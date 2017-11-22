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21:58 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Бенфику» в Лиге чемпионов и вышел в весеннюю часть еврокубков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил португальскую «Бенфику» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Источник: ИТАР-ТАСС

На 13-й минуте счет в матче открыл Георгий Щенников, а на 56-й минуте защитник «Бенфики» Нивалдо Жардел забил мяч в свои ворота. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию из 43 матчей основной стадии Лиги чемпионов, в которых он пропускал голы.

Армейцы набрали девять очков в группе A и не опустятся ниже третьего места, дающего право выступить в Лиге Европы со стадии 1/16 финала. Также ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз армейцы выходили в 1/8 финала турнира в сезоне-2011/12, уступив на этой стадии мадридскому «Реалу». С тех пор команда не участвовала в весенней части еврокубков, занимав в группе Лиги чемпионов последнее место.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в основном составе команды впервые с 27 октября, в текущем сезоне 38-летний защитник принял участие в 17 играх команды. Щенников забил четвертый гол в текущем сезоне (принял участие в 23 матчах), при этом в предыдущих 252 играх за армейцев крайний защитник отличился лишь раз. Полузащитники армейцев Понтус Вернблум и Бибрас Натхо из-за перебора желтых карточек пропустят заключительный матч армейцев в группе — с английским «Манчестер Юнайтед».

Турнирное положение в группе A:
1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков (после четырех матчей),
2. ЦСКА — 9 (5),
3. «Базель» — 6 (4),
4. «Бенфика» — 0 (5).

В следующем матче армейцы сыграют в гостях с английским «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» дома встретится со швейцарским «Базелем». Обе встречи пройдут 5 декабря.

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
22.11.2017, 20:00 Зрители: 27709 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Витория Руй
Голы
13′ Георгий Щенников (Б. Натхо, П. Вернблум) 42
56′ Нивалду Виейра Жардел 33
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
72′ Бибрас Натхо 66
39′ Понтус Вернблум 3
50′ Георгий Щенников 42
70′ Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
84′ Алан Дзагоев 10
Астемир Гордюшенко 72
30 Бруну Варела
34 Андре Алмейда
4 Андерсон Луис Луизау (к) 61′
33 Нивалду Виейра Жардел
21 Луиш Мигел Пиззи
10 Жонас
18 Эдуардо Сальвио
5 Любомир Фейса
19 Элизеу 83′ 31′
17 Андрия Живкович
6 Филипе Аугусту 57′
9 Рауль Хименес
84 Диогу Гонсалвеш 46′
22 Франко Серви
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 4
5 Угловые 5
18 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Маркус Хеккер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
За воротами Тобиас Штилер (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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