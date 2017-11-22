6,5 Акинфееву за долгожданный «сухарь». 7,0 Головину за лидерство
Матч ЦСКА — «Бенфика» в персоналиях.
Матч ЦСКА — «Бенфика» в персоналиях.
ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 6,5. В первом тайме работы не имел. Однажды неудачно вынес мяч ногой, едва не начав тем самым острую атаку лиссабонцев. После перерыва гости по понятным причинам угрожали его воротам почаще, но
ИГНАШЕВИЧ — 6,5. Нехватка скорости, которая часто сказывалась на игре ветерана в предыдущих матчах турнира, на этот раз не стала роковой. Потому что быстро атаковать у «Бенфики» не получалось.
ВАСИН — 6,0. Не допустил грубых ошибок, что за ним не раз в этом сезоне водилось. Уверенно выбирал позицию и боролся за верховые мячи. Как итог — помог Акинфееву окончательно избавиться от затянувшейся серии матчей Лиги чемпионов с пропущенными мячами.
В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Сыграл на высоком уровне. Со скидкой на не самый высокий уровень давления соперника. Что называется, отпахал и за себя, и за брата, получившего серьезную травму на хабаровском морозе.
ФЕРНАНДЕС — 6,0. Был активен на своем краю. Благо соперник давал там свободу российскому бразильцу. Принял участие и в первой голевой атаке, выиграв подбор, и во второй, выведя на ударную позицию Витинью.
НАТХО — 6,0. Провел качественный матч. Отдал победный голевой пас на Щенникова. А был тот в офсайде или нет — это уже забота арбитров. Проделал большой объем черновой работы. Ложка дегтя — желтая карточка,
ЩЕННИКОВ — 6,5. Забил гол, вовремя оказавшись в нужном месте во время массированной атаки армейцев. Но почти сразу после этого захромал, поэтому на передний план толком не выходил. В начале второго тайма уступил место на поле Набабкину.
ГОЛОВИН — 7,0. С первых минут доказал, что все больше готов к роли лидера
ДЗАГОЕВ — 7,0. Набрал неплохие кондиции, что бывает с ним не так уж часто, и это бросается в глаза. Обращался с мячом легко, остроумно. Опасно бил, заставлял на себе фолить. Не все, конечно, получалось, но это был тот самый Дзагоев.
ВЕРНБЛУМ — 6,5. В тяжелые для атакующей линии ЦСКА времена стал настоящим спасением. В отличие от матча в Хабаровске, сам не забил, но был изумительно хорош в подыгрыше, совершив множество точных скидок на партнеров. На Витинью, например, когда тот неудачно пробил в дебюте. В ходе первой голевой атаки тоже выиграл борьбу за мяч. Но, как и в случае с Натхо, смазал впечатление желтой карточкой, которая не позволит сыграть с «МЮ». К тому же получил ее за споры с судьей.
ВИТИНЬЮ — 6,5. Показалось, что немного выпадал из общего рисунка игры. Но мимо из выгодной позиции.
НАБАБКИН — 6,0. Надежно подменил героя первого тайма, не допустив провалов на левом фланге хозяйской обороны. Пусть однажды и пришлось грубо фолить и заработать желтую. Шаг себя оправдал — опасный штрафной гости запороли.
КУЧАЕВ — 5,5.
ГОРДЮШЕНКО — б/о.
«БЕНФИКА»
ВАРЕЛА — 6,0. В голах его вины нет. Зато запомнился шикарным спасением после мощного удара Дзагоева — достал мяч одной рукой в эффектном прыжке.
АЛМЕЙДА — 5,5. Как мог подключался к атакам и однажды даже плотно пробил, заставив Акинфеева подвигаться. А вот в обороне был не безгрешен, оставлял армейцам зоны.
ЖАРДЕЛ — 4,5. Довольно часто ошибался в передачах и при выносах, действовал нервозно. Автогол после неудачной попытки прервать то ли удар, то ли прострел Витинью лишь дополнил картину.
ЛУИЗАУ — 4,5. Как и у партнера по центру обороны, брака в его действиях было в избытке.
ЭЛИЗЕУ — 5,0. Позволял себя накручивать на краю. Виноват в первом голе.
ФЕЙСА — 5,0. Самым ярким действием в исполнении сербского центрального полузащитника так и осталась гримаса боли после фола Натхо, за который тот получил желтую.
ПИЗЗИ — 5,5.
АУГУСТУ — 5,0. На первой же минуте заработал угловой, а дальше… А дальше был бледен и на исходе часа игры отправился смотреть матч со скамейки.
САЛЬВИО — 5,0. Здорово обыграл Щенникова, пробив в дальний угол — но на пути мяча встал Васин. А еще вынудил Набабкина сфолить на желтую карточку, но для положительной оценки этого, пожалуй, маловато.
ЖОНАС — 5,5. Изо всех сил старался цепляться за мяч, и по большому счету именно его удар головой мимо сразу после гола Щенникова стал самым опасным в исполнении «Бенфики». А еще пару раз загубил штрафные с хороших позиций.
ГОНСАЛВЕШ — 4,5. За первый тайм не отметился вообще ни одним острым действием, за что был логично заменен в перерыве.
СЕРВИ — 4,5. Ничем за тайм не отметился, так что замена не сработала.
ХИМЕНЕС — 5,0. Та же история: казалось бы, свежий игрок, а никакой живинки в действия лиссабонцев не добавил. За полчаса — ноль заметных действий.
ЖИВКОВИЧ — б/о.
|Виктор Гончаренко
|Витория Руй
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Маркус Хеккер (Германия)
|Боковой судья
|Рафаэль Фольтин (Германия)
|За воротами
|Тобиас Штилер (Германия)
|За воротами
|Беньямин Бранд (Германия)