Юрий Семин: Фарфан — как космонавт
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил линию атаки, сравнил Фарфана с космонавтом и высказался о матче в Хабаровке.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил линию атаки, сравнил Фарфана с космонавтом и высказался о матче в Хабаровке.
— Мы себя загнали в сложную ситуацию, когда только победа давала шанс продолжать борьбу за выход из группы. Тяжелый был матч. Очень хорошие качества показала группа атаки. Первый гол просто великолепный, да и второй тоже. Мы боялись стандартных положений «Копенгагена», так как в них они сильнее и по росту, и по агрессии. В
— Как вам перфоманс болельщиков?
— Потрясающий! Фанаты устроили настоящий праздник. Да и количество зрителей на матче, кажется, было рекордным. Они с нами, а мы с ними. Спасибо за поддержку. Болельщики помогли обыграть «Копенгаген».
— Тренер «Копенгагена» сказал, что Фарфан забил два случайных гола. Что ответите?
— Голы случайными не бывают. Первый мяч — это потрясающая комбинация. На маленьком пространстве Миранчук и Фернандеш играли в короткий пас, и все передачи были острые. Когда играют 10 на 10 на одной половине поля, быстрый удар может нанести только большой мастер. Случайного здесь ничего не было.
— Фарфан отправится в Хабаровск, учитывая, сколько он летал в последнее время?
— Он как космонавт, слетал в Новую Зеландию, вовремя прибыл, хорошо подготовился. В футболе побеждает тот, кто больше вкладывает душу, у кого выше мотивация. В первом тайме у нас
СТОЛЕ СОЛЬБАККЕН: ГОЛЫ ФАРФАНА — СЛУЧАЙНОСТЬ
Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен остался доволен игрой своей команды и назвал голы Джефферсона Фарфана случайностью.
— Не думаю, что мы провалились. Мы сыграли очень хороший матч против лидера чемпионата России. После пропущенного гола сумели вернуться в игру. В эпизоде со вторым голом мы действовали довольно медленно. Но в целом это было хорошее выступление.
— Тяжело ли играть в России? Где климат хуже: здесь или в Дании?
— Я вообще из Норвегии, поэтому очень ждал этой поездки в Россию. Ничего необычного для меня в холодном климате нет.
— Помните ли вы Фарфана по немецкому чемпионату? Почему его не удалось сдержать?
— Думаю, оба его гола в
|Локомотив М
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Копенгаген
|Юрий Семин
|Столе Сольбаккен
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Мигель Мартинес (Испания)
|Боковой судья
|Теодоро Собрино (Испания)
|За воротами
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
|За воротами
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)