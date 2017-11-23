«Локомотив» сыграет с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

Проиграв две недели назад на своем поле молдавскому «Шерифу» (1:2), «Локомотив» с пятью очками пропустил вперед конкурентов — команды из Тирасполя и столицы Дании, у которых по шесть очков. Победы в матче с датчанами и в заключительном туре в гостях у чешского «Фастава» (7 декабря) гарантируют команде Юрия Семина одно из двух первых мест в группе, потеря очков хотя бы в одном из матчей приведет к тому, что лидер чемпионата России будет зависеть от конкурентов.

«Копенгаген» в случае победы в Москве досрочно выйдет в плей-офф, если в Тирасполе «Шериф» победит «Фастав», такого же права добьется и молдавский клуб, так что «Локомотив» не сможет подняться выше третьей строчки.

Команда Юрия Семина в нынешнем сезоне гораздо лучше играет против соперников, предпочитающих открытый футбол оборонительным действиям. Футболисты «Копенгагена», скорее всего, будут в Москве в первую очередь защищать собственные ворота, учитывая, что гостей устраивает ничья. «Копенгаген» в четырех матчах турнира пропустил всего один мяч, хотя он стоил датчанам двух очков в гостевой встрече с аутсайдером «Фаставом» (1:1). 14 сентября «Копенгаген» и «Локомотив» сыграли в столице датского королевства (0:0).

10 лет назад «Локомотив» сыграл с «Копенгагеном» домашний матч групповой стадии Кубка УЕФА. 29 ноября 2007 года «Локомотив» уступил датчанам со счетом 0:1, победный мяч забил Мортен Норрстранн. Хозяев возглавлял Анатолий Бышовец, датский клуб проводил второй сезон под руководством норвежского специалиста Столе Сульбаккена, вернувшегося в команду в 2013 году.

Фарфан вернется в состав

В воскресенье «Локомотив» провел матч чемпионата России против аутсайдера «Анжи», добившись гостевой победы 1:0 благодаря мячу Алексея Миранчука. «Локомотив» после 17 туров продолжает лидировать, на три очка опережая «Зенит». При этом в понедельник «Локомотиву» предстоит непростой матч в Хабаровске против местного СКА.

По словам Семина, игра будет сложной, а для его команды во встрече с «Копенгагеном» необходимы характер и силы, так как футболисты «Локомотива» провели большое количество матчей и немало полетали во время паузы на матчи национальных команд. Наставник «Локомотива» отметил, что перуанский форвард Джефферсон Фарфан, пропустивший игру с «Анжи», готов выйти на поле.

«Копенгаген» в чемпионате Дании выступает не лучшим образом, занимая лишь шестое место (отставание от лидера «Брондбю» составляет уже 14 очков). Столичный клуб победил в двух последних чемпионатах страны, однако повторить этот успех в нынешнем сезоне будет крайне сложно, потому для «Копенгагена» основной задачей на сезон остается успешное выступление в Лиге Европы.

Матч между «Локомотивом» и «Копенгагеном» пройдет на «РЖД-Арене», начало — 21:00 мск. Главный арбитр — Хавьер Эстрада из Испании.