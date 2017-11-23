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12:46 (мск), источник: Газета.Ру

«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет

В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места.

Источник: РИА "Новости"

В то же время московский «Локомотив» встретится с датским «Копенгагеном» без права на ошибку: поражение с большой долей вероятности будет означать вылет «железнодорожников» из турнира.

«Зенит» — «Вардар» (21:00 мск)

Санкт-петербургский «Зенит» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы, однако теперь перед сине-бело-голубыми стоит почетная задача выйти из группы красиво — с первого места.

В турнирной таблице квартета L питерцы занимают первую строчку с десятью очками, на второй — испанский «Реал Сосьедад» с девятью, на третьей — норвежский «Русенборг» с четырьмя, а на последней — македонский «Вардар», который до сих пор не сумел набрать ни одного балла.

Самый простой способ гарантировать себе лидерство по итогам группового этапа — это в последних двух матчах одержать победу в поединке с «Вардаром» и сыграть хотя бы вничью с «Реал Сосьедадом». И то при условии, что испанцы в этом туре победят норвежский «Русенборг» и еще будут претендовать на первое место.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 23.11.2017, 21:00
Зенит
-Вардар-

С первой частью задачи, кажется, не должно возникнуть проблем. За четыре матча в группе «Вардар» пропустил 17 мячей и забил всего один.

Осталось совсем немного до антирекорда групповых этапов Лиги Европы, который принадлежит братиславскому «Словану», пропустившему 20 голов в сезоне-2014/15.

С такой статистикой неудивительно, что «Вардар» ни разу не сумел добиться даже ничьей в этом розыгрыше ЛЕ — на его счету четыре поражения.

Причем первое из них македонцы потерпели как раз в матче с «Зенитом» на своем поле (0:5). Александр Кокорин тогда оформил дубль и отдал результативную передачу на Артема Дзюбу, который забил свой первый мяч в сезоне. Также к голевому пиршеству присоединились Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони, для которого то взятие ворот стало первым в составе сине-бело-голубых. К слову, в предстоящей встрече на арене «Санкт-Петербург» зрители могут стать свидетелями дружеского соперничества между Кокориным и Ригони: оба зенитовца возглавляют таблицу бомбардиров этого розыгрыша Лиги Европы с пятью голами в активе, а «Вардар» — отличный оппонент для того, чтобы попробовать оторваться от конкурента.

Не прибавляет оптимизма македонцам и то, что они только один раз в своей истории сумели доставить неприятности российскому клубу: в сезоне-2003/04 им удалось сенсационно выбить из квалификации Лиги чемпионов московский ЦСКА, сыграв на своем поле вничью (1:1) и неожиданно победив в гостях — 2:1.

Вряд ли «Вардару» поможет даже тот факт, что в составе сине-бело-голубых будет не хватать основного голкипера Андрея Лунева, который получил сотрясение головного мозга и скальпированную рану лобной области в товарищеском матче между сборными России и Испании.

Впрочем, вратарь уже тренируется в общей группе и вполне может быть готов к воскресному матчу со «Спартаком» в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Также в заявке отсутствует защитник Александр Анюков — главный тренер «Зенита» Манчини объяснил это «плохим физическим состоянием».

«Нападающий Себастьян Дриусси чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе. Завтра мы его точно увидим в заявке, — добавил специалист в интервью для официального сайта клуба. — Безусловно, в матче с «Вардаром» будут изменения в составе, но не могу пока сказать, какие конкретно. Буду варьировать состав, добавлять новых футболистов, которые раньше не играли. Это нормально. Но кого именно, сказать не могу.

«Локомотив» — «Копенгаген» (21:00 мск)

Положение московского «Локомотива» в Лиге Европы гораздо менее приятное, чем у представителей Северной столицы. Подопечные Юрия Семина с пятью набранными очками за два тура до конца занимают в группе F только третью строчку, которая оставляет их без еврокубковой весны.

Конечно, отставание от датского «Копенгагена» и молдавского «Шерифа», которые с шестью баллами располагаются на первом и втором месте соответственно, составляет всего один пункт, но ситуация складывается крайне неприятная по целому ряду причин.

«Копенгаген» будет явно мотивирован добиться в гостевом матче с москвичами победы — такой результат позволит «львам» досрочно гарантировать себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. А вот «железнодорожники» в матче с датчанами не имеют права на ошибку: в случае поражения они лишатся шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы с вероятностью 99%, поскольку в параллельной встрече набравший неплохой ход «Шериф», скорее всего, обыграет на своем поле аутсайдера всей группы — чешский «Фастав» — и занесет себе в актив девять очков, став недосягаемым для красно-зеленых в турнирной таблице.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа F, 23.11.2017, 21:00
Локомотив М
-Копенгаген-

Ничья «Локо» в матче с «Копенгагеном» тоже чревата неприятными последствиями. Как упоминалось выше, «Шериф» в этом туре почти наверняка одержит победу над «Фаставом», и после этого даже его поражение в последнем матче группового этапа позволит «железнодорожникам» в лучшем случае только сравняться с ним по очкам. По личным встречам преимущество окажется на стороне молдаван, и те точно выйдут в плей-офф.

В таких обстоятельствах москвичам нужно будет обязательно побеждать в заключительном туре «Фастав» (это вполне выполнимо) и надеяться на нужный результат параллельной встречи «Копенгагена» с «Шерифом», а именно — на ничью или поражение датчан на своем поле. Проход в следующую стадию Лиги Европы уже ни в коей мере не будет зависеть от «железнодорожников». Вывод: «Локомотиву» прямо здесь и сейчас нужна победа над самой сильной командой квартета.

Немного поднять настроение москвичам может тот факт, что в четырех последних гостевых матчах в еврокубках «Копенгаген» лишь однажды сумел поразить ворота соперника.

Кроме того, у датчан есть серьезные проблемы с еврокубковыми победами на выезде: им удалось одолеть соперника только два раза в 14 последних гостевых матчах при шести поражениях и шести ничьих.

Один из лидеров «Локомотива» полузащитник Антон Миранчук признался, что над командой «довлеет результат», но пообещал «отдать все силы, сыграть для болельщиков и постараться победить».

Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин посетовал на не самое лучшее состояние команды и призвал своих подопечных проявить характер.

«У нас сложный период — провели много матчей, сборники вернулись после длинных перелетов, первая часть сезона подходит к концу, и как раз наступают важные матчи. Против «Копенгагена» понадобится характер и волевые усилия, — приводит слова специалиста официальный сайт «Локо». — Готов ли сыграть Фарфан? Сейчас посмотрим за ним на тренировке. Он почти не тренировался после возвращения из сборной. Но это волевой человек и большой профессионал. Мы надеемся на его помощь.

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