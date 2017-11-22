6,5 Акинфееву за долгожданный «сухарь». 7,0 Головину за лидерство

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,5. В первом тайме работы не имел. Однажды неудачно вынес мяч ногой, едва не начав тем самым острую атаку лиссабонцев. После перерыва гости по понятным причинам угрожали его воротам почаще, но по-настоящему ярких спасений вратарю России № 1 совершать даже не пришлось.

ИГНАШЕВИЧ — 6,5. Нехватка скорости, которая часто сказывалась на игре ветерана в предыдущих матчах турнира, на этот раз не стала роковой. Потому что быстро атаковать у «Бенфики» не получалось.

ВАСИН — 6,0. Не допустил грубых ошибок, что за ним не раз в этом сезоне водилось. Уверенно выбирал позицию и боролся за верховые мячи. Как итог — помог Акинфееву окончательно избавиться от затянувшейся серии матчей Лиги чемпионов с пропущенными мячами.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Сыграл на высоком уровне. Со скидкой на не самый высокий уровень давления соперника. Что называется, отпахал и за себя, и за брата, получившего серьезную травму на хабаровском морозе.

ФЕРНАНДЕС — 6,0. Был активен на своем краю. Благо соперник давал там свободу российскому бразильцу. Принял участие и в первой голевой атаке, выиграв подбор, и во второй, выведя на ударную позицию Витинью.

НАТХО — 6,0. Провел качественный матч. Отдал победный голевой пас на Щенникова. А был тот в офсайде или нет — это уже забота арбитров. Проделал большой объем черновой работы. Ложка дегтя — желтая карточка, из-за которой не сыграет в Манчестере.

ЩЕННИКОВ — 6,5. Забил гол, вовремя оказавшись в нужном месте во время массированной атаки армейцев. Но почти сразу после этого захромал, поэтому на передний план толком не выходил. В начале второго тайма уступил место на поле Набабкину.

ГОЛОВИН — 7,0. С первых минут доказал, что все больше готов к роли лидера красно-синих. Разгонял атаки, расчерчивал хитрые передачи. Первый гол — в первую очередь его заслуга.

ДЗАГОЕВ — 7,0. Набрал неплохие кондиции, что бывает с ним не так уж часто, и это бросается в глаза. Обращался с мячом легко, остроумно. Опасно бил, заставлял на себе фолить. Не все, конечно, получалось, но это был тот самый Дзагоев.

ВЕРНБЛУМ — 6,5. В тяжелые для атакующей линии ЦСКА времена стал настоящим спасением. В отличие от матча в Хабаровске, сам не забил, но был изумительно хорош в подыгрыше, совершив множество точных скидок на партнеров. На Витинью, например, когда тот неудачно пробил в дебюте. В ходе первой голевой атаки тоже выиграл борьбу за мяч. Но, как и в случае с Натхо, смазал впечатление желтой карточкой, которая не позволит сыграть с «МЮ». К тому же получил ее за споры с судьей.

ВИТИНЬЮ — 6,5. Показалось, что немного выпадал из общего рисунка игры. Но мимо из выгодной позиции.

НАБАБКИН — 6,0. Надежно подменил героя первого тайма, не допустив провалов на левом фланге хозяйской обороны. Пусть однажды и пришлось грубо фолить и заработать желтую. Шаг себя оправдал — опасный штрафной гости запороли.

КУЧАЕВ — 5,5. Как-то ярко проявить себя за 15 минут не успел, но от него требовалась в первую очередь надежность.

ГОРДЮШЕНКО — б/о.

«БЕНФИКА»

ВАРЕЛА — 6,0. В голах его вины нет. Зато запомнился шикарным спасением после мощного удара Дзагоева — достал мяч одной рукой в эффектном прыжке.

АЛМЕЙДА — 5,5. Как мог подключался к атакам и однажды даже плотно пробил, заставив Акинфеева подвигаться. А вот в обороне был не безгрешен, оставлял армейцам зоны.

ЖАРДЕЛ — 4,5. Довольно часто ошибался в передачах и при выносах, действовал нервозно. Автогол после неудачной попытки прервать то ли удар, то ли прострел Витинью лишь дополнил картину.

ЛУИЗАУ — 4,5. Как и у партнера по центру обороны, брака в его действиях было в избытке.

ЭЛИЗЕУ — 5,0. Позволял себя накручивать на краю. Виноват в первом голе.

ФЕЙСА — 5,0. Самым ярким действием в исполнении сербского центрального полузащитника так и осталась гримаса боли после фола Натхо, за который тот получил желтую.

ПИЗЗИ — 5,5. Пыжился-пыжился, но итог неутешителен: раз за разом неудачно навешивал и исполнял «стандарты».

АУГУСТУ — 5,0. На первой же минуте заработал угловой, а дальше… А дальше был бледен и на исходе часа игры отправился смотреть матч со скамейки.

САЛЬВИО — 5,0. Здорово обыграл Щенникова, пробив в дальний угол — но на пути мяча встал Васин. А еще вынудил Набабкина сфолить на желтую карточку, но для положительной оценки этого, пожалуй, маловато.

ЖОНАС — 5,5. Изо всех сил старался цепляться за мяч, и по большому счету именно его удар головой мимо сразу после гола Щенникова стал самым опасным в исполнении «Бенфики». А еще пару раз загубил штрафные с хороших позиций.

ГОНСАЛВЕШ — 4,5. За первый тайм не отметился вообще ни одним острым действием, за что был логично заменен в перерыве.

СЕРВИ — 4,5. Ничем за тайм не отметился, так что замена не сработала.

ХИМЕНЕС — 5,0. Та же история: казалось бы, свежий игрок, а никакой живинки в действия лиссабонцев не добавил. За полчаса — ноль заметных действий.