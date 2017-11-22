Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 23 ноя —
МОСКВА, 23 ноя —
Игра группы D, прошедшая в среду в Турине, закончилась со счетом 0:0.
В параллельном матче этого квартета лиссабонский «Спортинг» на своем поле одолел греческий «Олимпиакос» — 3:1. В составе победителей дубль сделал Бас Дост (40-я, 66-я минуты), еще один мяч забил Бруно Сезар (43-я). Греки ответили мячом Вадиса Оджиджа (86-я).
Лидер квартета «Барселона», набравшая 11 очков, уже не опустится ниже первого места и точно сыграет в 1/8 финала. Второе место занимает «Ювентус» (8 очков), третье — «Спортинг» (7), четвертое — «Олимпиакос» (1).
|Массимилиано Аллегри
|Эрнесто Вальверде
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)