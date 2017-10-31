Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото)
Названа самая дорогая улица России (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Базель0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Андерлехт0
Бавария0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ1
Селтик1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико0
Рома0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус0
Барселона0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спортинг0
Олимпиакос П0
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах0
Челси4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия4
Тюмень2
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Акинфеев прервал антирекордную серию в основной стадии ЛЧ
«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
9Армейцы снова не справились с турецким напором
22:13 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА не стал наказывать «Бенфику» за пиротехнику в матче с «МЮ»

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Дисциплинарная инстанция УЕФА не стала наказывать португальскую «Бенфику» за использование ее болельщиками пиротехники в матче футбольной Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча группы А между «МЮ» и «Бенфикой» прошла 31 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Против «Бенфики» 1 ноября было открыто дисциплинарное дело из-за использования болельщиками клуба пиротехнических средств. Как отмечается, дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение прекратить разбирательство.

Манчестер Юнайтед 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
31.10.2017, 22:45 Зрители: 74437 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Витория Руй
Голы
45′ Миле Свилар 1
78′ Дэйли Блинд 17
Нереализованные пенальти
15′ А. Марсьяль 11
Составы
Давид де Хеа 1
Маттео Дармиан 36
Дэйли Блинд 17
24′ Эрик Байи 3
Крис Смоллинг (к) 12
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
Скотт Мактоминэй 39
68′ Хуан Мануэль Мата 8
Андер Агуэра Эррера 21
75′ Антони Марсьяль 11
Маркус Рэшфорд 19
24′ 45′ Джесси Лингард 14
Генрих Мхитарян 22
1 Миле Свилар
8 Дуглас
33 Нивалду Виейра Жардел (к)
66 Рубен Диаш 6′
5 Любомир Фейса
7 Андреас Самарис 77′
18 Эдуардо Сальвио 69′
84 Диогу Гонсалвеш
3 Алехандро Гримальдо 64′
19 Элизеу
21 Луиш Мигел Пиззи 78′
10 Жонас
9 Рауль Хименес 74′
14 Харис Сеферович
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 6
13 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Россию лишили еще одного золота Сочи
СМИ: Дзюба покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно
УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»
«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Ибрагимович — в заявке «МЮ», Сухи — в «старте» «Базеля»
ЦСКА одержал восьмую победу в последних девяти матчах КХЛ
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь