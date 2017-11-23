Геркус: «Локомотив» сделал полдела по выходу в плей-офф Лиги Европы, победив «Копенгаген»
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» сделал лишь полдела по выходу в
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» сделал лишь полдела по выходу в
В четверг «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы обыграл датский «Копенгаген» со счетом 2:1.
«Игра получилась тяжелая, было холодно, но ребята — молодцы, справились. “Копенгаген” — добротный соперник, который тоже играл на победу. В данный момент у нас шансы выйти из группы сильно повысились и, конечно, лучше это сделать с первого места, если планируешь дальнейшее сильное выступление. Полдела сделано, а впереди предстоит важная и ответственная игра в Чехии, которая все решит», — сказал Геркус.
После матча с «Копенгагеном» «Локомотив» поднялся на первое место в таблице группы F, набрав восемь очков. При этом железнодорожников может обойти молдавский «Шериф», который в случае победы над чешским «Фаставом» наберет девять очков.
|Локомотив М
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Копенгаген
|Юрий Семин
|Столе Сольбаккен
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Мигель Мартинес (Испания)
|Боковой судья
|Теодоро Собрино (Испания)
|За воротами
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
|За воротами
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)