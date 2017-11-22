Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. В составе армейцев отличился Георгий Щенников, а еще один мяч в свои ворота забил Жардел. Примечательно, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче основной стадии Лиги чемпионов, прервав 43-матчевую неприятную серию.

Еще одна победа на морозе

В 17-м туре РФПЛ армейцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России: в морозном Хабаровске они впервые в этом сезоне смогли забить четыре мяча, обыграв «СКА-Хабаровск» со счетом 4:2. Однако в том матче серьезные травмы получили Алексей Березуцкий и Георги Миланов. Именно этим футболистам болельщики ЦСКА пожелали здоровья с помощью баннера на матче Лиги чемпионов.

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Схема армейцев в матче с «Бенфикой», который также проходил при минусовой температуре, не отличалась от той, что была в Хабаровске. Автор дубля в том матче опорный хавбек Понтус Вернблум снова разместился в центре нападения, а с флангов ему помогали Витиньо и Алан Дзагоев. Также с первых минут на поле появился Марио Фернандес, оправившийся от повреждения.

Мало кто после жеребьевки группового раунда мог предположить, что действующий чемпион Португалии, первая сеянная в квартете «Бенфика» будет одной из трех команд, которые по итогам четырех матчей не наберут очков вовсе. Так что шансы ЦСКА, ведущего активную борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, в матче с португальцами казались немного более предпочтительными. Хотя «Бенфику» даже ничья в этой встрече устроить никак не могла.

После некоторого сумбура на первых минутах армейцам удалось провести несколько хороших атак, в частности Витиньо бил из выгодной позиции после скидки Вернблума. Постепенно ЦСКА начал поддавливать соперника и на 13-й минуте у «красно-синих» получилась разящая атака: Александр Головин накрутил соперников на фланге, лиссабонцам удалось отбиться после его прострела, но в атаке вторым темпом Бибрас Натхо вывел Щенникова один на один, и защитник не промахнулся.

В Манчестер без Вернблума и Натхо

«Бенфика» могла отыграться в следующей же атаке, но Жонас из убойной позиции в штрафной не попал толком по мячу. Пожалуй, это был единственный стоящий момент в первом тайме у гостей, которые понимали, что нужно что-то менять, но это не особо у них получалось.

Футболисты «Бенфики» допускали огромный процент брака в передачах на подходах к чужой штрафной или в центре поля.

Естественно, это было выгодно армейцам, которые зачастую выбегали в быстрые атаки или попросту не давали сопернику перейти свою половину. При этом из опасных моментов армейцы могли похвастать хлестким дальним ударом Дзагоева и нереализованными 100-процентными моментами Вернблума и Виктора Васина, пусть даже и из положения вне игры. В любом случае по итогам первого тайма команда Виктора Ганчаренко смотрелась предпочтительнее.

Отдельно необходимо сказать о действиях Вернблума, который всячески наводил ужас на оборону португальцев, не упуская возможности вступить в единоборство. Но только шведу стоило заговорить с судьей, как тот на 39-й минуте показал ему желтую карточку. Теперь Вернблум не сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед» в последнем туре группового этапа.

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Во втором тайме «Бенфика» попыталась пойти вперед, но дивидендов от этого извлекла не больше, чем в первом тайме. Акинфеев пару раз уверенно вступил в игру, по сути, просто размявшись. При этом на 50-й минуте Ганчаренко сделал вынужденную замену: вместо захромавшего Щенникова на поле вышел Кирилл Набабкин. Автор первого гола, поблагодарив тренеров и скамейку, сразу ушел в подтрибунное помещение.

Спустя пять минут армейская торсида (на матче присутствовали 27709 зрителей) взорвалась во второй раз. Фернандес сделал сильную и не очень удобную фланговую передачу, Витиньо умудрился ее обработать и сделать прострел с острейшего угла. Мяч предательски попал в катившегося в подкате Жардела и отрикошетил в ворота.

Сказать, что «Бенфика» смирилась с поражением, было нельзя: португальцы упорно до самой последней минуты пытались нащупать конструктивную игру, но контрвыпады ЦСКА, пожалуй, смотрелись острее. И каких-то сверхъестественных усилий Акинфееву для того, чтобы наконец закрыть уже поднадоевшую тему антирекорда, делать не пришлось. Неприятным фактом для «красно-синих» стала желтая карточка Натхо, который, как и Вернблум, не поможет команде в важнейшем матче в Манчестере.