Поражение от «Вильярреала» прервало рекордную серию «Астаны» в еврокубках

Игра в столице Казахстана завершилась победой гостей со счетом — 2:3. У казахстанского клуба голами отметились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси.

Этот результат прервал беспроигрышную домашнюю серию «Астаны» из 17 матчей подряд в еврокубках. По иронии судьбы, она началась после поражения от того же «Вильярреала» в июле 2014 года в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

В Лиге Европы «Астана» не проигрывала дома cемь матчей. В этом сезоне были победа над израильским «Маккаби» из Тель-Авива (4:0) и ничья с чешской «Славией» (1:1). В прошлом году случились победы над белорусским БАТЭ (2:0) и кипрским АПОЭЛом (2:1), а также ничьи с греческим «Олимпиакосом» (1:1) и швейцарским «Янг Бойзом» (1:1).

В Лиге чемпионов «Астана» не проигрывает дома 11 матчей подряд, среди которых есть три матча группового раунда. Эта серия продолжается.

Отметим, что серия из 17 домашних матчей подряд без поражений в еврокубках является рекордной для казахстанских клубов.

Куда хуже «Астана» играет в гостях. Только в этом году казахстанский клуб смог одержать первые победы в квалификации Лиги чемпионов и в групповом раунде Лиги Европы.