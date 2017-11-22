Орлов: ЦСКА не такой уж крутой — будет крутым, если выйдет в финал ЛЧ

«Вероятнее всего, ЦСКА после победы над «Бенфикой» выйдет в Лигу Европы. Хотя есть шансы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они играют с «Манчестер Юнайтед» на его поле — вдруг победят? Всё может быть. А вдруг московский «Спартак» обыграет «Ливерпуль»? Можем только пожелать им успехов. Дай бог, чтобы это произошло, хотя сами понимаете, что у них за соперники. Причём надо обязательно играть на поле «Юнайтед» и «Ливерпуля» на победу.



Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Во-первых, «Бенфика» всем проиграла до матча с «армейцами». Так что ЦСКА не такой уж крутой. Посмотрим на команду дальше. ЦСКА будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов. Ну играют они, стараются. Это команда, которая способна выстрелить, и «армейцы» — молодцы. А в России ЦСКА будет бороться за чемпионство с «Локомотивом», «Зенитом» и тем же «Спартаком», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.