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17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ноль очков, зато полные карманы. Как строит бизнес «Бенфика»

Коммерческий директор португальского клуба рассказал, как зарабатывает 36-кратный чемпион страны.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

С делегацией «Бенфики» в Москву прилетел коммерческий директор клуба Бернарду Карвалью. Накануне матча с ЦСКА он прочел лекцию для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA и рассказал, как зарабатывает 36-кратный чемпион Португалии.

НАСЛЕДИЕ ПРЕЗИДЕНТА УГОЛОВНИКА

По нынешней стратегии «Бенфика» живет с 2003 года. Именно тогда клуб более менее оклемался от самого печального периода в своей истории: с 97-го по 2000-й президентом «орлов» был Жоау Вале Азеведу, который оставил после себя огромные долги. Позднее он угодил за решетку. В частности, его обвиняли в том числе в махинациях на трансфере Сергея Овчинникова.

Нынешний президент Луиз Фелипе Виера в прошлом году был переизбран на пятый срок. Любопытно, что зарплату в «Бенфике» бизнесмен не получает. Доходы приносит ему строительный бизнес. А работа в клубе — это, по сути, занятие на общественных началах.

— Ущербная структура, существовавшая в клубе в 90-е, привела к тому, что выборы президента выиграл откровенный популист, а впоследствии уголовник, — сказал Карвалью. — Его провальная политика сделала «Бенфику» середняком (в сезоне-2000/01 она заняла лишь шестое место в чемпионате Португалии) и едва не привела к банкротству. Благо до этого не все-таки не дошло. Следующий глава клуба привел дела в порядок, а в 2003-м передал дела нынешнему президенту, который и ранее работал в его команде.

ШАГ ЗА ШАГОМ

— Первым делом был прописан план выхода из кризиса и дальнейшего роста. Девизом нового президента стала следующая фраза: «Бенфика» должна быть самым успешным клубом Португалии долгие годы. Не только в футболе, но и в других видах спорта. Не только в плане спортивных результатов, но и экономически. Стратегия включала в себя несколько циклов. Сейчас мы на пятом из них.

На первом, который длился до 2006 года, была принята новая система управления, финансовые операции стали прозрачным. И уже тогда были построены новый стадион, академия, бассейн, две универсальных арены. Во второй цикл (2006−2009) был запущен клубный телеканал, акции клуба появились на бирже Лиссабона, активно развивался уровень клуба — нанимались профессиональные менеджеры, скауты, детские тренеры.

До 2012 года мы активно вкладывались в покупку новых игроков для основы, при этом был открыт клубный музей. А на четвертом этапе, который длился до прошлого года, приоритет отдавался соблюдению правил финансового fair play. Успеху в этом направлении помог тот факт, что как раз начала отдачу академия.

ЗАЛОГ УСПЕХА: ВСЕ РЕШАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ

— Главное богатство «Бенфики» — это ее болельщики. В Европе сегодня не так много команд, которые принадлежат своим поклонникам. А «Бенфикой» владеют более чем 200 тысяч членов клуба — это вообще рекордное число. Членские взносы составляют 150 евро в год. Это очень почетно само по себе, а еще дает различные скидки как на билеты и атрибутику, так и на услуги партнеров. Например, на авиабилеты в Дубай.

***

Пару лет назад по миру разлетелся рекламный ролик, снятый в Лиссабоне. Авиакомпания из ОАЭ провела перед игрой «Бенфики» красочное шоу: стюардессы рассказывали трибунам о правилах поведения на матче в стиле инструкции по безопасности перед вылетом.

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— Кроме того каждый член имеет право голосовать на президентских выборах, — продолжил Карвалью. — При этом важна выслуга лет: голос одного члена с 25-летним стажем равен 50 голосам членов-новичков.

ИМПЕРИЯ «БЕНФИКА» И ОСВОЕНИЕ МИРА

— Мы гордимся своими фанатами. Средняя посещаемость домашних матчей «Бенфики» — 48 тысяч зрителей. Немного не дотягиваем до «Арсенала». Стремимся именно к лидерам европейского футбола, потому что переросли Португалию.

