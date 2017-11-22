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01:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» разошлись миром с туринском «Ювентусом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.

Источник: AFP 2017

Игра группы D, прошедшая в среду в Турине, закончилась со счетом 0:0.

В параллельном матче этого квартета лиссабонский «Спортинг» на своем поле одолел греческий «Олимпиакос» — 3:1. В составе победителей дубль сделал Бас Дост (40-я, 66-я минуты), еще один мяч забил Бруно Сезар (43-я). Греки ответили мячом Вадиса Оджиджа (86-я).

Лидер квартета «Барселона», набравшая 11 очков, уже не опустится ниже первого места и точно сыграет в 1/8 финала. Второе место занимает «Ювентус» (8 очков), третье — «Спортинг» (7), четвертое — «Олимпиакос» (1).

Ювентус 0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
22.11.2017, 22:45 Зрители: 40876 Групповой турнир: Группа D Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Эрнесто Вальверде
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Мехди Бенатиа 4
Андреа Барцальи 15
Даниэле Ругани 24
72′ Алекс Сандру 12
Сами Хедира 6
Пауло Дибала 21
Гонсало Игуаин 9
71′ Хуан Куадрадо 7
Клаудио Маркизио 8
21′ 66′ Миралем Пьянич 5
Родриго Бентанкур 30
85′ Дуглас Коста 11
Блэз Матюиди 14
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
19 Люка Динь 87′
3 Жерар Пике 90+1′
23 Самюэль Юмтити
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес
15 Паулинью 30′
8 Андрес Иньеста (к) 82′
18 Жорди Альба
16 Жерар Деулофеу 56′
10 Лионель Месси
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
2 Угловые 3
12 Фолы 12
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Олимпиакос П
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