«Ницца» и «Эстерсунд» обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы по футболу

Источник: AFP 2017

«Ницца» в четверг в матче группы К обыграла на своем поле бельгийский «Зюльте-Варегем» со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Марио Балотелли (5-я и 31-я минуты), отличившийся в первый раз с пенальти, а еще один мяч забил Адриан Тамез (86). У гостей отличился Бриан Хамалайнен (81).

В другом матче группы римский «Лацио» дома сыграл вничью со счетом 1:1 с голландским «Витессом». После пяти туров «Ницца» набрала 9 очков и опережает идущий третьим «Зюльте-Варегем» на 5 очков. «Лацио» с 13 очками обеспечил себе первое место в квартете.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа J, 23.11.2017, 21:00 Эстерсунд 2 Заря Лг 0

«Эстерсунд» в матче группы J обыграл дома луганскую «Зарю» со счетом 2:0. У хозяев поля отличился Саман Годдос (78), а еще один мяч в свои ворота срезал Дмитрий Гречишкин. В другом матче группы «Атлетик» обыграл в Бильбао немецкую «Герту» — 3:2. У хозяев дубль с пенальти оформил Ариц Адурис (35 и 66), еще один мяч забил Иньяки Уильямс (82). У гостей отличились Мэттью Леки (26) и Дэви Зельке (36).

После пяти туров «Эстерсунд» набрал 10 очков и стал не досягаем для идущей третьей с 6 очками «Зари». «Атлетик» с 8 очками занимает вторую строчку, у замыкающей таблицу «Герты» — 4 очка, и она потеряла шансы на выход из группы.