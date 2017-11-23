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00:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ганс Христиан Фарфандерсен! «Локо» разобрался с «Копенгагеном»

«Локомотив» обыграл дома чемпиона Дании и сделал важный шаг в направлении плей-офф Лиги Европы. Снова был неудержим Джефферсон Фарфан — на счету перуанца победный дубль.

Источник: РИА "Новости"

КРЫШИ НЕТ, А ВСЕ РАВНО ТЕПЛО

Киоски в ярморочном стиле. Шатры с обогревателями и едой в ассортименте. Спортивные конкурсы с призами. Сцена с драйвовыми музыкантами. Актеры, одетые в костюмы героев сказок великого датчанина Ганса Христиана Андерсена. Передвижные вагончики с пиццей, хот-догами и китайской лапшой. Все это создавало перед матчем атмосферу праздника. Пусть и зимнего.

После визита в Копенгаген президент «Локо» Илья Геркус заявил о желании соорудить над «РЖД Ареной» задвижную крышу, как на стадионе в датской столице. Чтобы в такие вот морозные дни болельщикам было комфортно. Плюс это позволит клубу зарабатывать не только на футболе, но и на концертах, а также прочих неспортивных мероприятиях. Кому-то подобный проект покажется чересчур популистским прожектом, но ведь плюсы очевидны.

Кроме того если руководствоваться логикой критиканов, то и всю эту предматчевую суету на площади у стадиона можно назвать заигрыванием с фанатами. Но факт в том, что людям эти активности нравятся. У всех перечисленных локаций, включая красиво подсвеченный для фотосессий паровоз, толпились замерзающие, но довольные болельщики. А значит — все не зря. И работа эта делается не впустую. Причем делается, что важно, профессионально. Нынешний «Локомотив» — не только сильный, но и стильный коллектив.

Доказательство тому — внушительная аудитория, собравшаяся в Черкизове. И это без крыши над стадионом. И это с учетом того факта, что по сравнению со вторником и средой, когда свои матчи проводили «Спартак» и ЦСКА, температура воздуха в Москве заметно понизилась. Да и началась встреча на час позже, чем у красно-белых и красно-синих — в 9, а не в 8 вечера.

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НА ПРИЦЕЛЕ У «ШЕРИФА»

На теплый прием со стороны клуба фанаты ответили горячей поддержкой. «Если покатило у Локомотива», этот бронепоезд не остановить гласил призыв, размещенный на огромных баннерах, которые покрыли перед стартовым свистком почти всю площадь трибуны за воротами.

Исполнено красиво, но соответствует ли слоган действительности, предстояло доказать команде. Это в премьер-лиге ее результаты безоговорочно превосходят ожидания даже самых оптимистичных болельщиков: красно-зеленые идут на первом месте. А вот в Лиге Европы позиции были не столь внушительны. Начали-то вроде неплохо, но молдавский «Шериф» дважды сорвал стоп-кран. Ничья в Тирасполе могла показаться случайностью, но поражение в Москве стало не чем иным, как аварийным торможением. И из фаворита группы «Локо» превратился в претендента на ущербное третье место. Так что против датчан москвичей устраивала только победа.

Как, впрочем, и копенгагенцев, которые тоже растеряли кучу очков. А еще они вылетели из квалификации Лиги чемпионов от «Карабаха». А еще выдали серию поражений в своем чемпионате и идут в таблице на шестом месте, отставая после 16 туров от лидера и главного врага «Бреннбю» на 14 (!) очков. Если еще и выход в весеннюю часть Лиги Европы сорвется, то дни Столе Сольбаккена в клубе, которому он отдал без малого 10 лет тренерской карьеры, наверняка будут сочтены.

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СКАЗКИ АНКЕРСЕНА

Юрий Семин не мог выставить оптимальный состав. Даже если не считать давно травмированных Чорлуку и Ари, а также выбывшего до лучших времен Гильерме, то потерь хватало. На две недели взял больничный Рыбус. Только-только вернулись в строй Эдер и Пейчинович — оба остались в запасе. Впрочем, португалец и при иных раскладах едва ли вытеснил бы из старта набравшего шикарную форму Фарфана.

Перуанец своими точными ударами обыграл «Зенит», вывел свою сборную на чемпионат мира, а теперь вот, хочется верить, вывел «Локо» в евровесну. Первый гол хозяева забили быстро и красиво: Виталий Денисов продрался по краю, отдал пас на линию штрафной Алексею Миранчуку, тот скинул Фернандешу, а португалец хитро, не глядя, вернул молодому россиянину. Ну, а далее последовала элегантная передача на Фарфана, и мяч влетел в сетку, издевательски прошмыгнув между ногами вратаря.

Пока шла атака, крайний защитник гостей Анкерсен полностью выключился из игры, отчаянно размахивал руками и кричал в сторону судьи. Он был убежден, что Денисов, прежде чем убежать от него, упустил мяч за пределы поля. Однако испанские арбитры сказкам Анкерсена не поверили.

Второй гол экс-полузащитника «Шальке», который обрел в «Локо» вторую молодость, получился более трудовым, но от того не менее важным. И снова не обошлось без классной подачи Фернандеша: Коломейцев выиграл верховую борьбу и пробил, попал в защитника «Копенгагена», и тут как тут подоспел главный герой вечера.

А вот Пейчинович, будь он в оптимальных кондициях, наверняка вышел бы с первых минут. И, возможно, сыграл бы надежнее Михалика в эпизоде, когда «львы» счет сравняли. Украинец вынес мяч из штрафной прямо на ногу Вербичу, чей обводящий удар в дальний угол вышел на загляденье. Впрочем, уже при счете 2:1 Михалик исправился, когда после неудачной игры Коченкова на выходе выбил мяч из вратарской через себя. Кверквелия также действовал самоотверженно и взял верх во множестве единоборств, концентрация которых с каждой минутой все росла, ведь «Копенгаген» принялся отчаянно грузить мячи в хозяйскую штрафную.

Но «Локо» выстоял. Не без острых моментов у своих ворот. Не без опасных штрафных и не без желтых карточек. Но — без паники. Кажется, у этого поезда и правда неплохая броня. Осталось только не сойти с путей в Чехии против «Злина» в последнем туре.

Филипп ПАПЕНКОВ
из Черкизова.

Локомотив М 2:1
Первый тайм: 1:1
Копенгаген
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Столе Сольбаккен
Голы
17′ Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
51′ Джефферсон Фарфан 8
7 Беньямин Вербич (П. Анкерсен) 31′
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
85′ Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов (к) 27
63′ 80′ Тарас Михалик 17
Неманья Пейчинович 5
74′ Антон Миранчук 60
Дмитрий Тарасов 23
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
31 Робин Ольсен
22 Петер Анкерсен
20 Николай Бойлесен
19 Денис Вавро
27 Михаэль Люфтнер
7 Беньямин Вербич
6 Вильям Квист (к)
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
28 Пьерос Сотириу
26 Карло Хольсе 70′
23 Мартин Пушич
88 Урош Матич 78′
17 Каспер Куск
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 4
3 Угловые 6
16 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Мигель Мартинес (Испания)
Боковой судья Теодоро Собрино (Испания)
За воротами Хесус Хиль Мансано (Испания)
За воротами Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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