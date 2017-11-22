«Манчестер Юнайтед» проиграл «Базелю» в матче Лиги чемпионов

Источник: AFP 2017

Встреча группы A, в которой также выступает московский ЦСКА, состоялась в среду в Базеле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 89-й минуте отличился Михаэль Ланг.

«Базель» набрал девять очков и вышел на второе место, сдвинув на третью позицию московский ЦСКА, который уступает швейцарцам по результатам личных встреч. «МЮ» с 12 баллами лидирует в группе. Замыкает турнирную таблицу лиссабонская «Бенфика» (0 очков), потерявшая шансы на продолжение в борьбы в еврокубках.