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23 ноября, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Црвеной Звездой» в 5-м туре Лиги Европы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью 0:0 с белградской «Црвеной Звездой» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В заключительной домашней встрече завершающегося сезона борисовчанам ни в коем случает нельзя было проигрывать и поэтому первую половину они провели нервозно и не очень уверенно. За весь стартовый тайм хозяевам так и не удалось создать серьезных угроз воротам Милана Боряна. Голкипер хозяев Денис Щербицкий чаще вступал в игру, но удары по его воротам не были опасными. После перерыва соперники заиграли быстрее и сразу обменялись голевыми моментами. Сначала лидер атак БАТЭ Михаил Гордейчук вышел на ударную позицию, но пробил мимо цели, а затем мяч угодил в перекладину хозяйских ворот после прицельного удара Милана Родича. После этого всплеска активности команды снова стали играть осторожно и так и не порадовали зрителей голами — 0:0.

Этот результат больше устроил сербскую дружину, которая в последнем туре 7 декабря примет у себя дома немецкий «Кельн». Аутсайдер бундеслиги сегодня сумел одолеть на своем поле лидера группы Н лондонский «Арсенал» с минимальным счетом 1:0. После этого команда Александра Ермаковича опустилась на последнюю позицию и теперь, чтобы рассчитывать на итоговое второе место, ей нужно обязательно выигрывать в Лондоне у «канониров» и ждать ничьей в белградской встрече.

Турнирное положение после 5 туров: «Арсенал» — 10 очков (разница мячей — 8−4), «Црвена Звезда» — 6 (2−2), «Кельн» — 6 (7−7), БАТЭ — 5 (6−10).

БАТЭ 0:0
Первый тайм: 0:0
Црвена Звезда
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
Главные тренеры
Александр Ермакович Владан Милоевич
Составы
Денис Щербицкий 48
Юрица Булят 6
Неманья Милунович 19
Денис Поляков 33
Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич 22
56′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
62′ Виталий Родионов (к) 20
Николай Сигневич 13
79′ Михаил Гордейчук 62
Максим Володько 42
82 Милан Борян
23 Милан Родич 61′
30 Филип Стойкович
90 Вуядин Савич
4 Дамьен Ле Таллек
7 Ненад Крстичич 88′
8 Гелор Канга
20 Митчелл Дональд (к)
14 Ричмонд Боаки 90′
77 Марко Гобелич
16 Неманья Милич 65′
45 Александр Пешич
55 Славолюб Срнич 90′
6 Урош Рачич
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 19
0 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
13 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Свейн Моэн (Северная Ирландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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