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22 ноября, источник: ТАСС

Бабаев: ЦСКА будет рассчитывать на победу в матче против «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает победить в выездном матче Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в среду победил «Бенфику» со счетом 2:0 в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы как минимум обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы и перед заключительной игрой с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 5 декабря в Англии, сохраняют шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

«Понятно, что в Манчестере играть будем на победу, потому что как только начинаешь рассчитывать, что достаточно ничьей, как правило, ничего не получается. Да, будет сложно, даже если “Манчестер Юнайтед” решит свои вопросы сегодня. Мы будем пытаться играть на победу, тем более опыт у нас есть, мы играли против этой команды, почти тогда победили, пропустив на последних секундах. Это футбол, мы не боимся, будем стараться достигнуть нужного результата и посмотрим, что получится», — сказал Бабаев.

«Манчестер Юнайтед» в среду в гостях проводит матч против швейцарского «Базеля». «Сегодня будем болеть за “Манчестер Юнайтед”, но все равно все будет решаться в последнем матче. В случае сегодняшней неудачи “Базеля” теоретические шансы сохраняются, поэтому игра в Манчестере приобретает очень большое значение. К сожалению, придется обойтись без Понтуса [Вернблума] и [Бибраса] Натхо, основных футболистов центральной зоны, но будем биться и что-то придумывать», — отметил гендиректор.

«Понтус сегодня провел очень хороший матч, принес огромную пользу команде. Да, он не сдержался, это неправильно, но каждый из нас бывал в ситуации, когда жалел о чем-то, но эмоции иногда берут верх», — добавил Бабаев.

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
22.11.2017, 20:00 Зрители: 27709 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Витория Руй
Голы
13′ Георгий Щенников (Б. Натхо, П. Вернблум) 42
56′ Нивалду Виейра Жардел 33
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
72′ Бибрас Натхо 66
39′ Понтус Вернблум 3
50′ Георгий Щенников 42
70′ Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
84′ Алан Дзагоев 10
Астемир Гордюшенко 72
30 Бруну Варела
34 Андре Алмейда
4 Андерсон Луис Луизау (к) 61′
33 Нивалду Виейра Жардел
21 Луиш Мигел Пиззи
10 Жонас
18 Эдуардо Сальвио
5 Любомир Фейса
19 Элизеу 83′ 31′
17 Андрия Живкович
6 Филипе Аугусту 57′
9 Рауль Хименес
84 Диогу Гонсалвеш 46′
22 Франко Серви
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 4
5 Угловые 5
18 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Маркус Хеккер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
За воротами Тобиас Штилер (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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