Ясмин Ханданович: «Марибор» ехал к «Спартаку» за победой»

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Самым неудобным соперником для «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов можно безоговорочно назвать словенский «Марибор». Балканский клуб считался главным аутсайдером группы Е, и мало кто верил, что он сможет набрать в турнире хотя бы одно очко. Однако после пяти матчей словенцы успели отвоевать две ничьи, и обе они пришлись на игры с московским клубом. Это серьезно осложнило красно-белым задачу по выходу в плей-офф самого престижного европейского клубного соревнования.

После встречи в Москве, завершившейся со счетом 1:1, «Известия» пообщались с одним из лидеров «Марибора», Ясмином Хандановичем. В эксклюзивном интервью 39-летний голкипер словенцев поделился впечатлениями от игры со «Спартаком», рассказал о шансах своей команды в заключительных турах группового этапа Лиги чемпионов и причинах неудач российских клубов в матчах со словенскими коллективами.

— Еще до игры со «Спартаком» все списали «Марибор» со счетов. Вы сами ожидали такого результата в матче с заведомо более сильным оппонентом?

— Нет, мы не надеялись на ничью. Честно говоря, наша команда думала только о победе. Все понимали: если мы хотим играть в Европе, нам нужно добыть три очка. «Марибор» играл организованно и достаточно надежно. Мы действовали компактно, ждали возможности пойти в контратаку и оказать давление на соперника. Конечно, пропущенный гол был психологически непрост для нас, тем более он был забит уже под конец игры. Однако мы не сломались, и в итоге удалось сравнять счет. Безусловно, это хороший результат для «Марибора». Но, к сожалению, борьба за еврокубки для нас закончилась. Мы надеялись на три очка.

— Тем не менее до этого «Спартак» на своем стадионе выглядел очень уверенно — добился ничейного счета с «Ливерпулем» (1:1) и разгромил «Севилью» (5:1)…

— Мы были готовы к тяжелой игре — понимали, что для обеих команд она имела важнейшее значение. В домашнем матче «Спартак» оказал на нас большее давление, чем в нашем первом противостоянии. Но мы знали, как помешать им показать свою игру.

— Вас удивил кто-то из игроков московского клуба?

— Я бы так не сказал. В ходе подготовки мы провели анализ игры каждого из футболистов московской команды. Поэтому все игроки «Марибора» знали, чего и от кого ждать в «Спартаке».

— В заключительном туре «Марибору» предстоит сыграть домашний матч с «Севильей». У вас осталась мотивация?

— Все понимают, что игра с «Севильей» не будет иметь для нас никакого турнирного значения. Но это не значит, что нам не важен результат этой встречи. Мы обязаны сделать подарок болельщикам в последнем еврокубковом матче сезона. К тому же это домашняя игра — фанаты будут гнать нас вперед все 90 минут. Знаю, будет сложно. «Севилья» — очень сильная команда, но нам нечего терять, и мы можем показать свой футбол. Думаю, это будет хороший день для нас.

— «Марибор» заработал два очка, и оба — в матчах со «Спартком». При этом «Ливерпулем» и «Севильей» вы были разгромлены. Есть ощущение, что «Спартак» и «Марибор» находятся на одном уровне?

— Не думаю, что правильно так говорить. Наверное, в матчах с нами «Спартаку» было сложно завладеть пространством впереди во время атак. А когда мячом владели мы, у нас появлялись хорошие шансы в контратаках. «Ливерпуль» и «Севилья» в этом плане отличаются от «Спартака». Испанцы и англичане вступают в сильный прессинг уже на нашей половине поля, и в играх с ними сложно создать какие-то моменты.

— Получается, сравнивать эти команды непросто?

— Да, это футбол. Мы все видели, как «Спартак» дома разгромил «Севилью» со счетом 5:1, в следующем матче в Испании проиграл 1:2, а потом закончил ничьей с нами. Понятно, что качество игры у наших соперников выше, но я считаю, что мы можем соревноваться, если выберем верную тактику.

— «Открытие Арена» станет одним из главных стадионов предстоящего чемпионата мира в России. Что думаете об этом спортивном сооружении?

— Это один из самых красивых стадионов, на которых мы когда-либо играли. Он очень комфортный и современный. Уверен, команды и болельщики будут довольны.

— Расстроены, что вам и вашему брату Самиру Хандановичу не удастся сыграть здесь летом, так как сборная Словении не прошла в финальную часть Кубка мира?

— Мы оба все-таки уже завершили карьеру в сборной. Но за брата, действительно, немного обидно. Думаю, ему бы этот стадион понравился не меньше, чем мне. Надеюсь, Самир здесь еще сыграет.

— В чемпионате России выступает ваш соотечественник Миха Мевля, который играет за петербургский «Зенит». Что вы думаете о развитии его карьеры?

— Миха делает отличную карьеру. Он очень хороший игрок, крайне дисциплинированный. Я знаком с ним еще по словенской лиге. Могу отметить, что Мевля сделал большой рывок вперед. Думаю, это заметно. Сейчас он находится на правильном пути, чтобы стать отличным игроком еще более высокого уровня.

— Для России Марибор постепенно становится знаковым городом. В 2009-м Словения не пустила нашу команду на чемпионат мира-2010. Теперь важнейшие очки в Лиге чемпионов потерял «Спартак». Как думаете, почему у россиян так тяжело складываются игры со словенскими коллективами?

— Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Но могу вас успокоить: проблемы есть не только у России. Похожая ситуация у команд из Шотландии — «Селтика», «Рэнджерс», «Абердина». Они нас тоже не любят, потому что мы выбивали их из плей-офф еврокубков. Сейчас то же самое происходит и с национальной сборной. Так что Россия такая не одна (смеется).

— В вашей команде по этому поводу еще не шутят?