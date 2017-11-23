«Зенит» намерен обыграть «Вардар» и сохранить лидерство в группе Лиги Европы

Источник: AP 2017

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове в четверг и начнется в 21:00 мск.

«Зенит» по итогам четырех матчей лидирует в группе, набрав 10 очков. Ранее «сине-бело-голубые» дома обыграли испанский «Реал Сосьедад» (3:1) и норвежский «Русенборг» (3:1), а в гостях одолели «Вардар» (5:0) и разделили очки с «Русенборгом» (1:1). Клуб из Сан-Себастьяна (9 очков) в матче пятого тура встретится в гостях с «Русенборгом». В случае поражения баскского клуба и победы команды Роберто Манчини, «Зенит» досрочно гарантирует себе первое место в группе.

Матч на фоне предстоящей битвы со «Спартаком»

«Зениту» предстоит провести один из самых важных матчей в осенней части чемпионата России со «Спартаком» в Москве 27 ноября. «Зенит» долгое время уверенно лидировал в таблице чемпионата РФПЛ, но после нескольких осечек пропустил вперед московский «Локомотив». Решив задачу выхода в весеннюю стадию второго по престижности еврокубка, «сине-бело-голубые» намерены приложить максимум усилий, чтобы вернуться на первое место во внутреннем первенстве.

«Концентрировались очень сильно на Лиге Европы, там выполнили задачу, сейчас нужно максимально переключаться и решать наши дела, которые упустили в чемпионате», — сказал нападающий «Зенита» Александр Кокорин после победы над «Тосно» (5:0) в матче чемпионата России.

В то же время другой форвард команды Артём Дзюба, забивший в матче с «Тосно» свой первый гол в РФПЛ в нынешнем сезоне, заявил, что старается концентрироваться именно на встрече с «Вардаром». «У нас задача занять первое место в группе, нужно завтра выиграть, чтобы занять первое место. Сейчас все мысли только о “Вардаре”, а “Спартак” уже будет после», — отметил нападающий в среду.

В матче не примет участие голкипер Андрей Лунёв, который получил травму головы в матче сборных России и Испании (3:3). В среду Лунёв не тренировался с командой, а Манчини сообщил, что в скором времени будет принято решение, сыграет ли голкипер в матче со «Спартаком».

«Вардар» рассчитывает на победу

Несмотря на то, что в трех из четырех матчей группового турнира «Вардар» терпел поражения с разгромным счетом, главный тренер македонского клуба Чедомир Яневски заявил, что его команда рассчитывает одержать две победы в оставшихся матчах.

Для того, чтобы победить, нужна организация на поле, мы должны хорошо организовать и защиту, и нападение. Мы играем слаженно, надеюсь, что завтра мы сыграем хорошо. “Зенит” не проигрывает ни в гостях, ни дома. Тем не менее мы намерены выступить очень хорошо. Мы готовы выбежать на поле и показать хорошую игру. У нас впереди два матча, и мы собираемся набрать максимальное количество очков. Чедомир Яневски

Главный шанс «Вардара» заключается в том, что Манчини обещал прибегнуть к ротации, памятуя о важном матче внутреннего первенства со «Спартаком». В текущей европейской кампании «Зенит» уже терпел поражения в матчах с голландским «Утрехтом» (0:1) на выезде и с израильским «Бней Иегудой» (0:1) дома.