем поле уступила испанскому «Вильярреалу» — 2:3.

С 11 очками в группе лидирует «Вильярреал», который обеспечил себе выход в плей-офф. У «Славии» восемь баллов, у «Астаны» — семь, а у «Маккаби» — один.

Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день «Астана» в Праге встретится со «Славией», а «Вильярреал» дома сыграет с «Маккаби».

Маккаби Тель-Авив 0:2
Первый тайм: 0:1
Славия Пр
23.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа A Netanya
Главные тренеры
Йорди Кройф Ярослав Шилгавы
Голы
10 Йозеф Хушбауэр (Я. Змргал) 45+1′
10 Йозеф Хушбауэр (М. Нгаде-Нгаджюи) 54′
Составы
Предраг Райкович 95
Эйтан Тиби 18
Таль I Бен-Хаим 26
38′ Офир Давидзада 27
Ширан Йеини (к) 13
Дор Миха 15
72′ Дор Перец 42
40′ Видар Ерн Кьяртанссон 24
9′ 60′ Авраам Рикан 22
Эйяль Голаса 23
75′ Кристиан Баттоккио 28
Тино-Свен Сушич 31
60′ Аарон Шенфельд 25
Элиран Атар 16
16 Ян Лаштувка
3 Эдуард Соболь
4 Якуб Югас
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи
19 Симон Дели
25 Михал Фридрих
8 Яромир Змргал
22 Томаш Соучек 42′
10 Йозеф Хушбауэр (к) 88′
7 Мигел Алвеш Данни
17 Мирослав Стох 79′
14 Мик ван Бюрен 82′
27 Томаш Нецид 69′
21 Милан Шкода
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 2
16 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Иштван Ковач (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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