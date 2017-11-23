Дзюба: пас пяткой и смазанный пенальти

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Клоги способны «убить» ваши ноги
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби Тель-Авив0
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Скендербеу3
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан2
Янг Бойз1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брага2
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец1
Истанбул ББ2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан4
Аустрия В1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК2
Риека2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Эвертон1
Аталанта2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лион3
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф1
Злин0
Футбол. Еврокубки
23.11
Локомотив М2
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лугано1
Хапоэль Беэр-Шева0
Футбол. Еврокубки
23.11
Виктория Пл2
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
23.11
БАТЭ0
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
23.11
Кельн1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
23.11
Коньяспор1
Марсель1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зальцбург3
Витория Гимарайнш0
Футбол. Еврокубки
23.11
Эстерсунд2
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
23.11
Атлетик3
Герта2
Футбол. Еврокубки
23.11
Ницца3
Зюлте-Варегем1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лацио1
Витесс1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зенит2
Вардар1
Футбол. Еврокубки
23.11
Русенборг0
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
23.11
Астана2
Вильярреал3
Все события
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Локомотив» победил «Копенгаген» в домашнем матче Лиги Европы
Слушания дел семи российских спортсменов в МОК шли более 6 часов
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба: пас пяткой и смазанный пенальти

«Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе.

Источник: РИА "Новости"

«СПАРТАК» В УМЕ

Футболисты и тренеры могут сколько угодно уверять нас, что думают только о следующей игре. Но это не так. Конечно, на камеру и под диктофон нельзя признавать обратное и преуменьшать важность ближайшего матча — такая риторика обязательно раззадорит оппонента: «Ах вы нас не замечаете? Тогда мы вам покажем!» И если априори слабая команда даже проиграет вчистую, то в конце матча от обиды начнет лупить по ногам.

На пресс-конференцию перед встречей с «Вардаром» Роберто Манчини неожиданно привел Дзюбу. Артем уже полгода молчит в смешанной зоне, «потому что разочаровался в пишущей братии», но тут вынужден был отбиваться от вопросов. Вскользь форвард упомянул и родной клуб: «Как показал матч “Спартака” с “Марибором”, нужно думать о сопернике здесь и сейчас».

По данным «СЭ», Массимо Каррера оставил Глушакова в запасе, так как хотел поберечь его до русского класико. Но в остальном состав «Спартака» был близок к оптимальному (с учетом травм и дисквалификаций). Манчини же решил перетряхнуть состав и выпустил с первых минут Терентьева, Жиркова и Нобоа, которых обычно не балует игровым временем. Ну и Дзюбу, разумеется — тренеры часто выставляют в стартовом составе тех, кого берут на пресс-конференцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПЯТКА И НОСОК ДЗЮБЫ

Впрочем, у «Спартака» был матч повышенной важности, а «Зенит» основную задачу уже решил — европейская весна никуда от него не уплывет. И еще неизвестно, с какого места петербуржцам лучше выходить, потому что «сеяным» командам могут достаться сильные соперники из Лиги чемпионов — «Атлетико», «Наполи» и дортмундская «Боруссия» за тур до конца группового этапа рискуют попасть в число «несеяных».

Но «Зенит» не будет выбирать себе корзину, тем более что и в другой наверняка будут гранды вроде «Арсенала» и «Милана». Да и полуторный состав иногда даже полезнее опробовать в боевых условиях, потому что некоторые игроки соскучились по большому матчу. Например, Терентьев — именно он начал первую голевую атаку, вбросив мяч из-за боковой на Дзюбу. А форвард шикарно ее продолжил — пяткой, точно на ход Полозу. Ригони так впечатлился, что после гола первым делом подбежал к Артему и по-приятельски его толкнул.

Дзюба должен был забивать и сам. Чуть позже он заработал пенальти и сам подошел к мячу — Кришито и Паредеса сидели на скамейке, поэтому 11-метровый оказался бесхозным. Дзюба и вызвался его исполнить, но лучше бы сделал это пяткой — носком получилось так себе.

Во время загрузки произошла ошибка.

РИГОНИ ОБОШЕЛ КОКОРИНА

Дзюба, как мы выяснили на пресс-конференции, смотрел матч «Спартака» с «Марибором», а потому знает: преимущества в один мяч недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Сам Артем забить «Вардару» не смог, но на выручку ему пришел Ригони. И еще одна пятка — пусть и случайная.

Нобоа отобрал мяч в центральном круге, раскрутил атаку на правом краю, но попал в пятку Полоза — от нее мяч отскочил обратно к эквадорцу, и тот уже отдал передачу правильно, в направлении Ригони. Аргентинец здорово разобрался в ситуации — сместился в центр и выстрелил в дальнюю «девятку». Роскошный гол позволил Ригони обогнать Кокорина и выйти на единолично первое место в гонке бомбардиров.

В перерыве Шатова сменил Дриусси, и остроты у македонских ворот стало заметно меньше. Зато сами гости активизировались у штрафной «Зенита» и в итоге нанесли за игру даже больше ударов в створ, чем хозяева. Отличная разминка для Лодыгина перед «Спартаком». В одном из моментов ему даже пришлось вытянуться во весь рост — фото для нового аватара в Инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в добавленное время «Зенит» все же пропустил — Блажевски замкнул передачу с углового, поразив нижний угол ворот. Но и счета 2:1 «Зениту» достаточно. Легкая победа без нервотрепки и без лишних потраченных сил.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

Зенит 2:1
Первый тайм: 2:0
Вардар
23.11.2017, 21:00 Зрители: 38196 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Чедомир Яневски
Голы
16′ Дмитрий Полоз (А. Дзюба) 7
43′ Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 10
9 Деян Блажевски (Жуан Фелипе) 90+3′
Нереализованные пенальти
27′ А. Дзюба 22
Составы
Юрий Лодыгин 1
71′ Денис Терентьев 3
Юрий Жирков 18
Миха Мевля 23
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 21
Дмитрий Полоз 7
87′ Эмануэль Маммана 30
Максим Карпов 50
46′ Олег Шатов (к) 17
Себастьян Дриусси 11
73′ Артем Дзюба 22
Матиас Краневиттер 8
90 Филип Гачевски
19 Оганес Амбарцумян 77′
23 Бесир Демири 54′
6 Бобан Грнчаров (к)
21 Евгений Новак
70 Жуан Фелипе
8 Ваня Маркович
10 Бобан Николов
11 Тигран Барсегян 85′
22 Филип Стойчевски
7 Джамбул Джигаури 90′
97 Петар Петковски
48 Италу 79′
9 Деян Блажевски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 8
8 Угловые 4
18 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
Боковой судья Тибо Нейссен (Бельгия)
Боковой судья Рин Фанизере (Бельгия)
За воротами Лоуренс Виссер (Бельгия)
За воротами Брам ван Дриске (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вардар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Главный инсайд недели по "Зениту"
Российские керлингистки отобрались на чемпионат мира-2018
«Локомотив» победил «Копенгаген» в домашнем матче Лиги Европы
Слушания дел семи российских спортсменов в МОК шли более 6 часов
КХЛ приняла к сведению просьбу федерации хоккея Канады по ОИ
«Кельн» при судействе Безбородова обыграл «Арсенал» в матче ЛЕ
В США стартует заключительный этап серии «Гран-при»
Спорт-Экспресс
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь