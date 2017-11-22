Бабаев: Победа над «Бенфикой» важнее, чем «сухой» матч Акинфеева

ЦСКА в среду обыграл «Бенфику» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Вратарь команды Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию из 43 матчей основной стадии Лиги чемпионов, в которых он пропускал голы.
«Мы в каждом матче надеялись сыграть “на ноль”, здорово, что удалось это сделать сегодня, но главное, что победили, три очка важнее. Акинфеева не поздравляли, это [антирекорд] больше для журналистов, злопыхателей, а в команде эту тему даже не обсуждали, и я не видел, чтобы кто-нибудь подходил к Игорю и поздравлял его. Уверенная победа “на ноль” очень важна для психологической уверенности и дальнейших игр», — сказал Бабаев.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.