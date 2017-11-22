Бабаев: ЦСКА будет рассчитывать на победу в матче против «Манчестер Юнайтед»

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в среду победил «Бенфику» со счетом 2:0 в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы как минимум обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы и перед заключительной игрой с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 5 декабря в Англии, сохраняют шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

«Понятно, что в Манчестере играть будем на победу, потому что как только начинаешь рассчитывать, что достаточно ничьей, как правило, ничего не получается. Да, будет сложно, даже если “Манчестер Юнайтед” решит свои вопросы сегодня. Мы будем пытаться играть на победу, тем более опыт у нас есть, мы играли против этой команды, почти тогда победили, пропустив на последних секундах. Это футбол, мы не боимся, будем стараться достигнуть нужного результата и посмотрим, что получится», — сказал Бабаев.

«Манчестер Юнайтед» в среду в гостях проводит матч против швейцарского «Базеля». «Сегодня будем болеть за “Манчестер Юнайтед”, но все равно все будет решаться в последнем матче. В случае сегодняшней неудачи “Базеля” теоретические шансы сохраняются, поэтому игра в Манчестере приобретает очень большое значение. К сожалению, придется обойтись без Понтуса [Вернблума] и [Бибраса] Натхо, основных футболистов центральной зоны, но будем биться и что-то придумывать», — отметил гендиректор.