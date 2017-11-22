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22 ноября, источник: ТАСС

Гончаренко: Акинфеев своей карьерой не заслуживал антирекордной серии в Лиге чемпионов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев своей карьерой и уровнем игры не заслуживал антирекордной серии в Лиге чемпионов по футболу. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в среду обыграл «Бенфику» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Акинфеев сыграл «на ноль» в матче основного турнира Лиги чемпионов впервые с 1 ноября 2006 года. После этого голкипер пропускал в 43 матчах подряд, что является антирекрдом турнира.

«Конечно, мы все хотели прервать эту серию, а Игорь больше всех. Своей карьерой и высоким классом он не заслуживал такой серии. Конечно, мы его поздравили и всей командой, и каждый игрок отдельно», — сказал Гончаренко.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
22.11.2017, 20:00 Зрители: 27709 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Витория Руй
Голы
13′ Георгий Щенников (Б. Натхо, П. Вернблум) 42
56′ Нивалду Виейра Жардел 33
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
72′ Бибрас Натхо 66
39′ Понтус Вернблум 3
50′ Георгий Щенников 42
70′ Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
84′ Алан Дзагоев 10
Астемир Гордюшенко 72
30 Бруну Варела
34 Андре Алмейда
4 Андерсон Луис Луизау (к) 61′
33 Нивалду Виейра Жардел
21 Луиш Мигел Пиззи
10 Жонас
18 Эдуардо Сальвио
5 Любомир Фейса
19 Элизеу 83′ 31′
17 Андрия Живкович
6 Филипе Аугусту 57′
9 Рауль Хименес
84 Диогу Гонсалвеш 46′
22 Франко Серви
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 4
5 Угловые 5
18 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Маркус Хеккер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
За воротами Тобиас Штилер (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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