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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович — в заявке «МЮ», Сухи — в «старте» «Базеля»

Стали известны составы «Базеля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

На поле появятся два бывших защитника «Спартака» — капитан хозяев Марек Сухи и игрок левого фланга обороны «МЮ» Маркос Рохо. Кроме того, в заявку гостей попал недавно восстановившийся от травмы Златан Ибрагимович.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 22.11.2017, 22:45
Базель
0Манчестер Юнайтед0

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Базель»: Вацлик — Аканджи, Сухи, Баланта — Ланг, Дье, Зуффи, Петретта, Эль-Юнусси — Оберлен.

Запасные — Сальви, Франссон, Аджети, Риверос, Манзамби, Иттен, Буа.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро — Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо — Лингард, Феллаини, Погба, Эррера, Марсьяль — Лукаку.

Запасные — Перейра, Линделеф, Ибрагимович, Рэшфорд, Шоу, Матич, Мактоминэй.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени.

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