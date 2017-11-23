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00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Журналисты подарили Дзюбе пирожки (видео)

После матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между «Зенитом» и «Вардаром» (2:1) журналисты подарили нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе поднос с пирожками.

Форвард воздержался от общения в смешанной зоне, но за подарок поблагодарил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее футболист отказался от общения с представителями СМИ, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом россиянин ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против «Динамо» СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (3:1).

Напомним, что Рязанцев, выступая за «Рубин», произнес фразу «Извините. Пирожки!» 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против «Амкара» (0:1).

Зенит 2:1
Первый тайм: 2:0
Вардар
23.11.2017, 21:00 Зрители: 38196 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Чедомир Яневски
Голы
16′ Дмитрий Полоз (А. Дзюба) 7
43′ Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 10
9 Деян Блажевски (Жуан Фелипе) 90+3′
Нереализованные пенальти
27′ А. Дзюба 22
Составы
Юрий Лодыгин 1
71′ Денис Терентьев 3
Юрий Жирков 18
Миха Мевля 23
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 21
Дмитрий Полоз 7
87′ Эмануэль Маммана 30
Максим Карпов 50
46′ Олег Шатов (к) 17
Себастьян Дриусси 11
73′ Артем Дзюба 22
Матиас Краневиттер 8
90 Филип Гачевски
19 Оганес Амбарцумян 77′
23 Бесир Демири 54′
6 Бобан Грнчаров (к)
21 Евгений Новак
70 Жуан Фелипе
8 Ваня Маркович
10 Бобан Николов
11 Тигран Барсегян 85′
22 Филип Стойчевски
7 Джамбул Джигаури 90′
97 Петар Петковски
48 Италу 79′
9 Деян Блажевски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 8
8 Угловые 4
18 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
Боковой судья Тибо Нейссен (Бельгия)
Боковой судья Рин Фанизере (Бельгия)
За воротами Лоуренс Виссер (Бельгия)
За воротами Брам ван Дриске (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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