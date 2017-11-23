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00:02 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Реал Сосьедад» одолели «Русенборг» и вышли в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Футболисты испанского клуба «Реал Сосьедад» нанесли гостевое поражение норвежскому «Русенборгу» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и вышли в плей-офф турнира.

Источник: AFP 2017

Игра группы L, прошедшая в четверг в Тронхейме (Норвегия), закончилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба. Единственный мяч на 90-й минуте забил Микель Ойарсабаль.

«Реал Сосьедад», располагающийся на втором месте в квартете, набрал 12 очков и за тур до завершения группового этапа стал недосягаемым для идущего третьим «Русенборга» (4). Лидирует в группе L санкт-петербургский «Зенит» (13). Четвертое место занимает македонский «Вардар», не имеющий набранных очков.

В заключительном туре 7 декабря «Реал Сосьедад» примет «Зенит», а «Русенборг» на выезде сыграет с «Вардаром».

Русенборг 0:1
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Эусебио Сакристан
Голы
18 Микель Ойярсабаль 90′
Составы
Андре Хансен 1
Вегар Эгген Хеденстад 2
Биргер Мелинг 3
Торе Региниуссен 4
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Троннсен 15
Самуэль Адегбенро 28
Никлас Бендтнер 9
78′ Якоб Расмуссен 5
90+3′ Йерген Шельвик 16
87′ Юхан Бьердаль 14
Алекс Герсбах 20
64′ Йонатан Леви 17
Милан Евтович 26
1 Херонимо Рульи
6 Иньиго Мартинес 90+4′
19 Альваро Одриосола
22 Рауль Навас
24 Альберто де ла Белья
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
10 Аргарате Хаби Прието (к)
18 Микель Ойярсабаль
16 Серхио Каналес 85′
5 Игор Субельдия
7 Хуан Мигель Хуанми 62′
11 Карлос Альберто Вела
12 да Силва Виллиан Жозе 75′
21 Хон Баутиста
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 20
2 Удары в створ 7
2 Угловые 4
13 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Русенборг
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Реал Сосьедад
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Зенит
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Вардар
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