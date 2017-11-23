Геркус: «Локомотив» сделал полдела по выходу в плей-офф Лиги Европы, победив «Копенгаген»

«Игра получилась тяжелая, было холодно, но ребята — молодцы, справились. “Копенгаген” — добротный соперник, который тоже играл на победу. В данный момент у нас шансы выйти из группы сильно повысились и, конечно, лучше это сделать с первого места, если планируешь дальнейшее сильное выступление. Полдела сделано, а впереди предстоит важная и ответственная игра в Чехии, которая все решит», — сказал Геркус.