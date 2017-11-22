Моуринью: «МЮ» после первого тайма с «Базелем» должен был вести 5:0

Встреча группы A, в которой также выступает московский ЦСКА, состоялась в среду в Базеле и завершилась c минимальным счетом в пользу хозяев. Единственный гол на 89-й минуте забил защитник швейцарского клуба Михаэль Ланг.
«Мы проиграли потому, что после первого тайма счет должен был быть 5:0. Мы доминировали, но не смогли забить. Наше преимущество было настолько велико, что моментами казалось — при такой игре нельзя не победить. Но опыт показывает, что когда упускаешь столько моментов, то оказываешься в той ситуации, в которой мы и оказались. Во втором тайме многие уже думали: “Хорошо, пусть 0:0”, но в итоге мы пропустили на последней минуте», — сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт УЕФА.
В заключительном туре группового этапа «МЮ» 5 декабря дома сыграет с ЦСКА, а «Базель» в этот же день в Лиссабоне встретится с местной «Бенфикой». С 12 очками манкунианцы лидируют в квартете А, «Базель» (9) идет вторым, ЦСКА (9) — третьим, у «Бенфики» нет набранных очков.