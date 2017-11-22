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22 ноября, источник: ТАСС

Бабаев: Победа над «Бенфикой» важнее, чем «сухой» матч Акинфеева

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российскому футбольному клубу ЦСКА было важнее победить португальскую «Бенфику», чем провести матч, не пропустив гол. Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в среду обыграл «Бенфику» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Вратарь команды Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию из 43 матчей основной стадии Лиги чемпионов, в которых он пропускал голы.

«Мы в каждом матче надеялись сыграть “на ноль”, здорово, что удалось это сделать сегодня, но главное, что победили, три очка важнее. Акинфеева не поздравляли, это [антирекорд] больше для журналистов, злопыхателей, а в команде эту тему даже не обсуждали, и я не видел, чтобы кто-нибудь подходил к Игорю и поздравлял его. Уверенная победа “на ноль” очень важна для психологической уверенности и дальнейших игр», — сказал Бабаев.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
22.11.2017, 20:00 Зрители: 27709 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Витория Руй
Голы
13′ Георгий Щенников (Б. Натхо, П. Вернблум) 42
56′ Нивалду Виейра Жардел 33
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
72′ Бибрас Натхо 66
39′ Понтус Вернблум 3
50′ Георгий Щенников 42
70′ Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
84′ Алан Дзагоев 10
Астемир Гордюшенко 72
30 Бруну Варела
34 Андре Алмейда
4 Андерсон Луис Луизау (к) 61′
33 Нивалду Виейра Жардел
21 Луиш Мигел Пиззи
10 Жонас
18 Эдуардо Сальвио
5 Любомир Фейса
19 Элизеу 83′ 31′
17 Андрия Живкович
6 Филипе Аугусту 57′
9 Рауль Хименес
84 Диогу Гонсалвеш 46′
22 Франко Серви
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 4
5 Угловые 5
18 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Маркус Хеккер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
За воротами Тобиас Штилер (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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