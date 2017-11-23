Дзюба: пас пяткой и смазанный пенальти

Источник: РИА "Новости"

«СПАРТАК» В УМЕ

Футболисты и тренеры могут сколько угодно уверять нас, что думают только о следующей игре. Но это не так. Конечно, на камеру и под диктофон нельзя признавать обратное и преуменьшать важность ближайшего матча — такая риторика обязательно раззадорит оппонента: «Ах вы нас не замечаете? Тогда мы вам покажем!» И если априори слабая команда даже проиграет вчистую, то в конце матча от обиды начнет лупить по ногам.

На пресс-конференцию перед встречей с «Вардаром» Роберто Манчини неожиданно привел Дзюбу. Артем уже полгода молчит в смешанной зоне, «потому что разочаровался в пишущей братии», но тут вынужден был отбиваться от вопросов. Вскользь форвард упомянул и родной клуб: «Как показал матч “Спартака” с “Марибором”, нужно думать о сопернике здесь и сейчас».

По данным «СЭ», Массимо Каррера оставил Глушакова в запасе, так как хотел поберечь его до русского класико. Но в остальном состав «Спартака» был близок к оптимальному (с учетом травм и дисквалификаций). Манчини же решил перетряхнуть состав и выпустил с первых минут Терентьева, Жиркова и Нобоа, которых обычно не балует игровым временем. Ну и Дзюбу, разумеется — тренеры часто выставляют в стартовом составе тех, кого берут на пресс-конференцию.

ПЯТКА И НОСОК ДЗЮБЫ

Впрочем, у «Спартака» был матч повышенной важности, а «Зенит» основную задачу уже решил — европейская весна никуда от него не уплывет. И еще неизвестно, с какого места петербуржцам лучше выходить, потому что «сеяным» командам могут достаться сильные соперники из Лиги чемпионов — «Атлетико», «Наполи» и дортмундская «Боруссия» за тур до конца группового этапа рискуют попасть в число «несеяных».

Но «Зенит» не будет выбирать себе корзину, тем более что и в другой наверняка будут гранды вроде «Арсенала» и «Милана». Да и полуторный состав иногда даже полезнее опробовать в боевых условиях, потому что некоторые игроки соскучились по большому матчу. Например, Терентьев — именно он начал первую голевую атаку, вбросив мяч из-за боковой на Дзюбу. А форвард шикарно ее продолжил — пяткой, точно на ход Полозу. Ригони так впечатлился, что после гола первым делом подбежал к Артему и по-приятельски его толкнул.

Дзюба должен был забивать и сам. Чуть позже он заработал пенальти и сам подошел к мячу — Кришито и Паредеса сидели на скамейке, поэтому 11-метровый оказался бесхозным. Дзюба и вызвался его исполнить, но лучше бы сделал это пяткой — носком получилось так себе.

РИГОНИ ОБОШЕЛ КОКОРИНА

Дзюба, как мы выяснили на пресс-конференции, смотрел матч «Спартака» с «Марибором», а потому знает: преимущества в один мяч недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Сам Артем забить «Вардару» не смог, но на выручку ему пришел Ригони. И еще одна пятка — пусть и случайная.

Нобоа отобрал мяч в центральном круге, раскрутил атаку на правом краю, но попал в пятку Полоза — от нее мяч отскочил обратно к эквадорцу, и тот уже отдал передачу правильно, в направлении Ригони. Аргентинец здорово разобрался в ситуации — сместился в центр и выстрелил в дальнюю «девятку». Роскошный гол позволил Ригони обогнать Кокорина и выйти на единолично первое место в гонке бомбардиров.

В перерыве Шатова сменил Дриусси, и остроты у македонских ворот стало заметно меньше. Зато сами гости активизировались у штрафной «Зенита» и в итоге нанесли за игру даже больше ударов в створ, чем хозяева. Отличная разминка для Лодыгина перед «Спартаком». В одном из моментов ему даже пришлось вытянуться во весь рост — фото для нового аватара в Инстаграме.

Но в добавленное время «Зенит» все же пропустил — Блажевски замкнул передачу с углового, поразив нижний угол ворот. Но и счета 2:1 «Зениту» достаточно. Легкая победа без нервотрепки и без лишних потраченных сил.