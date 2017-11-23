Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов, информирует
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов, информирует
Голкипер набрал 7 очков, но уступил стражу ворот «Барселоны»
Напомним, что в игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» (2:0), а российский вратарь прервал серию из 43-х матчей подряд, в которых он пропускал голы.
Команда недели Лиги чемпионов: Тер Штеген, Альбиоль, Ланг, Начо, Виллиан, Верратти, Толиссо, Азар, Неймар, Роналду, Фирмину.