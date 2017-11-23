Ганс Христиан Фарфандерсен! «Локо» разобрался с «Копенгагеном»
«Локомотив» обыграл дома чемпиона Дании и сделал важный шаг в направлении
«Локомотив» обыграл дома чемпиона Дании и сделал важный шаг в направлении
КРЫШИ НЕТ, А ВСЕ РАВНО ТЕПЛО
Киоски в ярморочном стиле. Шатры с обогревателями и едой в ассортименте. Спортивные конкурсы с призами. Сцена с драйвовыми музыкантами. Актеры, одетые в костюмы героев сказок великого датчанина Ганса Христиана Андерсена. Передвижные вагончики с пиццей,
После визита в Копенгаген президент «Локо» Илья Геркус заявил о желании соорудить над «РЖД Ареной» задвижную крышу, как на стадионе в датской столице. Чтобы в такие вот морозные дни болельщикам было комфортно. Плюс это позволит клубу зарабатывать не только на футболе, но и на концертах, а также прочих неспортивных мероприятиях.
Кроме того если руководствоваться логикой критиканов, то и всю эту предматчевую суету на площади у стадиона можно назвать заигрыванием с фанатами. Но факт в том, что людям эти активности нравятся. У всех перечисленных локаций, включая красиво подсвеченный для фотосессий паровоз, толпились замерзающие, но довольные болельщики. А значит — все не зря. И работа эта делается не впустую. Причем делается, что важно, профессионально. Нынешний «Локомотив» — не только сильный, но и стильный коллектив.
Доказательство тому — внушительная аудитория, собравшаяся в Черкизове. И это без крыши над стадионом. И это с учетом того факта, что по сравнению со вторником и средой, когда свои матчи проводили «Спартак» и ЦСКА, температура воздуха в Москве заметно понизилась. Да и началась встреча на час позже, чем у
НА ПРИЦЕЛЕ У «ШЕРИФА»
На теплый прием со стороны клуба фанаты ответили горячей поддержкой. «Если покатило у Локомотива», этот бронепоезд не остановить гласил призыв, размещенный на огромных баннерах, которые покрыли перед стартовым свистком почти всю площадь трибуны за воротами.
Исполнено красиво, но соответствует ли слоган действительности, предстояло доказать команде. Это в
Как, впрочем, и копенгагенцев, которые тоже растеряли кучу очков. А еще они вылетели из квалификации Лиги чемпионов от «Карабаха». А еще выдали серию поражений в своем чемпионате и идут в таблице на шестом месте, отставая после 16 туров от лидера и главного врага «Бреннбю» на 14 (!) очков. Если еще и выход в весеннюю часть Лиги Европы сорвется, то дни Столе Сольбаккена в клубе, которому он отдал без малого 10 лет тренерской карьеры, наверняка будут сочтены.
СКАЗКИ АНКЕРСЕНА
Юрий Семин не мог выставить оптимальный состав. Даже если не считать давно травмированных Чорлуку и Ари, а также выбывшего до лучших времен Гильерме, то потерь хватало. На две недели взял больничный Рыбус.
Перуанец своими точными ударами обыграл «Зенит», вывел свою сборную на чемпионат мира, а теперь вот, хочется верить, вывел «Локо» в евровесну. Первый гол хозяева забили быстро и красиво: Виталий Денисов продрался по краю, отдал пас на линию штрафной Алексею Миранчуку, тот скинул Фернандешу, а португалец хитро, не глядя, вернул молодому россиянину. Ну, а далее последовала элегантная передача на Фарфана, и мяч влетел в сетку, издевательски прошмыгнув между ногами вратаря.
Пока шла атака, крайний защитник гостей Анкерсен полностью выключился из игры, отчаянно размахивал руками и кричал в сторону судьи. Он был убежден, что Денисов, прежде чем убежать от него, упустил мяч за пределы поля. Однако испанские арбитры сказкам Анкерсена не поверили.
Второй гол
А вот Пейчинович, будь он в оптимальных кондициях, наверняка вышел бы с первых минут. И, возможно, сыграл бы надежнее Михалика в эпизоде, когда «львы» счет сравняли. Украинец вынес мяч из штрафной прямо на ногу Вербичу, чей обводящий удар в дальний угол вышел на загляденье. Впрочем, уже при счете 2:1 Михалик исправился, когда после неудачной игры Коченкова на выходе выбил мяч из вратарской через себя. Кверквелия также действовал самоотверженно и взял верх во множестве единоборств, концентрация которых с каждой минутой все росла, ведь «Копенгаген» принялся отчаянно грузить мячи в хозяйскую штрафную.
Но «Локо» выстоял. Не без острых моментов у своих ворот. Не без опасных штрафных и не без желтых карточек. Но — без паники. Кажется, у этого поезда и правда неплохая броня. Осталось только не сойти с путей в Чехии против «Злина» в последнем туре.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Черкизова.
|Локомотив М
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Копенгаген
|Юрий Семин
|Столе Сольбаккен
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Мигель Мартинес (Испания)
|Боковой судья
|Теодоро Собрино (Испания)
|За воротами
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
|За воротами
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)