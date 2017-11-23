Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Црвеной Звездой» в 5-м туре Лиги Европы

В заключительной домашней встрече завершающегося сезона борисовчанам ни в коем случает нельзя было проигрывать и поэтому первую половину они провели нервозно и не очень уверенно. За весь стартовый тайм хозяевам так и не удалось создать серьезных угроз воротам Милана Боряна. Голкипер хозяев Денис Щербицкий чаще вступал в игру, но удары по его воротам не были опасными. После перерыва соперники заиграли быстрее и сразу обменялись голевыми моментами. Сначала лидер атак БАТЭ Михаил Гордейчук вышел на ударную позицию, но пробил мимо цели, а затем мяч угодил в перекладину хозяйских ворот после прицельного удара Милана Родича. После этого всплеска активности команды снова стали играть осторожно и так и не порадовали зрителей голами — 0:0.
Этот результат больше устроил сербскую дружину, которая в последнем туре 7 декабря примет у себя дома немецкий «Кельн». Аутсайдер бундеслиги сегодня сумел одолеть на своем поле лидера группы Н лондонский «Арсенал» с минимальным счетом 1:0. После этого команда Александра Ермаковича опустилась на последнюю позицию и теперь, чтобы рассчитывать на итоговое второе место, ей нужно обязательно выигрывать в Лондоне у «канониров» и ждать ничьей в белградской встрече.
Турнирное положение после 5 туров: «Арсенал» — 10 очков (разница мячей — 8−4), «Црвена Звезда» — 6 (2−2), «Кельн» — 6 (7−7), БАТЭ — 5 (6−10).