Футболисты «Кёльна» при судействе Безбородова обыграли «Арсенал» в матче Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы Н, прошедшая в четверг в Кёльне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил с пенальти Серу Гирасси на 62-й минуте. Российский защитник «Кёльна» Константин Рауш вышел на поле на замену на 38-й минуте. В другом матче группы сербская «Црвена Звезда» сыграла на выезде вничью с белорусским БАТЭ со счетом 0:0.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа I, 23.11.2017, 21:00 Коньяспор 1 Марсель 1

Перед последним туром «Црвена Звезда» и «Кёльн» имеют по 6 очков, а в активе БАТЭ 5 баллов. «Арсенал» с 10 очками досрочно обеспечил себе выход в 1/16 финала турнира.

Еще один российский судья Сергей Карасев был главным арбитром матча группы I, в котором турецкий «Коньяспор» и французский «Марсель» сыграли вничью 1:1. На 80-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота гостей и удалил игрока «Марселя» Жордана Амави, а 11-метровый удар реализовал Нейц Скубич (82). Гостей от поражения спас автогол Вильфрида Моке (90).