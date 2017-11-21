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01:43 (мск), источник: Известия

Ясмин Ханданович: «Марибор» ехал к «Спартаку» за победой

Голкипер словенского клуба — о ничьей с красно-белыми в Лиге чемпионов, заключительном отрезке группового этапа турнира и своем соотечественнике Миха Мевле, выступающем в РФПЛ.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Самым неудобным соперником для «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов можно безоговорочно назвать словенский «Марибор». Балканский клуб считался главным аутсайдером группы Е, и мало кто верил, что он сможет набрать в турнире хотя бы одно очко. Однако после пяти матчей словенцы успели отвоевать две ничьи, и обе они пришлись на игры с московским клубом. Это серьезно осложнило красно-белым задачу по выходу в плей-офф самого престижного европейского клубного соревнования.

После встречи в Москве, завершившейся со счетом 1:1, «Известия» пообщались с одним из лидеров «Марибора», Ясмином Хандановичем. В эксклюзивном интервью 39-летний голкипер словенцев поделился впечатлениями от игры со «Спартаком», рассказал о шансах своей команды в заключительных турах группового этапа Лиги чемпионов и причинах неудач российских клубов в матчах со словенскими коллективами.

— Еще до игры со «Спартаком» все списали «Марибор» со счетов. Вы сами ожидали такого результата в матче с заведомо более сильным оппонентом?

— Нет, мы не надеялись на ничью. Честно говоря, наша команда думала только о победе. Все понимали: если мы хотим играть в Европе, нам нужно добыть три очка. «Марибор» играл организованно и достаточно надежно. Мы действовали компактно, ждали возможности пойти в контратаку и оказать давление на соперника. Конечно, пропущенный гол был психологически непрост для нас, тем более он был забит уже под конец игры. Однако мы не сломались, и в итоге удалось сравнять счет. Безусловно, это хороший результат для «Марибора». Но, к сожалению, борьба за еврокубки для нас закончилась. Мы надеялись на три очка.

— Тем не менее до этого «Спартак» на своем стадионе выглядел очень уверенно — добился ничейного счета с «Ливерпулем» (1:1) и разгромил «Севилью» (5:1)…

— Мы были готовы к тяжелой игре — понимали, что для обеих команд она имела важнейшее значение. В домашнем матче «Спартак» оказал на нас большее давление, чем в нашем первом противостоянии. Но мы знали, как помешать им показать свою игру.

— Вас удивил кто-то из игроков московского клуба?

— Я бы так не сказал. В ходе подготовки мы провели анализ игры каждого из футболистов московской команды. Поэтому все игроки «Марибора» знали, чего и от кого ждать в «Спартаке».

— В заключительном туре «Марибору» предстоит сыграть домашний матч с «Севильей». У вас осталась мотивация?

— Все понимают, что игра с «Севильей» не будет иметь для нас никакого турнирного значения. Но это не значит, что нам не важен результат этой встречи. Мы обязаны сделать подарок болельщикам в последнем еврокубковом матче сезона. К тому же это домашняя игра — фанаты будут гнать нас вперед все 90 минут. Знаю, будет сложно. «Севилья» — очень сильная команда, но нам нечего терять, и мы можем показать свой футбол. Думаю, это будет хороший день для нас.

— «Марибор» заработал два очка, и оба — в матчах со «Спартком». При этом «Ливерпулем» и «Севильей» вы были разгромлены. Есть ощущение, что «Спартак» и «Марибор» находятся на одном уровне?

— Не думаю, что правильно так говорить. Наверное, в матчах с нами «Спартаку» было сложно завладеть пространством впереди во время атак. А когда мячом владели мы, у нас появлялись хорошие шансы в контратаках. «Ливерпуль» и «Севилья» в этом плане отличаются от «Спартака». Испанцы и англичане вступают в сильный прессинг уже на нашей половине поля, и в играх с ними сложно создать какие-то моменты.

—  Получается, сравнивать эти команды непросто?

—  Да, это футбол. Мы все видели, как «Спартак» дома разгромил «Севилью» со счетом 5:1, в следующем матче в Испании проиграл 1:2, а потом закончил ничьей с нами. Понятно, что качество игры у наших соперников выше, но я считаю, что мы можем соревноваться, если выберем верную тактику.

—  «Открытие Арена» станет одним из главных стадионов предстоящего чемпионата мира в России. Что думаете об этом спортивном сооружении?

— Это один из самых красивых стадионов, на которых мы когда-либо играли. Он очень комфортный и современный. Уверен, команды и болельщики будут довольны.

— Расстроены, что вам и вашему брату Самиру Хандановичу не удастся сыграть здесь летом, так как сборная Словении не прошла в финальную часть Кубка мира?

— Мы оба все-таки уже завершили карьеру в сборной. Но за брата, действительно, немного обидно. Думаю, ему бы этот стадион понравился не меньше, чем мне. Надеюсь, Самир здесь еще сыграет.

— В чемпионате России выступает ваш соотечественник Миха Мевля, который играет за петербургский «Зенит». Что вы думаете о развитии его карьеры?

— Миха делает отличную карьеру. Он очень хороший игрок, крайне дисциплинированный. Я знаком с ним еще по словенской лиге. Могу отметить, что Мевля сделал большой рывок вперед. Думаю, это заметно. Сейчас он находится на правильном пути, чтобы стать отличным игроком еще более высокого уровня.

— Для России Марибор постепенно становится знаковым городом. В 2009-м Словения не пустила нашу команду на чемпионат мира-2010. Теперь важнейшие очки в Лиге чемпионов потерял «Спартак». Как думаете, почему у россиян так тяжело складываются игры со словенскими коллективами?

— Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Но могу вас успокоить: проблемы есть не только у России. Похожая ситуация у команд из Шотландии — «Селтика», «Рэнджерс», «Абердина». Они нас тоже не любят, потому что мы выбивали их из плей-офф еврокубков. Сейчас то же самое происходит и с национальной сборной. Так что Россия такая не одна (смеется).

— В вашей команде по этому поводу еще не шутят?

— Нет, конечно. Мы были очень рады ничьей со «Спартаком», но мы всегда с большим уважением относимся к нашим соперникам.

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Кабха
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 45′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Марибор
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