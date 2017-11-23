Журналисты подарили Дзюбе пирожки (видео)

Форвард воздержался от общения в смешанной зоне, но за подарок поблагодарил.
Ранее футболист отказался от общения с представителями СМИ, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом россиянин ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против «Динамо» СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (3:1).
Напомним, что Рязанцев, выступая за «Рубин», произнес фразу «Извините. Пирожки!» 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против «Амкара» (0:1).