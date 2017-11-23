Футболисты «Реал Сосьедад» одолели «Русенборг» и вышли в плей-офф Лиги Европы

Источник: AFP 2017

Игра группы L, прошедшая в четверг в Тронхейме (Норвегия), закончилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба. Единственный мяч на 90-й минуте забил Микель Ойарсабаль.

«Реал Сосьедад», располагающийся на втором месте в квартете, набрал 12 очков и за тур до завершения группового этапа стал недосягаемым для идущего третьим «Русенборга» (4). Лидирует в группе L санкт-петербургский «Зенит» (13). Четвертое место занимает македонский «Вардар», не имеющий набранных очков.