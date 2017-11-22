«ПСЖ» забил семь голов «Селтику», «Бавария» одолела «Андерлехт»

Уже на 1-й минуте отличился нападающий шотландской команды Мусса Дембеле, но этот гол разозлил хозяев, которые ответили четырьмя забитыми мячами уже в первом тайме. Во второй половине встречи парижане довели дело до неприличного счёта — 7:1. Неймар и Эдинсон Кавани оформили по дублю, а ещё по голу забили Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Дани Алвес.
В параллельном поединке «Бавария» на выезде переиграла «Андерлехт» — 2:1. В составе победителей отличились Роберт Левандовски и Корентин Толиссо. Единственный гол бельгийской команды забил Софьян Ханни.
Турнирное положение в группе B:
1. «ПСЖ» — 15 очков;
2. «Бавария» — 12;
3. «Селтик» — 3;
4. «Андерлехт» — 0.