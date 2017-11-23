«Наша футбольная сказка закончилась»: Стойлов назвал ошибки «Астаны» в матче против «Вильярреала»

Игра в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей — 2:3. У «Астаны» отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у «Вильярреала» — Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.

— Интересная игра была. Я думаю, наша футбольная сказка закончилась. 17 матчей без поражений — это хорошо. Нам не хватило игровой динамики. Плохо действовали в обороне. Тут потерялась динамика и агрессия, — сказал Стойлов.

— Не думаете, что Бакамбю решил исход матча?

— Не думаю. Но на третий гол наш игрок отдал голевую передачу. При счете 1:0 Твумаси мог решить исход матча. Наша оборона низко села. Не было динамики.

— Не слишком поздно пошли на штурм?

— Да, чтобы обыграть соперника нужно пробежать на несколько километров больше. Нам не хватило ритма. Мы пробегали лучше, чем в первом матче, но у команды не было амбиций.

— Не опоздали ли с выходом Граховаца? Томасов же не усилил игру…

— Никто не знает, как игрок сыграет. Мне не нравится, когда человек выходит и после неудач перестает играть… После этого он уже не выходит.

— Оцените ошибки Шомко.

— Нам нужно больше динамики и амбиций. Эта была хорошая игра и показала наш реальный уровень.

— Гол в раздевалку надломил команду?

— Нельзя допускать такие голы. Мяч был наш. Надо не проигрывать в Праге или побеждать, иначе зачем играть?

— Кабананга упал во вратарской, но штрафной назначили в другую сторону…

— Судья принимает решение. Я не думаю, что Кабананга симулировал. Он упал и сразу встал, взяв мяч.

— Как будете работать в перерыве между матчами?

— Перерыв это плохо. Поищем в Чехии команды для товарищеских матчей. Если хочешь проходить дальше, нужно держать себя в тонусе.