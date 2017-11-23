Футболисты «Шерифа» обыграли «Злин» и сместили «Локо» с первого места в группе ЛЕ

Встреча пятого тура, прошедшая в четверг в Тирасполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил Жайро Да Силва на 11-й минуте.
После этой победы «Шериф» набрал 9 очков и обошел в таблице группы московский «Локомотив» на один балл. На третьем месте идет датский «Копенгаген» (6 очков), а «Злин» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и замыкает таблицу (2).
В заключительном матче группового этапа «Шериф» 7 декабря сыграет на выезде с «Копенгагеном» и тираспольской команде достаточно не проиграть, чтобы выйти в 1/16 финала Лиги Европы. «Злин» в тот же день примет на своем поле «Локомотив».