Ноль очков, зато полные карманы. Как строит бизнес «Бенфика»

С делегацией «Бенфики» в Москву прилетел коммерческий директор клуба Бернарду Карвалью. Накануне матча с ЦСКА он прочел лекцию для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA и рассказал, как зарабатывает 36-кратный чемпион Португалии.
НАСЛЕДИЕ ПРЕЗИДЕНТА УГОЛОВНИКА
По нынешней стратегии «Бенфика» живет с 2003 года. Именно тогда клуб более менее оклемался от самого печального периода в своей истории: с 97-го по 2000-й президентом «орлов» был Жоау Вале Азеведу, который оставил после себя огромные долги. Позднее он угодил за решетку. В частности, его обвиняли в том числе в махинациях на трансфере Сергея Овчинникова.
Нынешний президент Луиз Фелипе Виера в прошлом году был переизбран на пятый срок. Любопытно, что зарплату в «Бенфике» бизнесмен не получает. Доходы приносит ему строительный бизнес. А работа в клубе — это, по сути, занятие на общественных началах.
— Ущербная структура, существовавшая в клубе в 90-е, привела к тому, что выборы президента выиграл откровенный популист, а впоследствии уголовник, — сказал Карвалью. — Его провальная политика сделала «Бенфику» середняком (в сезоне-2000/01 она заняла лишь шестое место в чемпионате Португалии) и едва не привела к банкротству. Благо до этого не все-таки не дошло. Следующий глава клуба привел дела в порядок, а в 2003-м передал дела нынешнему президенту, который и ранее работал в его команде.
— Первым делом был прописан план выхода из кризиса и дальнейшего роста. Девизом нового президента стала следующая фраза: «Бенфика» должна быть самым успешным клубом Португалии долгие годы. Не только в футболе, но и в других видах спорта. Не только в плане спортивных результатов, но и экономически. Стратегия включала в себя несколько циклов. Сейчас мы на пятом из них.
На первом, который длился до 2006 года, была принята новая система управления, финансовые операции стали прозрачным. И уже тогда были построены новый стадион, академия, бассейн, две универсальных арены. Во второй цикл (2006−2009) был запущен клубный телеканал, акции клуба появились на бирже Лиссабона, активно развивался уровень клуба — нанимались профессиональные менеджеры, скауты, детские тренеры.
До 2012 года мы активно вкладывались в покупку новых игроков для основы, при этом был открыт клубный музей. А на четвертом этапе, который длился до прошлого года, приоритет отдавался соблюдению правил финансового fair play. Успеху в этом направлении помог тот факт, что как раз начала отдачу академия.
ЗАЛОГ УСПЕХА: ВСЕ РЕШАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ
— Главное богатство «Бенфики» — это ее болельщики. В Европе сегодня не так много команд, которые принадлежат своим поклонникам. А «Бенфикой» владеют более чем 200 тысяч членов клуба — это вообще рекордное число. Членские взносы составляют 150 евро в год. Это очень почетно само по себе, а еще дает различные скидки как на билеты и атрибутику, так и на услуги партнеров. Например, на авиабилеты в Дубай.
Пару лет назад по миру разлетелся рекламный ролик, снятый в Лиссабоне. Авиакомпания из ОАЭ провела перед игрой «Бенфики» красочное шоу: стюардессы рассказывали трибунам о правилах поведения на матче в стиле инструкции по безопасности перед вылетом.
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— Кроме того каждый член имеет право голосовать на президентских выборах, — продолжил Карвалью. — При этом важна выслуга лет: голос одного члена с 25-летним стажем равен 50 голосам членов-новичков.
ИМПЕРИЯ «БЕНФИКА» И ОСВОЕНИЕ МИРА
— Мы гордимся своими фанатами. Средняя посещаемость домашних матчей «Бенфики» — 48 тысяч зрителей. Немного не дотягиваем до «Арсенала». Стремимся именно к лидерам европейского футбола, потому что переросли Португалию.
У нас уже больше фанатов по всему миру, чем непосредственно в Португалии. И с этой аудиторией нужно обязательно работать. Причем на каждом рынке своя специфика.
Мы активно идем в Китай, открываем там академии. Местное правительство вкладывает в развитие футбола огромные средства, и я уверяю вас, через несколько лет мы увидим первые плоды.
Еще один важный рынок — Индия. Да, там все еще очень популярен крикет, но молодое поколение очень активно следит за Месси и Роналду, кроме того там куда больше людей говорят на английском, чем в Китае.
Америка интересна нам на уровне любительского спорта. Денежный оборот футбола в Штатах — 2,5 миллиарда. И только треть из них приходится на MLS. Почему так? Потому что все более число родителей отдает своих детей в футбол в надежде попасть через этот спорт в престижные вузы. Американский футбол очень травматичен, баскетбол для высоких. А европейский «соккер» — то что нужно. У футбола в США огромный потенциал.
В Африке, само собой, уделяем основное внимание бывшим португальским колониям — Анголе, Кабо-Верде и Мозамбику.
С Россией контактов пока не было.
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МАТЧИ «БЕНФИКИ» — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
— Футбольный клуб — лишь часть «Бенфики». Сегодня это также страховая компания, клиника, парк, стадион, ТВ. Телевидение появилось в 2008-м. Сегодня это полноценный канал, который есть и в спутниковых, и в кабельных пакетах. Абонентская плата — 10 евро в месяц. Правда, в прямом эфире транслируются только домашние матчи. Права на гостевые клубу не принадлежат. Вообще в Португалии нет централизованной продажи телеправ от лиги. Кажется, в Европе других таких стран нет. Но нам это очень выгодно. Если сейчас мы имеем 40 миллионов евро, то в случае централизованного распределения доходов от рекламы и прочего будем иметь 25. И зачем нам это?
При этом монополия на показ матчей «Бенфики» запрещена. Потому что считается, что эти эфиры вызывают интерес национального масштаба. Нашему клубу симпатизирует половина всех жителей Португалии, интересующихся футболом.
— Сегодня именно воспитание своих талантов приносит клубу внушительную часть дохода. В сезоне-2016/17 мы заработали на продаже игроков 122 миллиона евро, а это почти половина от общей суммы. Остальные статьи дохода принесли 128 миллионов — по 25 процентов из них составили призовые от УЕФА и ТВ, спонсоры 17 процентов, билеты 11 процентов и так далее.
Теперь мы не продаем выпускников своей академии дешевле, чем 15 миллионов евро. С учетом минувшего трансферного окна мы продали за прошлый сезон игроков на 156 миллионов! При этом 93 из них принесли собственные воспитанники. Это рекорд. Например, с 2010 по 2013 года мы на этом вообще не зарабатывали. Да, расставание сразу с несколькими игроками привело к тому, что в нынешней Лиге чемпионов команда выступила неудачно. Но, во-первых, это помогло клубу закрывать долги. А во-вторых, поверьте, это был лишь короткий переходный период. Ведь победы на поле — это в любом случае приоритет для клуба, которым владеют болельщики.