«Астана» — «Вильярреал»: между радостью и печалью

Перед этой встречей многие считали, что казахстанскому клубу по силам набрать очки в противостоянии со столь грозным оппонентом, однако быть могло все…



Стартовый состав чемпиона Казахстана трудно было назвать неожиданным, в целом на поле вышли все лучшие на данный момент, но и на скамейке запасных оказались футболисты, способные усилить игру по ее ходу. Первые минуты остались за «Астаной», хозяева атаковали, подавали угловые, но опасности не было. Гости быстро пришли в себя, после подачи в штрафную, Пабло Форнальс мощно пробил, но попал в защитников. Карлос Бакка ворвался во владения Ненада Эрича и парашютом отправил мяч выше ворот. Игра шла обоюдоострая, команды создавали полумоменты. Ману Тригеров выбежал на Эрича, голкипер спас, но затем капитан гостей вновь взял мяч и пробил, из пустых ворот его выбил Юрий Логвиненко. Даниэль Раба издали мощно выстрелил, Эрич кулаками отвел угрозу. «Астана» на контратаке сумела забить после дальнего удара Жуниора Кабананги — 1:0. Форнальс выбежал на оперативный простор в штрафной астанчан, и вовремя из ворот вышел Эрич. Испанцы шли вперед, хотели отыграться. Абзал Бейсебеков справа в штрафной гостей прострелил в центр, где Твумаси бил в «девятку», но не попал. «Вильярреал» провел атаку, Раба принял мяч и переиграл Эрича, отправив мяч в сетку — 1:1. На этом первая половина была завершена.



Напряженная борьба на поле началась прямо со свистка судьи на второй тайм. «Вильярреал» снова применял территориальный прессинг, можно сказать, что тотальный, «Астана» отошла назад и действовала от обороны. В какой-то момент обе команды сбавили, больше катали мяч, нежели атаковали, в результате долгое время ничего не создавали. Тут тренера стали делать замены, у испанцев на поле появился лучший бомбардир Седрик Бакамбю. Соперники нервничали, и тут за гостей сказалось мастерство, которое было выше, чем у казахстанцев. Передача вразрез нашла Бакамбю, а он в свою очередь переиграл Эрича — 1:2. Станимир Стоилов вместо Бейсебекова выпустил Срджана Граховаца, который сразу выстрелил мощно по центру ворот, Мариано Барбоса справился без особых проблем. Бакамбю прошел по центру и ударил по воротам, спас Эрич. «Астана» старалась, создавала возможности, но класса и где-то сил не хватало, в итоге все завершилось неутешительным итогом, Бакамбю оформил дубль, поставив «точку», гол Твумаси вернул интригу, но время оставалось совсем мало.



7 декабря «Астана» в Праге сыграет со «Славией».