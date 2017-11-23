Кабананга назвал причины поражения от «Вильярреала» и оценил шансы «Астаны» на выход в плей-офф

— Жуниор, вы забили первыми, могли выиграть матч, почему не получилось обыграть «Вильярреал»?

— Игра была непростая. Мы сумели забить, и так было на протяжении всего турнира, мы не отпускали соперников без пропущенных голов. Но сегодня против нас был «Вильярреал», и это был тяжелый оппонент. И мы отдали им мячи, чтобы они нам забили. Ну, что ж, будем смотреть вперед и продолжать работу.

— О чем вы говорили с Бакамбу?

— Он мой земляк, оформил сегодня дубль. Мы поздравили друг друга с голами. Жаль, что победил сегодня он.

— На твой взгляд, остаются шансы в следующем гостевом матче со «Славией»?

— Шансы всегда есть. Надо просто хорошо готовиться. «Славия» будет играть дома, ничего не будет даваться нам просто. Будем биться, хорошо подготовимся, чтобы удачно сыграть на выезде.