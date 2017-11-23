Поражение от «Вильярреала» прервало рекордную серию «Астаны» в еврокубках
Футболисты «Астаны» проиграли испанскому «Вильярреалу» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» проиграли испанскому «Вильярреалу» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана завершилась победой гостей со счетом — 2:3. У казахстанского клуба голами отметились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси.
Этот результат прервал беспроигрышную домашнюю серию «Астаны» из 17 матчей подряд в еврокубках. По иронии судьбы, она началась после поражения от того же «Вильярреала» в июле 2014 года в раунде
В Лиге Европы «Астана» не проигрывала дома cемь матчей. В этом сезоне были победа над израильским «Маккаби» из
В Лиге чемпионов «Астана» не проигрывает дома 11 матчей подряд, среди которых есть три матча группового раунда. Эта серия продолжается.
Отметим, что серия из 17 домашних матчей подряд без поражений в еврокубках является рекордной для казахстанских клубов.
Куда хуже «Астана» играет в гостях. Только в этом году казахстанский клуб смог одержать первые победы в квалификации Лиги чемпионов и в групповом раунде Лиги Европы.
Добавим, что «Астана» проводит свои домашние матчи на 30-тысячном стадионе «Астана Арена», на котором уложен искусственный газон последнего поколения.
|Астана
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2:3
Первый тайм: 1:1
|Вильярреал
|Станимир Стойлов
|Хавьер Кальеха
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|9
|6
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)