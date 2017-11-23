Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AFP 2017

ЦСКА в Москве обыграл португальскую «Бенфику» (2:0), в Лиссабоне же местный «Спортинг» одолел греческий «Олимпиакос» (3:1). Победа ЦСКА принесла России больше баллов, чем победа «Спортинга» Португалии. Дело в том, что сезонный коэффициент страны вычисляется путем деления очков, набранных клубами, на количество команд, которые она делегировала в еврокубки. В еврокубки текущего сезона попали шесть португальских клубов, а российских — пять: ЦСКА и «Спартак» — в Лигу чемпионов, а «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы.

Суммарный коэффициент России, занимающей в рейтинге УЕФА шестое место, теперь составляет 48,582 балла. Коэффициент Португалии, идущей на седьмой строчке, — 43,748 балла, а Франции, располагающейся на пятой позиции, — 51,415. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В четверг в пятом туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с македонским «Вардаром», а «Локомотив» в Москве встретится с датским «Копенгагеном». «Краснодар» завершил выступления в Лиге Европы еще в конце августа, не сумев преодолеть квалификацию.

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.