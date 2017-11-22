ЦСКА победил «Бенфику» в Лиге чемпионов и вышел в весеннюю часть еврокубков

Источник: ИТАР-ТАСС

На 13-й минуте счет в матче открыл Георгий Щенников, а на 56-й минуте защитник «Бенфики» Нивалдо Жардел забил мяч в свои ворота. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию из 43 матчей основной стадии Лиги чемпионов, в которых он пропускал голы.

Армейцы набрали девять очков в группе A и не опустятся ниже третьего места, дающего право выступить в Лиге Европы со стадии 1/16 финала. Также ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз армейцы выходили в 1/8 финала турнира в сезоне-2011/12, уступив на этой стадии мадридскому «Реалу». С тех пор команда не участвовала в весенней части еврокубков, занимав в группе Лиги чемпионов последнее место.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в основном составе команды впервые с 27 октября, в текущем сезоне 38-летний защитник принял участие в 17 играх команды. Щенников забил четвертый гол в текущем сезоне (принял участие в 23 матчах), при этом в предыдущих 252 играх за армейцев крайний защитник отличился лишь раз. Полузащитники армейцев Понтус Вернблум и Бибрас Натхо из-за перебора желтых карточек пропустят заключительный матч армейцев в группе — с английским «Манчестер Юнайтед».

Турнирное положение в группе A:

1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков (после четырех матчей),

2. ЦСКА — 9 (5),

3. «Базель» — 6 (4),

4. «Бенфика» — 0 (5).