Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. В составе армейцев отличился Георгий Щенников, а еще один мяч в свои ворота забил Жардел. Примечательно, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче основной стадии Лиги чемпионов, прервав 43-матчевую неприятную серию.
Еще одна победа на морозе
В 17-м туре РФПЛ армейцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России: в морозном Хабаровске они впервые в этом сезоне смогли забить четыре мяча, обыграв «СКА-Хабаровск» со счетом 4:2. Однако в том матче серьезные травмы получили Алексей Березуцкий и Георги Миланов. Именно этим футболистам болельщики ЦСКА пожелали здоровья с помощью баннера на матче Лиги чемпионов.
Схема армейцев в матче с «Бенфикой», который также проходил при минусовой температуре, не отличалась от той, что была в Хабаровске. Автор дубля в том матче опорный хавбек Понтус Вернблум снова разместился в центре нападения, а с флангов ему помогали Витиньо и Алан Дзагоев. Также с первых минут на поле появился Марио Фернандес, оправившийся от повреждения.
Мало кто после жеребьевки группового раунда мог предположить, что действующий чемпион Португалии, первая сеянная в квартете «Бенфика» будет одной из трех команд, которые по итогам четырех матчей не наберут очков вовсе. Так что шансы ЦСКА, ведущего активную борьбу за
После некоторого сумбура на первых минутах армейцам удалось провести несколько хороших атак, в частности Витиньо бил из выгодной позиции после скидки Вернблума. Постепенно ЦСКА начал поддавливать соперника и на 13-й минуте у «красно-синих» получилась разящая атака: Александр Головин накрутил соперников на фланге, лиссабонцам удалось отбиться после его прострела, но в атаке вторым темпом Бибрас Натхо вывел Щенникова один на один, и защитник не промахнулся.
В Манчестер без Вернблума и Натхо
«Бенфика» могла отыграться в следующей же атаке, но Жонас из убойной позиции в штрафной не попал толком по мячу. Пожалуй, это был единственный стоящий момент в первом тайме у гостей, которые понимали, что нужно
Естественно, это было выгодно армейцам, которые зачастую выбегали в быстрые атаки или попросту не давали сопернику перейти свою половину. При этом из опасных моментов армейцы могли похвастать хлестким дальним ударом Дзагоева и нереализованными 100-процентными моментами Вернблума и Виктора Васина, пусть даже и из положения вне игры. В любом случае по итогам первого тайма команда Виктора Ганчаренко смотрелась предпочтительнее.
Отдельно необходимо сказать о действиях Вернблума, который всячески наводил ужас на оборону португальцев, не упуская возможности вступить в единоборство. Но только шведу стоило заговорить с судьей, как тот на 39-й минуте показал ему желтую карточку. Теперь Вернблум не сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед» в последнем туре группового этапа.
Во втором тайме «Бенфика» попыталась пойти вперед, но дивидендов от этого извлекла не больше, чем в первом тайме. Акинфеев пару раз уверенно вступил в игру, по сути, просто размявшись. При этом на 50-й минуте Ганчаренко сделал вынужденную замену: вместо захромавшего Щенникова на поле вышел Кирилл Набабкин. Автор первого гола, поблагодарив тренеров и скамейку, сразу ушел в подтрибунное помещение.
Спустя пять минут армейская торсида (на матче присутствовали 27709 зрителей) взорвалась во второй раз. Фернандес сделал сильную и не очень удобную фланговую передачу, Витиньо умудрился ее обработать и сделать прострел с острейшего угла. Мяч предательски попал в катившегося в подкате Жардела и отрикошетил в ворота.
Сказать, что «Бенфика» смирилась с поражением, было нельзя: португальцы упорно до самой последней минуты пытались нащупать конструктивную игру, но контрвыпады ЦСКА, пожалуй, смотрелись острее. И
|Виктор Гончаренко
|Витория Руй
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
|Боковой судья
|Маркус Хеккер (Германия)
|Боковой судья
|Рафаэль Фольтин (Германия)
|За воротами
|Тобиас Штилер (Германия)
|За воротами
|Беньямин Бранд (Германия)