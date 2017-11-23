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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Поражение от «Вильярреала» прервало рекордную серию «Астаны» в еврокубках

Футболисты «Астаны» проиграли испанскому «Вильярреалу» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Казахстана завершилась победой гостей со счетом — 2:3. У казахстанского клуба голами отметились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси.

Этот результат прервал беспроигрышную домашнюю серию «Астаны» из 17 матчей подряд в еврокубках. По иронии судьбы, она началась после поражения от того же «Вильярреала» в июле 2014 года в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

В Лиге Европы «Астана» не проигрывала дома cемь матчей. В этом сезоне были победа над израильским «Маккаби» из Тель-Авива (4:0) и ничья с чешской «Славией» (1:1). В прошлом году случились победы над белорусским БАТЭ (2:0) и кипрским АПОЭЛом (2:1), а также ничьи с греческим «Олимпиакосом» (1:1) и швейцарским «Янг Бойзом» (1:1).

В Лиге чемпионов «Астана» не проигрывает дома 11 матчей подряд, среди которых есть три матча группового раунда. Эта серия продолжается.

Отметим, что серия из 17 домашних матчей подряд без поражений в еврокубках является рекордной для казахстанских клубов.

Куда хуже «Астана» играет в гостях. Только в этом году казахстанский клуб смог одержать первые победы в квалификации Лиги чемпионов и в групповом раунде Лиги Европы.

Добавим, что «Астана» проводит свои домашние матчи на 30-тысячном стадионе «Астана Арена», на котором уложен искусственный газон последнего поколения.

Астана 2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
23.11.2017, 19:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Хавьер Кальеха
Голы
22′ Жуниор Кабананга 30
88′ Патрик Твумаси 23
28 Даниэль Раба 39′
17 Седрик Бакамбу 65′
17 Седрик Бакамбу 83′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
43′ Дмитрий Шомко 77
70′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
90+4′ Жуниор Кабананга 30
68′ Абзал Бейсебеков 15
90+2′ Срджан Граховац 8
82′ Юрий Логвиненко 27
Джордже Деспотович 10
71′ Серикжан Мужиков 7
Марин Томасов 14
25 Мариано Дамиан Барбоса
5 Адриан Марин 63′
6 Виктор Руис
22 Антонио Рукавина
23 Даниэле Бонера
14 Мануэль Тригерос (к)
16 Родриго Эрнандес
18 Никола Сансоне 76′
8 Пабло Форнальс 60′
17 Седрик Бакамбу
9 Карлос Бакка 67′
20 Роберто Сориано
28 Даниэль Раба 77′
26 Рамиро Герра
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 9
6 Угловые 8
14 Фолы 12
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Видео всех голов и обзор матча Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал"
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