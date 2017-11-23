Последний соперник «Астаны» в Лиге Европы победил «Маккаби» в гостях

Встреча пятого тура группы А проходила в Нетанье и завершилась со счетом 0:2. Оба гола «Славии» забил полузащитник «Славии» Йозеф Гушбауэр, отличившийся на 45-й и 54-й минутах.
В другом матче пятого тура «Астана» на своем поле уступила испанскому «Вильярреалу» — 2:3.
С 11 очками в группе лидирует «Вильярреал», который обеспечил себе выход в плей-офф. У «Славии» восемь баллов, у «Астаны» — семь, а у «Маккаби» — один.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день «Астана» в Праге встретится со «Славией», а «Вильярреал» дома сыграет с «Маккаби».