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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: ЦСКА не такой уж крутой — будет крутым, если выйдет в финал ЛЧ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе ЦСКА над «Бенфикой» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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25
фотографий
25
фотографий

«Вероятнее всего, ЦСКА после победы над «Бенфикой» выйдет в Лигу Европы. Хотя есть шансы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они играют с «Манчестер Юнайтед» на его поле — вдруг победят? Всё может быть. А вдруг московский «Спартак» обыграет «Ливерпуль»? Можем только пожелать им успехов. Дай бог, чтобы это произошло, хотя сами понимаете, что у них за соперники. Причём надо обязательно играть на поле «Юнайтед» и «Ливерпуля» на победу.

Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Во-первых, «Бенфика» всем проиграла до матча с «армейцами». Так что ЦСКА не такой уж крутой. Посмотрим на команду дальше. ЦСКА будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов. Ну играют они, стараются. Это команда, которая способна выстрелить, и «армейцы» — молодцы. А в России ЦСКА будет бороться за чемпионство с «Локомотивом», «Зенитом» и тем же «Спартаком», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
22.11.2017, 20:00 Зрители: 27709 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Витория Руй
Голы
13′ Георгий Щенников (Б. Натхо, П. Вернблум) 42
56′ Нивалду Виейра Жардел 33
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
72′ Бибрас Натхо 66
39′ Понтус Вернблум 3
50′ Георгий Щенников 42
70′ Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
84′ Алан Дзагоев 10
Астемир Гордюшенко 72
30 Бруну Варела
34 Андре Алмейда
4 Андерсон Луис Луизау (к) 61′
33 Нивалду Виейра Жардел
21 Луиш Мигел Пиззи
10 Жонас
18 Эдуардо Сальвио
5 Любомир Фейса
19 Элизеу 83′ 31′
17 Андрия Живкович
6 Филипе Аугусту 57′
9 Рауль Хименес
84 Диогу Гонсалвеш 45′
22 Франко Серви
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 4
5 Угловые 5
18 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Маркус Хеккер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
За воротами Тобиас Штилер (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
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