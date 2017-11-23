Дзюба: пас пяткой и смазанный пенальти
«Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе.
«Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе.
«СПАРТАК» В УМЕ
Футболисты и тренеры могут сколько угодно уверять нас, что думают только о следующей игре. Но это не так. Конечно, на камеру и под диктофон нельзя признавать обратное и преуменьшать важность ближайшего матча — такая риторика обязательно раззадорит оппонента: «Ах вы нас не замечаете? Тогда мы вам покажем!» И если априори слабая команда даже проиграет вчистую, то в конце матча от обиды начнет лупить по ногам.
На
По данным «СЭ», Массимо Каррера оставил Глушакова в запасе, так как хотел поберечь его до русского класико. Но в остальном состав «Спартака» был близок к оптимальному (с учетом травм и дисквалификаций). Манчини же решил перетряхнуть состав и выпустил с первых минут Терентьева, Жиркова и Нобоа, которых обычно не балует игровым временем. Ну и Дзюбу, разумеется — тренеры часто выставляют в стартовом составе тех, кого берут на
ПЯТКА И НОСОК ДЗЮБЫ
Впрочем, у «Спартака» был матч повышенной важности, а «Зенит» основную задачу уже решил — европейская весна никуда от него не уплывет. И еще неизвестно, с какого места петербуржцам лучше выходить, потому что «сеяным» командам могут достаться сильные соперники из Лиги чемпионов — «Атлетико», «Наполи» и дортмундская «Боруссия» за тур до конца группового этапа рискуют попасть в число «несеяных».
Но «Зенит» не будет выбирать себе корзину, тем более что и в другой наверняка будут гранды вроде «Арсенала» и «Милана». Да и полуторный состав иногда даже полезнее опробовать в боевых условиях, потому что некоторые игроки соскучились по большому матчу. Например, Терентьев — именно он начал первую голевую атаку, вбросив мяч
Дзюба должен был забивать и сам. Чуть позже он заработал пенальти и сам подошел к мячу — Кришито и Паредеса сидели на скамейке, поэтому 11-метровый оказался бесхозным. Дзюба и вызвался его исполнить, но лучше бы сделал это пяткой — носком получилось так себе.
РИГОНИ ОБОШЕЛ КОКОРИНА
Дзюба, как мы выяснили на
Нобоа отобрал мяч в центральном круге, раскрутил атаку на правом краю, но попал в пятку Полоза — от нее мяч отскочил обратно к эквадорцу, и тот уже отдал передачу правильно, в направлении Ригони. Аргентинец здорово разобрался в ситуации — сместился в центр и выстрелил в дальнюю «девятку». Роскошный гол позволил Ригони обогнать Кокорина и выйти на единолично первое место в гонке бомбардиров.
В перерыве Шатова сменил Дриусси, и остроты у македонских ворот стало заметно меньше. Зато сами гости активизировались у штрафной «Зенита» и в итоге нанесли за игру даже больше ударов в створ, чем хозяева. Отличная разминка для Лодыгина перед «Спартаком». В одном из моментов ему даже пришлось вытянуться во весь рост — фото для нового аватара в Инстаграме.
Но в добавленное время «Зенит» все же пропустил — Блажевски замкнул передачу с углового, поразив нижний угол ворот. Но и счета 2:1 «Зениту» достаточно. Легкая победа без нервотрепки и без лишних потраченных сил.
Гоша ЧЕРНОВ
из
|Роберто Манчини
|Чедомир Яневски
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|8
|8
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Барт Фертентен (Бельгия)
|Боковой судья
|Тибо Нейссен (Бельгия)
|Боковой судья
|Рин Фанизере (Бельгия)
|За воротами
|Лоуренс Виссер (Бельгия)
|За воротами
|Брам ван Дриске (Бельгия)