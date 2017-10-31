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УЕФА не стал наказывать «Бенфику» за пиротехнику в матче с «МЮ»
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
Встреча группы А между «МЮ» и «Бенфикой» прошла 31 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Против «Бенфики» 1 ноября было открыто дисциплинарное дело
|Манчестер Юнайтед
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Бенфика
|Жозе Моуринью
|Витория Руй
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)