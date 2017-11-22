Тренер «Бенфики»: ЦСКА не позволил нам показать свой футбол

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА обыграл «Бенфику» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Мы хотели навязать свой футбол, но соперник нам этого не позволил. Нам не удавалось должным образом выходить из обороны, не удавалось накрывать соперников, которые очень быстрые и физически сильные. А потом случился злополучный гол. У меня нет претензий к игрокам, они выполняли установку, но в футболе часто решают детали, где-то не добежали, где-то не доборолись, из этого и сложился результат», — прокомментировал встречу Витория.

Португальская команда потерпела в нынешнем розыгрыше пять поражений при разнице мячей 1:12.

«Это была нетипичная для “Бенфики” еврокубковая кампания, она плохо началась и плохо продолжилась, — прокомментировал выступление команды тренер. — Но не могу сказать, что в проигранных матчах, кроме игры с “Базеле” (0:5 на выезде — прим. ТАСС), мы уступали сильно, обычно силы были равны, но соперники удачно пользовались всеми нашими ошибками. Но жизнь продолжается, мы постараемся оставаться сильными, сейчас нужно не искать виноватого и обвинять друг друга, а двигаться дальше».