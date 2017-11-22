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22:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона».

Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Мехди Бенатиа, Андреа Барцальи, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.

Запас: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Родриго Бентанкур, Марио Манджукич.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Лука Динь, Херард Пике, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Паулиньо, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Херард Деулофеу.

Запас: Яспер Силлессен, Хорди Альба, Алейкс Видаль, Томас Вермален, Денис Суарес, Лионель Месси, Пако Алькасер.

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