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22:33 (мск), источник: Vesti.kz

Кабананга назвал причины поражения от «Вильярреала» и оценил шансы «Астаны» на выход в плей-офф

Конголезский форвард «Астаны» Жуниор Кабананга прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение от «Вильярреала» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

— Жуниор, вы забили первыми, могли выиграть матч, почему не получилось обыграть «Вильярреал»?

— Игра была непростая. Мы сумели забить, и так было на протяжении всего турнира, мы не отпускали соперников без пропущенных голов. Но сегодня против нас был «Вильярреал», и это был тяжелый оппонент. И мы отдали им мячи, чтобы они нам забили. Ну, что ж, будем смотреть вперед и продолжать работу.

— О чем вы говорили с Бакамбу?

— Он мой земляк, оформил сегодня дубль. Мы поздравили друг друга с голами. Жаль, что победил сегодня он.

— На твой взгляд, остаются шансы в следующем гостевом матче со «Славией»?

— Шансы всегда есть. Надо просто хорошо готовиться. «Славия» будет играть дома, ничего не будет даваться нам просто. Будем биться, хорошо подготовимся, чтобы удачно сыграть на выезде.

Напомним, матч группового этапа Лиги Европы, который стал для «Астаны» последним домашним в этом сезоне, прошел в столице Казахстана и завершился волевой победой гостей — 2:3. У «Астаны» отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у «Вильярреала» — Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.

Астана 2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
23.11.2017, 19:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Хавьер Кальеха
Голы
22′ Жуниор Кабананга (П. Твумаси) 30
88′ Патрик Твумаси (И. Шитов) 23
28 Даниэль Раба (К. Бакка) 39′
17 Седрик Бакамбу (Н. Сансоне) 65′
17 Седрик Бакамбу 83′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
43′ Дмитрий Шомко 77
70′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
90+4′ Жуниор Кабананга 30
68′ Абзал Бейсебеков 15
90+2′ Срджан Граховац 8
82′ Юрий Логвиненко 27
Джордже Деспотович 10
71′ Серикжан Мужиков 7
Марин Томасов 14
25 Мариано Дамиан Барбоса
5 Адриан Марин 63′
6 Виктор Руис
22 Антонио Рукавина
23 Даниэле Бонера
14 Мануэль Тригерос (к)
16 Родриго Эрнандес
18 Никола Сансоне 76′
8 Пабло Форнальс 60′
17 Седрик Бакамбу
9 Карлос Бакка 67′
20 Роберто Сориано
28 Даниэль Раба 77′
26 Рамиро Герра
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 9
6 Угловые 8
14 Фолы 12
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Кабананга назвал причины поражения от "Вильярреала" и оценил шансы "Астаны" на выход в плей-офф
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