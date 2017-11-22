«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Эден Азар (21-я минута, с пенальти), Виллиан (36, 85) и Сеск Фабрегас (73, с пенальти). На 19-й минуте с поля за грубый фол был удален защитник хозяев Рашад Садыхов.
В турнирной таблице группы C «Челси» занимает первое место, набрав 10 очков, «Карабах» с двумя очками идет последним. Итальянская «Рома» (8) и испанский «Атлетико» (3) расположились соответственно на третьем и четвертом местах. Таким образом, «Челси» досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала соревнований, «Карабах» потерял шансы на выход в плей-офф. Матч «Атлетико» — «Рома» пройдет позднее в среду.
В заключительном туре пройдут матчи «Челси» — «Атлетико» и «Рома» — «Карабах». Обе встречи состоятся 5 декабря.