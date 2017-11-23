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00:26 (мск), источник: Советский спорт

Юрий Семин: Фарфан — как космонавт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил линию атаки, сравнил Фарфана с космонавтом и высказался о матче в Хабаровке.

Источник: Советский спорт

— Мы себя загнали в сложную ситуацию, когда только победа давала шанс продолжать борьбу за выход из группы. Тяжелый был матч. Очень хорошие качества показала группа атаки. Первый гол просто великолепный, да и второй тоже. Мы боялись стандартных положений «Копенгагена», так как в них они сильнее и по росту, и по агрессии. В какой-то мере лучшие качестве соперника смогли блокировать. А еще для нас была неожиданность, что в атаке вышел всего один форвард.

— Как вам перфоманс болельщиков?
— Потрясающий! Фанаты устроили настоящий праздник. Да и количество зрителей на матче, кажется, было рекордным. Они с нами, а мы с ними. Спасибо за поддержку. Болельщики помогли обыграть «Копенгаген».

— Тренер «Копенгагена» сказал, что Фарфан забил два случайных гола. Что ответите?
— Голы случайными не бывают. Первый мяч — это потрясающая комбинация. На маленьком пространстве Миранчук и Фернандеш играли в короткий пас, и все передачи были острые. Когда играют 10 на 10 на одной половине поля, быстрый удар может нанести только большой мастер. Случайного здесь ничего не было.

— Фарфан отправится в Хабаровск, учитывая, сколько он летал в последнее время?
— Он как космонавт, слетал в Новую Зеландию, вовремя прибыл, хорошо подготовился. В футболе побеждает тот, кто больше вкладывает душу, у кого выше мотивация. В первом тайме у нас все-таки не было такой агрессии, которая нужна для победы. Сами загнали себя в очень сложную ситуацию. Еще один момент, — добавляет Семин. — Конечно, и погодные не лучшие. Иной раз поле в плохом состоянии или очень холодно. Нам всем нужно это перетерпеть, чтобы выйти на новый уровень. Теперь нужно на волевых сыграть в Хабаровске. Какими бы условия в нашем чемпионате ни были, мы должны быть стойкими. Только тогда сможем занять очень высокое место. Вот говорят, что «Локомотив» стонет из-за матча в Хабаровске. Ничего он не стонет, «Локомотив» хочет правильного отношения к футбола. Определите, когда можно играть, а когда нельзя. «Локомотив» хочет играть на хороших полях, хочет видеопросмотры. Что говорит УЕФА? При минус 15 не рекомендует играть. Так давайте придерживаться международных правил.

СТОЛЕ СОЛЬБАККЕН: ГОЛЫ ФАРФАНА — СЛУЧАЙНОСТЬ

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен остался доволен игрой своей команды и назвал голы Джефферсона Фарфана случайностью.

— Не думаю, что мы провалились. Мы сыграли очень хороший матч против лидера чемпионата России. После пропущенного гола сумели вернуться в игру. В эпизоде со вторым голом мы действовали довольно медленно. Но в целом это было хорошее выступление.

— Тяжело ли играть в России? Где климат хуже: здесь или в Дании?
— Я вообще из Норвегии, поэтому очень ждал этой поездки в Россию. Ничего необычного для меня в холодном климате нет.

— Помните ли вы Фарфана по немецкому чемпионату? Почему его не удалось сдержать?
— Думаю, оба его гола в какой-то степени случайность. Но Фарфан очень умный футболист, он хорошо читает игру. Такие обычно и решают исход матчей.

Локомотив М 2:1
Первый тайм: 1:1
Копенгаген
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Столе Сольбаккен
Голы
17′ Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
51′ Джефферсон Фарфан 8
7 Беньямин Вербич (П. Анкерсен) 31′
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
85′ Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов (к) 27
63′ 80′ Тарас Михалик 17
Неманья Пейчинович 5
74′ Антон Миранчук 60
Дмитрий Тарасов 23
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
31 Робин Ольсен
22 Петер Анкерсен
20 Николай Бойлесен
19 Денис Вавро
27 Михаэль Люфтнер
7 Беньямин Вербич
6 Вильям Квист (к)
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
28 Пьерос Сотириу
26 Карло Хольсе 70′
23 Мартин Пушич
88 Урош Матич 78′
17 Каспер Куск
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 4
3 Угловые 6
16 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Мигель Мартинес (Испания)
Боковой судья Теодоро Собрино (Испания)
За воротами Хесус Хиль Мансано (Испания)
За воротами Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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