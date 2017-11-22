«Астана» — «Вильярреал»: с верой в успех

Что и говорить, оппоненты подходят к этому поединку в не совсем равных условиях. У «Вильярреала» самый разгар сезона, «Астана» же все свои дела на внутреннем фронте успешно завершила почти три недели назад. Понятно, что в подобной ситуации с отсутствием игровой практики в течение достаточно продолжительного периода времени футболистам столичной дружины не слишком просто было поддерживать себя в необходимом тонусе и сохранять оптимальные кондиции. Однако скидок на такие моменты казахстанские любители футбола по традиции делать не станут. Все будут ждать от хозяев поля на «Астана Арене» только успеха. И, значит, столичной дружине предстоит его в этом матче добиваться.



«Вильярреал» — лидер нашей группы Лиги Европы, и, безусловно, испанская делегация летела в такую даль вовсе не для того, чтобы проиграть на «Астана Арене». Фаворит — он и в Африке фаворит: объективно команда с Пиренейского полуострова, безусловно, сильнее. Однако сейчас сильнейшей команде Казахстана четырех последних лет нет необходимости соревноваться с «Желтой субмариной» на протяжении длинной турнирной дистанции — есть один только матч с испанской дружиной, и в нем необходимо выложиться по максимуму.



У «Вильярреала» дела в последнее время идут не слишком плохо. В трех последних поединках в Ла Лиге подопечные Хави Кальехи поражений не знали. Желтые записали в них в свой актив две «атлетические» ничьи — в Мадриде и в Бильбао, — и выиграли на своем поле у «Малаги». По ходу дела параллельно испанцы одолели в еврокубке в Праге «Славию» со счетом 2:0 — чем только лишний раз доказали, что относятся к своему выступлению в Лиге Европы весьма трепетно и бережно. А, значит, нет смысла ждать, что в Астане настроение «подводников» вдруг резко изменится.



К чему необходимо быть готовым футболистам казахстанского чемпиона? К тому, пожалуй, что при Хави Кальехе желтые играют обычно по тактической схеме 4−4−2 с «ромбиком» в полузащите, где один из центральных хавбеков выступает в опорной зоне, а другой фактически действует под нападающими. Коих в стартовом составе сейчас выходят двое — и это Седрик Бакамбу и Карлос Бакка. Оба техничны, мобильны и скоры на удар. Мануэль Тригерос у Кальехи больше действует слева, Пабло Форнальс же, напротив, превратился в некоего дирижера атакующих действий команды в середине поля. Справа место Саму Кастильехо в старте занял Роберто Сориано. Опорника играет Родри Эрнандес. Действовавший против «Астаны» в Испании на острие атаки «подводников» Энес Унал успел уже отправиться в аренду в «Леванте», а автор одного из мячей в ворота нашей команды в той игре Никола Сансоне выходит теперь только на замену. То же касается и Дениса Черышева — с той лишь разницей, что в Астану россиянин и вовсе не прилетел.



Да, это окажется уже не совсем тот «Вильярреал», что выиграл у себя дома у «Астаны» 14 сентября со счетом 3:1. Однако же и сильнейшая команда Казахстана, очень хочется верить, на своем стадионе перед глазами родных болельщиков предстанет совсем не той осторожной футбольной дружиной, какой видели ее все на Пиренеях. Успев отдохнуть после завершения чемпионата страны, «Астана» может с новыми силами сейчас возобновить борьбу за выход из группы Лиги Европы. А такая цель, что ни говори, — великолепная мотивация для любого уважающего себя как профессионала футболиста. Как и, безусловно, для тренера тоже.



Верим в наших!