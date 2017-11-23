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00:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Ницца» и «Эстерсунд» обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы по футболу

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Французская «Ницца» и шведский «Эстерсунд» обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы по итогам пятого тура группового этапа турнира.

Источник: AFP 2017

«Ницца» в четверг в матче группы К обыграла на своем поле бельгийский «Зюльте-Варегем» со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Марио Балотелли (5-я и 31-я минуты), отличившийся в первый раз с пенальти, а еще один мяч забил Адриан Тамез (86). У гостей отличился Бриан Хамалайнен (81).

В другом матче группы римский «Лацио» дома сыграл вничью со счетом 1:1 с голландским «Витессом». После пяти туров «Ницца» набрала 9 очков и опережает идущий третьим «Зюльте-Варегем» на 5 очков. «Лацио» с 13 очками обеспечил себе первое место в квартете.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа J, 23.11.2017, 21:00
Эстерсунд
2Заря Лг0

«Эстерсунд» в матче группы J обыграл дома луганскую «Зарю» со счетом 2:0. У хозяев поля отличился Саман Годдос (78), а еще один мяч в свои ворота срезал Дмитрий Гречишкин. В другом матче группы «Атлетик» обыграл в Бильбао немецкую «Герту» — 3:2. У хозяев дубль с пенальти оформил Ариц Адурис (35 и 66), еще один мяч забил Иньяки Уильямс (82). У гостей отличились Мэттью Леки (26) и Дэви Зельке (36).

После пяти туров «Эстерсунд» набрал 10 очков и стал не досягаем для идущей третьей с 6 очками «Зари». «Атлетик» с 8 очками занимает вторую строчку, у замыкающей таблицу «Герты» — 4 очка, и она потеряла шансы на выход из группы.

В группе G в пятом туре чешская «Виктория» обыграла в Пльзени румынский «Стяуа» со счетом 2:0 и, набрав 9 очков, обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы. В другом матче квартета швейцарский «Лугано» обыграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы — 1:0. После пяти туров лидирует в группе «Стяуа» (10 очков), «Виктория» идет второй (9), «Лугано» — третьим (6), а «Хапоэль» — четвертым (4).

Ницца 3:1
Первый тайм: 2:0
Зюлте-Варегем
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа K Allianz Riviera
Главные тренеры
Люсьен Фавр Франк Дюри
Голы
5′ Марио Балотелли 9
31′ Марио Балотелли (А. Плеа) 9
86′ Адриен Тамез (А. Лусамба) 5
31 Бриан Хамалайнен 81′
Составы
Вальтер Бенитес 40
Максим Ле Маршан 20
Кристоф Жалле 24
Бонфим Коста Сантос Данте (к) 31
Арно Суке 2
Пьер Лис Мелу 8
Алассан Плеа 14
Венсан Козьелло 26
78′ Патрик Бюрнер 15
Арно Лусамба 22
74′ Жан-Микаэль Сери 6
Адриен Тамез 5
85′ Марио Балотелли 9
Барбоза Сантос Марлон 4
25 Луи Бостин
2 Дэви Де Фаув (к)
3 Марвен Бодри
4 Михаэль Хейлен
14 Сэнди Уолш
31 Бриан Хамалайнен
43 Сандер Копман
7 Аарон Лейя Исека
11 Нилл Де Пов 78′
29 Алессандро Кордаро
20 Идрисса Думбья 79′
33 Иван Шапонич
30 Григорис Кастанос 45′
23 Жюльен Де Сарт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
3 Угловые 3
6 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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