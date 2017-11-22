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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» забил семь голов «Селтику», «Бавария» одолела «Андерлехт»

«ПСЖ» разгромил «Селтик» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2017

Уже на 1-й минуте отличился нападающий шотландской команды Мусса Дембеле, но этот гол разозлил хозяев, которые ответили четырьмя забитыми мячами уже в первом тайме. Во второй половине встречи парижане довели дело до неприличного счёта — 7:1. Неймар и Эдинсон Кавани оформили по дублю, а ещё по голу забили Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Дани Алвес.

В параллельном поединке «Бавария» на выезде переиграла «Андерлехт» — 2:1. В составе победителей отличились Роберт Левандовски и Корентин Толиссо. Единственный гол бельгийской команды забил Софьян Ханни.

Турнирное положение в группе B:
1. «ПСЖ» — 15 очков;
2. «Бавария» — 12;
3. «Селтик» — 3;
4. «Андерлехт» — 0.

ПСЖ 7:1
Первый тайм: 4:1
Селтик
22.11.2017, 22:45 Зрители: 46288 Групповой турнир: Группа B Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Брендан Роджерс
Голы
9′ Неймар (А. Рабьо) 10
22′ Неймар (М. Верратти) 10
28′ Эдинсон Кавани (Неймар) 9
35′ Кильян Мбаппе (Маркиньюс) 29
75′ Марко Верратти 6
79′ Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 9
80′ Дани Алвес (Дж. Ло Сельсо) 32
10 Мусса Дембеле (О. Нтчам) 1′
Составы
Альфонс Ареола 16
Тиагу Силва (к) 2
Маркиньюс 5
Левен Кюрзава 20
Дани Алвес 32
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
76′ Марко Верратти 6
Джовани Ло Сельсо 18
67′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 27
76′ Кильян Мбаппе 29
Анхель Ди Мария 11
1 Крейг Гордон
5 Йозо Шимунович 35′
20 Дедрик Боята
63 Киран Тирни
8 Скотт Браун (к)
18 Томми Рогич
42 Каллум Макгрегор
49 Джеймс Форрест
23 Микаэль Лустиг 13′
6 Нир Биттон 45+1′
21 Оливье Нтчам 69′
88 Куасси Эбуэ
10 Мусса Дембеле 77′
9 Ли Гриффитс
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 1
5 Угловые 2
8 Фолы 7
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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