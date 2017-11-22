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22:24 (мск), источник: ТАСС

«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 22 ноября. Английский футбольный клуб «Челси» одержал крупную победу над азербайджанским «Карабахом» со счетом 4:0 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.

Источник: AFP 2017

Забитыми мячами отметились Эден Азар (21-я минута, с пенальти), Виллиан (36, 85) и Сеск Фабрегас (73, с пенальти). На 19-й минуте с поля за грубый фол был удален защитник хозяев Рашад Садыхов.

В турнирной таблице группы C «Челси» занимает первое место, набрав 10 очков, «Карабах» с двумя очками идет последним. Итальянская «Рома» (8) и испанский «Атлетико» (3) расположились соответственно на третьем и четвертом местах. Таким образом, «Челси» досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала соревнований, «Карабах» потерял шансы на выход в плей-офф. Матч «Атлетико» — «Рома» пройдет позднее в среду.

В заключительном туре пройдут матчи «Челси» — «Атлетико» и «Рома» — «Карабах». Обе встречи состоятся 5 декабря.

Карабах 0:4
Первый тайм: 0:2
Челси
22.11.2017, 20:00 Зрители: 67100 Групповой турнир: Группа C Baku Olympic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Антонио Конте
Голы
10 Эден Азар 21′
22 Виллиан (Э. Азар) 36′
4 Сеск Фабрегас 73′
22 Виллиан (Р. Педро) 85′
Составы
Ибрахим Шехич 13
71′ Максим Медведев 5
19′ Рашад Садыгов (к) 14
Анси Аголли 25
41′ Якуб Ржезничак 52
Гара Гараев 2
Мигель Маркос Мадера Мичел 8
Ришард Алмейда 20
81′ Уайльд-Дональд Геррье 77
Эльвин Юнусзаде 32
85′ Дино Ндлову 9
Дани Кинтана 99
45′ Махир Мадатов 11
Джошгун Диниев 91
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
21 Давиде Дзаппакоста
28 Сесар Аспиликуэта (к)
30 Давид Луиз
4 Сеск Фабрегас
11 Родригес Педро
22 Виллиан
3 Маркос Алонсо 58′ 53′
24 Гэри Кэйхилл
7 Н`Голо Канте 75′
6 Дэнни Дринкуотер
10 Эден Азар 65′
9 Альваро Мората
Статистика
2 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 10
1 Штанги, перекладины 0
0 Угловые 5
5 Фолы 12
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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