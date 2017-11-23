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02:21 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Шерифа» обыграли «Злин» и сместили «Локо» с первого места в группе ЛЕ

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Футболисты молдавского «Шерифа» обыграли на своем поле чешский «Злин» в матче соперников московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы и вышли на первое место в таблице группы F.

Источник: РИА "Новости"

Встреча пятого тура, прошедшая в четверг в Тирасполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил Жайро Да Силва на 11-й минуте.

После этой победы «Шериф» набрал 9 очков и обошел в таблице группы московский «Локомотив» на один балл. На третьем месте идет датский «Копенгаген» (6 очков), а «Злин» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и замыкает таблицу (2).

В заключительном матче группового этапа «Шериф» 7 декабря сыграет на выезде с «Копенгагеном» и тираспольской команде достаточно не проиграть, чтобы выйти в 1/16 финала Лиги Европы. «Злин» в тот же день примет на своем поле «Локомотив».

Шериф 1:0
Первый тайм: 1:0
Злин
23.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа F Sheriff
Главные тренеры
Роберто Бордин Богумил Паник
Голы
11′ Жайру да Силва (да Силва Лейте Кристиану) 10
Составы
Звонимир Микулич 1
Петру Раку 4
да Силва Лейте Кристиану 15
Анте Кулушич 35
Матео Сушич (к) 55
Вячеслав Посмак 90
Георге Антон 18
Юрий Кендыш 77
70′ Йосип Брезовец 30
Джереми де Ноэйер 8
84′ Жайру да Силва 10
Бенжамен Балима 14
90′ Зиги Бадибанга 39
Виталий Дамашкан 99
1 Зденек Зламал
16 Роберт Матейов
18 Зоран Гаич
27 Ондржей Бачо 19′
8 Петр Йирачек
11 Аднан Джафич
95 Мирзад Механович
77 Лукаш Железник
22 Лукаш Бартошак 80′
25 Роберт Бартоломеу
21 Йозеф Гнаничек (к) 85′
12 Ибраим Траоре
28 Убонг Экпай 53′
14 Даниэль Хольцер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
11 Фолы 12
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ола Хоббер Нильсен (Норвегия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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