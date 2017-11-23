Леандро Паредес: Постараемся помочь Кокорину стать лучшим бомбардиром Лиги Европы

— Есть ли мотивация на матч с «Вардаром»? Задача-то решена, «Зенит» уже вышел из группы.

— Да, главная цель выполнена, но хочется занять первое место. Для того чтобы опередить «Реал Сосьедад», необходимо набрать максимальное количество очков, поэтому мы постараемся показать свою лучшую игру в матче с «Вардаром».

— Финишировать первыми в группе настолько принципиально?

— Да, это очень важно. Принципиальная вещь.

— В прошлом году вы уже играли в Лиге Европы — с «Ромой» против «Виктории», «Астры» и «Аустрии». Когда было легче выйти в плей-офф — тогда или сейчас?

— Думаю, в прошлом году было чуть-чуть легче. Просто группа у «Ромы» была немного слабее, чем та, в которую сейчас попал «Зенит».

— В прошлом году «Рома» дошла до 1/8 финала и уступила «Лиону». За французов играл Маммана. Общались тогда с будущим одноклубником?

— Да, поболтали после второй игры. Даже футболками поменялись. Я пожелал удачи Маммане в следующем раунде. А теперь мы выступаем за один клуб.

— Вы не играли с «Вардаром» и даже не летали в Македонию — что знаете о сопернике?

— Знаю, что македонцы хорошо и грамотно обороняются, хотя этого и не скажешь по результату первого матча, в котором мы забили 5 голов. Надеюсь, в четверг сыграем так, что сможем порадовать и болельщиков, и самих себя.

— Тренер «Русенборга» называл «Зенит» фаворитом Лиги Европы. Согласны с ним?

— Не хотел бы использовать такое громкое слово. До титула еще очень далеко. Нужно пройти этот путь с холодной головой. Важно продолжать в том же духе, улучшать свою игру. Тогда действительно получим шанс достичь результата в Лиге Европы.

— Ваш товарищ Эмилиано Ригони регулярно забивает в Европе, но никак не может открыть счет голам в чемпионате России. Есть объяснение, почему так происходит?

— Не знаю. Так сложились обстоятельства. Поверьте, мы не делим турниры на важные и второстепенные и не выбираем, где забивать больше, а где меньше. Просто так складывались матчи, в которых ему не удалось отличиться. Надеюсь, скоро он будет забивать во всех матчах подряд.

— Кокорин возглавляет список бомбардиров Лиги Европы с восемью голами. Его успехи — еще одна мотивация для всей команды?

— Да, нам важно, что он часто забивает. Это говорит о том, что вся команда выполняет свою работу на отлично. Постараемся помочь ему стать лучшим бомбардиром Лиги Европы. Голы Кокорина могут привести нас к максимальному результату.

— В еврокубках не действует лимит — чувствуете ли вы, что без этих ограничений «Зенит» сильнее?

— Не думаю, что все причины наших успехов и неудач кроются в лимите. Просто в Лиге Европы у тренера больше вариативности. Он может пробовать разные комбинации игроков, которые нельзя использовать в чемпионате из-за лимита.