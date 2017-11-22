Моуринью: «МЮ» после первого тайма с «Базелем» должен был вести 5:0

«Мы проиграли потому, что после первого тайма счет должен был быть 5:0. Мы доминировали, но не смогли забить. Наше преимущество было настолько велико, что моментами казалось — при такой игре нельзя не победить. Но опыт показывает, что когда упускаешь столько моментов, то оказываешься в той ситуации, в которой мы и оказались. Во втором тайме многие уже думали: “Хорошо, пусть 0:0”, но в итоге мы пропустили на последней минуте», — сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт УЕФА.