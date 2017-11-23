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01:43 (мск), источник: ТАСС

«Милан», «Арсенал» и «Лион» могут выйти в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 23 ноября. Матчи пятого тура предварительного этапа футбольной Лиги Европы пройдут в четверг. За тур до финиша групповой стадии в 1/16 финала могут выйти английский «Арсенал», итальянские «Милан» и «Аталанта», испанский «Вильярреал», французские «Лион» и «Ницца».

Источник: Reuters

В группе Н уверенно лидирует английский «Арсенал» (10 очков), которому достаточно сыграть вничью в гостевом матче с немецким «Кельном», чтобы гарантировать себе выход в плей- офф. «Кельн» крайне неудачно проводит чемпионат Германии, набрав в 12 матчах всего два очка, однако в Лиге Европы у команды в активе три балла, и они еще могут вмешаться в борьбу за второе место.

Впрочем, лучшие шансы пробиться в плей-офф у белорусского БАТЭ (4 очка) и сербской «Црвены Звезды» (5), которые сыграют между собой в Борисове. Белградский клуб может вслед за «Арсеналом» отправиться в плей-офф — в случае собственной победы и потери очков «Кельном».

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа H, 23.11.2017, 21:00
Кельн
-Арсенал-

Матчи в группе Н стартуют в четверг в 21:00 мск. В это же время в группе G чешская «Виктория» из Пльзеня (6 очков) сыграет с румынской «Стяуа» (10), тогда как швейцарский «Лугано» (3) примет израильский «Хапоэль» из Тель-Авива (4). «Стяуа» уже вышла в плей-офф и может обеспечить себе первое место в группе, тогда как победитель матча в Лугано получит хорошие шансы на вторую путевку.

Лишь три очка разделяют участников группы J, где все четыре команды претендуют на путевку в 1/16 финала. Испанский «Атлетик» из Бильбао (5 очков) принимает немецкую «Герту» (4), тогда как шведский «Эстерсунд» (7) встречается с бронзовым призером чемпионата Украины «Зарей» (6). «Заря» уже добилась в Лиге Европы гостевой победы — над «Атлетиком» (1:0), однако шведскому клубу подопечные Юрия Вернидуба проиграли во Львове со счетом 0:2.

В группе К итальянский «Лацио», одержав четыре победы, уже гарантировал себе первое место, за вторую же путевку ведут борьбу французская «Ницца» (6 очков) и бельгийский «Зюлте-Варегем» (4), которые встречаются между собой в городе на Лазурном побережье. Победа «Ниццы» выведет ее в плей-офф, лишив группу всех интриг в заключительном туре 7 декабря. В группе I в четверг сыграют австрийский «Зальцбург» (8 очков) и португальская «Витория» из Гимарайнша (4), а также турецкий «Коньяспор» (4) и французский «Марсель» (6).

Черышева ждет плей-офф

В группе А в 19:00 мск сыграют лидеры — казахстанская «Астана» (7 очков) и испанский «Вильярреал» (8). Испанские гости в случае победы гарантируют себе выход в 1/16 финала. «Вильярреал», в составе которого выступает российский форвард Денис Черышев, под руководством нового тренера Хави Кальехи пока не проиграл ни одного матча. В случае собственной победы может выйти в 1/16 финала и «Астана» — если в другом матче группы чешская «Славия» (5 очков) не сумеет в гостях обыграть израильский «Маккаби» из Тель- Авива (1).

В остальных группах матчи четверга пройдут в 23:05 мск. Вторая путевка в плей-офф может быть разыграна в четверг в группе В, где киевское «Динамо» уже гарантировало себе участие в плей-офф. На второе место претендуют сразу три клуба, среди которых — сербский «Партизан» (5 очков) и швейцарский «Янг Бойз» (3), которые встречаются между собой в Белграде. Победа хозяев выведет их в плей-офф.

«Динамо» сыграет в албанском Эльбасане с клубом «Скендебреу» (2 очка). По словам белорусского наставника киевлян Александра Хацкевича, задача на данном этапе — занять первое место в группе. Эту задачу можно решить, победив албанский клуб, либо дождаться осечки «Партизана».

Многое могут прояснить матчи четверга в группе С. Болгарский «Лудогорец» (8 очков) принимает турецкий «Истанбул Башакшехир», тогда как португальская «Брага» (7) примет немецкий «Хоффенхайм» (4). Победы хозяев выведут их в плей-офф, гарантируют «Лудогорцу» и «Браге» место в 1/16 финала и ничьи в обоих матчах.

В группе D итальянский «Милан», который осенью с каждым матчем играет все хуже и хуже, принимает австрийскую «Аустрию» из Вены. Миланцы набрали восемь очков и занимают первое место, однако в последних матчах дважды сыграли вничью с греческим клубом АЕК (0:0). АЕК (6 очков) принимает хорватскую «Риеку» (3), и здесь победа хозяев гарантируют им выход в плей-офф.

В группе Е могут де-юре оформить путевки в 1/16 финала итальянская «Аталанта» и французский «Лион», которые набрали по восемь очков. Лионцы принимают кипрский «Аполлон» (3 очка), «Аталанта» же приехала в Ливерпуль в гости к провалившему турнир «Эвертону» (1). Киприоты сохраняют теоретические шансы опередить кого-нибудь из лидеров, однако в случае, если «Аполлон» не сумеет выиграть в Лионе на стадионе, где пройдет финал нынешней Лиги Европы, лицензии в плей-офф останутся за «Лионом» и «Аталантой».

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