У нас уже больше фанатов по всему миру, чем непосредственно в Португалии. И с этой аудиторией нужно обязательно работать. Причем на каждом рынке своя специфика.

Мы активно идем в Китай, открываем там академии. Местное правительство вкладывает в развитие футбола огромные средства, и я уверяю вас, через несколько лет мы увидим первые плоды.

Еще один важный рынок — Индия. Да, там все еще очень популярен крикет, но молодое поколение очень активно следит за Месси и Роналду, кроме того там куда больше людей говорят на английском, чем в Китае.

Америка интересна нам на уровне любительского спорта. Денежный оборот футбола в Штатах — 2,5 миллиарда. И только треть из них приходится на MLS. Почему так? Потому что все более число родителей отдает своих детей в футбол в надежде попасть через этот спорт в престижные вузы. Американский футбол очень травматичен, баскетбол для высоких. А европейский «соккер» — то что нужно. У футбола в США огромный потенциал.

В Африке, само собой, уделяем основное внимание бывшим португальским колониям — Анголе, Кабо-Верде и Мозамбику.

С Россией контактов пока не было.

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МАТЧИ «БЕНФИКИ» — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

— Футбольный клуб — лишь часть «Бенфики». Сегодня это также страховая компания, клиника, парк, стадион, ТВ. Телевидение появилось в 2008-м. Сегодня это полноценный канал, который есть и в спутниковых, и в кабельных пакетах. Абонентская плата — 10 евро в месяц. Правда, в прямом эфире транслируются только домашние матчи. Права на гостевые клубу не принадлежат. Вообще в Португалии нет централизованной продажи телеправ от лиги. Кажется, в Европе других таких стран нет. Но нам это очень выгодно. Если сейчас мы имеем 40 миллионов евро, то в случае централизованного распределения доходов от рекламы и прочего будем иметь 25. И зачем нам это?

При этом монополия на показ матчей «Бенфики» запрещена. Потому что считается, что эти эфиры вызывают интерес национального масштаба. Нашему клубу симпатизирует половина всех жителей Португалии, интересующихся футболом.

ЖИВОЙ ТОВАР

— Сегодня именно воспитание своих талантов приносит клубу внушительную часть дохода. В сезоне-2016/17 мы заработали на продаже игроков 122 миллиона евро, а это почти половина от общей суммы. Остальные статьи дохода принесли 128 миллионов — по 25 процентов из них составили призовые от УЕФА и ТВ, спонсоры 17 процентов, билеты 11 процентов и так далее.

Теперь мы не продаем выпускников своей академии дешевле, чем 15 миллионов евро. С учетом минувшего трансферного окна мы продали за прошлый сезон игроков на 156 миллионов! При этом 93 из них принесли собственные воспитанники. Это рекорд. Например, с 2010 по 2013 года мы на этом вообще не зарабатывали. Да, расставание сразу с несколькими игроками привело к тому, что в нынешней Лиге чемпионов команда выступила неудачно. Но, во-первых, это помогло клубу закрывать долги. А во-вторых, поверьте, это был лишь короткий переходный период. Ведь победы на поле — это в любом случае приоритет для клуба, которым владеют болельщики.

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
22.11.2017, 20:00 Зрители: 27709 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Витория Руй
Голы
13′ Георгий Щенников (Б. Натхо, П. Вернблум) 42
56′ Нивалду Виейра Жардел 33
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
72′ Бибрас Натхо 66
39′ Понтус Вернблум 3
50′ Георгий Щенников 42
70′ Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
84′ Алан Дзагоев 10
Астемир Гордюшенко 72
30 Бруну Варела
34 Андре Алмейда
4 Андерсон Луис Луизау (к) 61′
33 Нивалду Виейра Жардел
21 Луиш Мигел Пиззи
10 Жонас
18 Эдуардо Сальвио
5 Любомир Фейса
19 Элизеу 83′ 31′
17 Андрия Живкович
6 Филипе Аугусту 57′
9 Рауль Хименес
84 Диогу Гонсалвеш 45′
22 Франко Серви
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 4
5 Угловые 5
18 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Маркус Хеккер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
За воротами Тобиас Штилер (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бенфика
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