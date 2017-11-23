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21:19 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» — «Вильярреал»: между радостью и печалью

«Астана» в матче группового этапа Лиги Европы дома уступила испанскому «Вильярреалу» — 2:3.

Перед этой встречей многие считали, что казахстанскому клубу по силам набрать очки в противостоянии со столь грозным оппонентом, однако быть могло все…

Стартовый состав чемпиона Казахстана трудно было назвать неожиданным, в целом на поле вышли все лучшие на данный момент, но и на скамейке запасных оказались футболисты, способные усилить игру по ее ходу. Первые минуты остались за «Астаной», хозяева атаковали, подавали угловые, но опасности не было. Гости быстро пришли в себя, после подачи в штрафную, Пабло Форнальс мощно пробил, но попал в защитников. Карлос Бакка ворвался во владения Ненада Эрича и парашютом отправил мяч выше ворот. Игра шла обоюдоострая, команды создавали полумоменты. Ману Тригеров выбежал на Эрича, голкипер спас, но затем капитан гостей вновь взял мяч и пробил, из пустых ворот его выбил Юрий Логвиненко. Даниэль Раба издали мощно выстрелил, Эрич кулаками отвел угрозу. «Астана» на контратаке сумела забить после дальнего удара Жуниора Кабананги — 1:0. Форнальс выбежал на оперативный простор в штрафной астанчан, и вовремя из ворот вышел Эрич. Испанцы шли вперед, хотели отыграться. Абзал Бейсебеков справа в штрафной гостей прострелил в центр, где Твумаси бил в «девятку», но не попал. «Вильярреал» провел атаку, Раба принял мяч и переиграл Эрича, отправив мяч в сетку — 1:1. На этом первая половина была завершена.

Напряженная борьба на поле началась прямо со свистка судьи на второй тайм. «Вильярреал» снова применял территориальный прессинг, можно сказать, что тотальный, «Астана» отошла назад и действовала от обороны. В какой-то момент обе команды сбавили, больше катали мяч, нежели атаковали, в результате долгое время ничего не создавали. Тут тренера стали делать замены, у испанцев на поле появился лучший бомбардир Седрик Бакамбю. Соперники нервничали, и тут за гостей сказалось мастерство, которое было выше, чем у казахстанцев. Передача вразрез нашла Бакамбю, а он в свою очередь переиграл Эрича — 1:2. Станимир Стоилов вместо Бейсебекова выпустил Срджана Граховаца, который сразу выстрелил мощно по центру ворот, Мариано Барбоса справился без особых проблем. Бакамбю прошел по центру и ударил по воротам, спас Эрич. «Астана» старалась, создавала возможности, но класса и где-то сил не хватало, в итоге все завершилось неутешительным итогом, Бакамбю оформил дубль, поставив «точку», гол Твумаси вернул интригу, но время оставалось совсем мало.

7 декабря «Астана» в Праге сыграет со «Славией».

Астана 2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
23.11.2017, 19:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Хавьер Кальеха
Голы
22′ Жуниор Кабананга 30
88′ Патрик Твумаси 23
28 Даниэль Раба 39′
17 Седрик Бакамбу 65′
17 Седрик Бакамбу 83′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
43′ Дмитрий Шомко 77
70′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
90+4′ Жуниор Кабананга 30
68′ Абзал Бейсебеков 15
90+2′ Срджан Граховац 8
82′ Юрий Логвиненко 27
Джордже Деспотович 10
71′ Серикжан Мужиков 7
Марин Томасов 14
25 Мариано Дамиан Барбоса
5 Адриан Марин 63′
6 Виктор Руис
22 Антонио Рукавина
23 Даниэле Бонера
14 Мануэль Тригерос (к)
16 Родриго Эрнандес
18 Никола Сансоне 76′
8 Пабло Форнальс 60′
17 Седрик Бакамбу
9 Карлос Бакка 67′
20 Роберто Сориано
28 Даниэль Раба 77′
26 Рамиро Герра
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 9
6 Угловые 8
14 Фолы 12
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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