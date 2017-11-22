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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Моуринью: «МЮ» после первого тайма с «Базелем» должен был вести 5:0

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» после первого тайма матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Базелем» должны были вести со счетом 5:0, заявил главный тренер английского клуба Жозе Моуринью.

Источник: Reuters

Встреча группы A, в которой также выступает московский ЦСКА, состоялась в среду в Базеле и завершилась c минимальным счетом в пользу хозяев. Единственный гол на 89-й минуте забил защитник швейцарского клуба Михаэль Ланг.

«Мы проиграли потому, что после первого тайма счет должен был быть 5:0. Мы доминировали, но не смогли забить. Наше преимущество было настолько велико, что моментами казалось — при такой игре нельзя не победить. Но опыт показывает, что когда упускаешь столько моментов, то оказываешься в той ситуации, в которой мы и оказались. Во втором тайме многие уже думали: “Хорошо, пусть 0:0”, но в итоге мы пропустили на последней минуте», — сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре группового этапа «МЮ» 5 декабря дома сыграет с ЦСКА, а «Базель» в этот же день в Лиссабоне встретится с местной «Бенфикой». С 12 очками манкунианцы лидируют в квартете А, «Базель» (9) идет вторым, ЦСКА (9) — третьим, у «Бенфики» нет набранных очков.

Базель 1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
22.11.2017, 22:45 Зрители: 36000 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Жозе Моуринью
Голы
89′ Михаэль Ланг (Р. Петретта) 5
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
Эдер Альварес Баланта 23
Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Рауль Петретта 28
Лука Дзуффи 7
Ренато Штеффен 11
Мохамед Эль-Юнусси 24
Димитри Оберлен 19
80′ Жоффруа Сере Дье 20
Александр Франссон 15
20 Серхио Ромеро
36 Маттео Дармиан 83′
5 Маркос Рохо
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
9 Ромелу Лукаку
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 63′
19 Маркус Рэшфорд
11 Антони Марсьяль 74′
10 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба (к) 66′
31 Неманья Матич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 6
7 Фолы 14
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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