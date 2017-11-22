Ибрагимович — в заявке «МЮ», Сухи — в «старте» «Базеля»
Стали известны составы «Базеля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Стали известны составы «Базеля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
На поле появятся два бывших защитника «Спартака» — капитан хозяев Марек Сухи и игрок левого фланга обороны «МЮ» Маркос Рохо. Кроме того, в заявку гостей попал недавно восстановившийся от травмы Златан Ибрагимович.
Полностью составы команд выглядят следующим образом:
«Базель»: Вацлик — Аканджи, Сухи, Баланта — Ланг, Дье, Зуффи, Петретта,
Запасные — Сальви, Франссон, Аджети, Риверос, Манзамби, Иттен, Буа.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро — Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо — Лингард, Феллаини, Погба, Эррера, Марсьяль — Лукаку.
Запасные — Перейра, Линделеф, Ибрагимович, Рэшфорд, Шоу, Матич, Мактоминэй.
Матч начнется в 22.45 по московскому времени.