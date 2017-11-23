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БАТЭ0
Црвена Звезда0
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Кельн1
Арсенал0
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Коньяспор1
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23 ноября, источник: Р-Спорт

Футболисты «Кёльна» при судействе Безбородова обыграли «Арсенал» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Футболисты немецкого «Кёльна» обыграли на своем поле лондонский «Арсенал» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, который обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы Н, прошедшая в четверг в Кёльне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил с пенальти Серу Гирасси на 62-й минуте. Российский защитник «Кёльна» Константин Рауш вышел на поле на замену на 38-й минуте. В другом матче группы сербская «Црвена Звезда» сыграла на выезде вничью с белорусским БАТЭ со счетом 0:0.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа I, 23.11.2017, 21:00
Коньяспор
1Марсель1

Перед последним туром «Црвена Звезда» и «Кёльн» имеют по 6 очков, а в активе БАТЭ 5 баллов. «Арсенал» с 10 очками досрочно обеспечил себе выход в 1/16 финала турнира.

Еще один российский судья Сергей Карасев был главным арбитром матча группы I, в котором турецкий «Коньяспор» и французский «Марсель» сыграли вничью 1:1. На 80-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота гостей и удалил игрока «Марселя» Жордана Амави, а 11-метровый удар реализовал Нейц Скубич (82). Гостей от поражения спас автогол Вильфрида Моке (90).

Благодаря ничьей «Коньяспора» с «Марселем» австрийский «Зальцбург» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, разгромив в параллельном матче группы на своем поле португальскую «Виторию» из Гимарайнша со счетом 3:0. «Зальцбург» набрал 11 очков и обгоняет на 4 балла идущий вторым «Марсель», а занимающий третью строчку «Коньяспор» — на 6 очков. У «Витории» 4 балла.

Кельн 1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа H Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Петер Штегер Арсен Венгер
Голы
62′ Серу Гирасси 19
Составы
Тимо Хорн 1
Фредерик Серенсен 4
Хорхе Мере 22
Яннес Хорн 23
56′ Лукас Клюнтер 24
Милош Йоич 8
Салих Озджан 20
88′ Серу Гирасси 19
38′ Доминик Маро (к) 5
Константин Рауш 34
73′ Юя Осако 13
Маттиас Леманн 33
56′ Джон Кордоба 15
Павел Ольковски 16
13 Давид Оспина
4 Пер Мертесакер (к)
16 Роб Холдинг
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
34 Франсис Кокелен
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
2 Матье Дебюши 84′ 48′
62 Эдвард Нкетиа
21 Калум Чемберс 67′
61 Рейс Нелсон
23 Дэнни Уэлбек 45′
17 Алекс Ивоби
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 7
1 Угловые 8
13 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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