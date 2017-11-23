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01:28 (мск), источник: ТАСС

Геркус: «Локомотив» сделал полдела по выходу в плей-офф Лиги Европы, победив «Копенгаген»

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» сделал лишь полдела по выходу в плей-офф Лиги Европы, обыграв на своем поле датский «Копенгаген». Таким мнением с журналистами поделился президент «Локомотива» Илья Геркус.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы обыграл датский «Копенгаген» со счетом 2:1.

«Игра получилась тяжелая, было холодно, но ребята — молодцы, справились. “Копенгаген” — добротный соперник, который тоже играл на победу. В данный момент у нас шансы выйти из группы сильно повысились и, конечно, лучше это сделать с первого места, если планируешь дальнейшее сильное выступление. Полдела сделано, а впереди предстоит важная и ответственная игра в Чехии, которая все решит», — сказал Геркус.

После матча с «Копенгагеном» «Локомотив» поднялся на первое место в таблице группы F, набрав восемь очков. При этом железнодорожников может обойти молдавский «Шериф», который в случае победы над чешским «Фаставом» наберет девять очков.

Локомотив М 2:1
Первый тайм: 1:1
Копенгаген
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Столе Сольбаккен
Голы
17′ Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
51′ Джефферсон Фарфан 8
7 Беньямин Вербич (П. Анкерсен) 31′
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
85′ Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов (к) 27
63′ 80′ Тарас Михалик 17
Неманья Пейчинович 5
74′ Антон Миранчук 60
Дмитрий Тарасов 23
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
31 Робин Ольсен
22 Петер Анкерсен
20 Николай Бойлесен
19 Денис Вавро
27 Михаэль Люфтнер
7 Беньямин Вербич
6 Вильям Квист (к)
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
28 Пьерос Сотириу
26 Карло Хольсе 70′
23 Мартин Пушич
88 Урош Матич 78′
17 Каспер Куск
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 4
3 Угловые 6
16 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Мигель Мартинес (Испания)
Боковой судья Теодоро Собрино (Испания)
За воротами Хесус Хиль Мансано (Испания)
За воротами Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Копенгаген
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