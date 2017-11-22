«Ювентус» — «Барселона»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона».
Стали известны стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона».
Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Мехди Бенатиа, Андреа Барцальи, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.
Запас: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Родриго Бентанкур, Марио Манджукич.
«Барселона»:
Запас: Яспер Силлессен, Хорди Альба, Алейкс Видаль, Томас Вермален, Денис Суарес, Лионель Месси, Пако Алькасер.