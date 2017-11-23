Должок за три поражения. Превью к матчу Лиги Европы «Астана» — «Вильярреал»

Сегодня, 23 ноября, «Астана» против «Вильярреала» проведет последний матч на своем поле в рамках группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом подопечные Станимира Стойлова имеют возможность досрочно обеспечить себе выход в плей-офф турнира. Для этого им нужно победить испанский клуб и надеяться на поражение «Славии» в гостевой встрече с тель-авивским «Маккаби». При неудаче чехов в Израиле в 1/16 финала выйдет и испанский клуб, если даже сегодня проиграет на «Астана Арене».

В данном случае как бы «Астане» не оплошать самой. Хотя ей не мешало бы собраться и взять реванш у подводников, которым они в еврокубках проигрывали трижды с общим счетом 1:10 (0:4, 0:3, 1:3).

Кстати, в последний раз казахстанский чемпион проигрывал в еврокубках дома именно «Вильярреалу» (0:3) в раунде плей-офф Лиги Европы-2014/2015. С тех пор астанчане выдали беспроигрышную серию из 17 игр.

В любом случае «Астану» ожидает непростой поединок. Все же «Вильяреал» не знает поражений в шести последних еврокубковых встречах на выезде. Причем в последних трех гостевых играх сыграл на ноль. Также испанскому клубу принадлежат рекорды группового этапа Лиги Европы по общему числу матчей (58) и побед (32). В предыдущем туре «Вильяреал» стал первым клубом, который достиг отметки в сто забитых мячей на групповых этапах данного турнира.

Кроме того, «желтая субмарина» не проигрывает в чемпионате Испании после прихода на тренерский мостик Хави Кальехи. В последних шести турах «Вильярреал» одержал четыре победы при двух ничейных результатах с общей разницей мячей 13−3. При этом улучшил турнирное положение, поднявшись с 14-го места на шестое.

К тому же, французский форвард подводников Седрик Бакамбю раззабивался в последних играх и с восемью голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Примеры. К слову, первое место удерживает нападающий «Барселоны» Лионель Месси, имеющий на своем счету 12 мячей.

Как бы не сложился предстоящий матч для «Астаны», столичные футболисты улучшили свой прошлогодний результат в еврокубках. В Лиге Европы сезона-2016/2017 они набрали пять очков и финишировали на последнем, четвертом месте в группе В. Перед пятым туром нынешнего розыгрыша подопечные Станимира Стойлова на своем счету имеют семь баллов.

Тем временем, полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков в случае предупреждения пропустит последнюю игру в гостях со «Славией». Подобной участи может подвергнуться и Хауме Коста из «Вильярреала».