Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Црвеной Звездой» в 5-м туре Лиги Европы

В заключительной домашней встрече завершающегося сезона борисовчанам ни в коем случает нельзя было проигрывать и поэтому первую половину они провели нервозно и не очень уверенно. За весь стартовый тайм хозяевам так и не удалось создать серьезных угроз воротам Милана Боряна. Голкипер хозяев Денис Щербицкий чаще вступал в игру, но удары по его воротам не были опасными. После перерыва соперники заиграли быстрее и сразу обменялись голевыми моментами. Сначала лидер атак БАТЭ Михаил Гордейчук вышел на ударную позицию, но пробил мимо цели, а затем мяч угодил в перекладину хозяйских ворот после прицельного удара Милана Родича. После этого всплеска активности команды снова стали играть осторожно и так и не порадовали зрителей голами — 0:0.