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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Наша футбольная сказка закончилась»: Стойлов назвал ошибки «Астаны» в матче против «Вильярреала»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов после матча с испанским «Вильярреалом» в Лиге Европы рассказал об ошибках своей команды, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей — 2:3. У «Астаны» отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у «Вильярреала» — Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.

— Интересная игра была. Я думаю, наша футбольная сказка закончилась. 17 матчей без поражений — это хорошо. Нам не хватило игровой динамики. Плохо действовали в обороне. Тут потерялась динамика и агрессия, — сказал Стойлов.

— Не думаете, что Бакамбю решил исход матча?
— Не думаю. Но на третий гол наш игрок отдал голевую передачу. При счете 1:0 Твумаси мог решить исход матча. Наша оборона низко села. Не было динамики.

— Не слишком поздно пошли на штурм?
— Да, чтобы обыграть соперника нужно пробежать на несколько километров больше. Нам не хватило ритма. Мы пробегали лучше, чем в первом матче, но у команды не было амбиций.

— Не опоздали ли с выходом Граховаца? Томасов же не усилил игру…
— Никто не знает, как игрок сыграет. Мне не нравится, когда человек выходит и после неудач перестает играть… После этого он уже не выходит.

— Оцените ошибки Шомко.
— Нам нужно больше динамики и амбиций. Эта была хорошая игра и показала наш реальный уровень.

— Гол в раздевалку надломил команду?
— Нельзя допускать такие голы. Мяч был наш. Надо не проигрывать в Праге или побеждать, иначе зачем играть?

— Кабананга упал во вратарской, но штрафной назначили в другую сторону…
— Судья принимает решение. Я не думаю, что Кабананга симулировал. Он упал и сразу встал, взяв мяч.

— Как будете работать в перерыве между матчами?
— Перерыв это плохо. Поищем в Чехии команды для товарищеских матчей. Если хочешь проходить дальше, нужно держать себя в тонусе.

Ранее итоги прошедшего матча подвел главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха, который в составе «Астаны» выделил пару нападающих Твумаси — Кабананга.

Астана 2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
23.11.2017, 19:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Хавьер Кальеха
Голы
22′ Жуниор Кабананга (П. Твумаси) 30
88′ Патрик Твумаси (И. Шитов) 23
28 Даниэль Раба (К. Бакка) 39′
17 Седрик Бакамбу (Н. Сансоне) 65′
17 Седрик Бакамбу 83′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
43′ Дмитрий Шомко 77
70′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
90+4′ Жуниор Кабананга 30
68′ Абзал Бейсебеков 15
90+2′ Срджан Граховац 8
82′ Юрий Логвиненко 27
Джордже Деспотович 10
71′ Серикжан Мужиков 7
Марин Томасов 14
25 Мариано Дамиан Барбоса
5 Адриан Марин 63′
6 Виктор Руис
22 Антонио Рукавина
23 Даниэле Бонера
14 Мануэль Тригерос (к)
16 Родриго Эрнандес
18 Никола Сансоне 76′
8 Пабло Форнальс 60′
17 Седрик Бакамбу
9 Карлос Бакка 67′
20 Роберто Сориано
28 Даниэль Раба 77′
26 Рамиро Герра
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 9
6 Угловые 8
14 Фолы 12
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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