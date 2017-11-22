Гончаренко: Акинфеев своей карьерой не заслуживал антирекордной серии в Лиге чемпионов

ЦСКА в среду обыграл «Бенфику» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Акинфеев сыграл «на ноль» в матче основного турнира Лиги чемпионов впервые с 1 ноября 2006 года. После этого голкипер пропускал в 43 матчах подряд, что является антирекрдом турнира.

«Конечно, мы все хотели прервать эту серию, а Игорь больше всех. Своей карьерой и высоким классом он не заслуживал такой серии. Конечно, мы его поздравили и всей командой, и каждый игрок отдельно», — сказал Гончаренко.