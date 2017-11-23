Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов

Голкипер набрал 7 очков, но уступил стражу ворот «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который вышел на первое место по сумме баллов, заработанных в других встречах.

Напомним, что в игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» (2:0), а российский вратарь прервал серию из 43-х матчей подряд, в которых он пропускал голы.