Сольбаккен: Через год Алексей Миранчук может оказаться в европейском топ-клубе

«ПАРНЯ ПОД 59-М НОМЕРОМ ЖДЕТ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»

— В 2010 году на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» вы хорошо разобрали казанцев, указав на их слабые места. Разберете для журналистов «Локомотив»?

— Это крепкая команда, в чемпионате России они долго лидирует. В каждом команде есть лидеры, здесь это Фернандеш и Фарфан. Это быстрые умные игроки, опытные. Первый играл в Испании и Англии, второй — только-только вывел сборную Перу на ЧМ-2018. Это уровень.

Но самый большой потенциал у футболиста под 59-м номером (Алексей Миранчук — прим. ред.). Мне сложно выговорить его фамилию, но, думаю, вы поняли, о ком я. У него большое будущее. В следующем году он может оказаться в большом европейском чемпионате и в сильном клубе.

— Как оцениваете уровень игры вратарей «Локомотива»? Они играют так же плохо ногами, как и Рыжиков в 2010-м?

— А, вы опять про 2010-й… Я думаю, «Рубин» тогда был отличной командой, мы выиграли у них только раз. Если вам нравится проводить параллели — пожалуйста. Я скажу, что обе команды классные. Но голкиперы «Локо» играют ногами чуть лучше.

— Что думаете о чемпионате России? В этом сезоне российские клубы весьма не плохи.

— Все дело в футболистах, которые прогрессируют. В некоторых матчах видно, как местные игроки становятся сильнее с каждым матчем. Просто в еврокубках это заметнее всего.

«Локомотив» идет в РФПЛ первым, но, думаю, разница в классе и качестве футбола между первыми четырьмя-пятью командами не так велика.

«ПОСТАРАЕМСЯ ВЫИГРАТЬ ЛИГУ ЕВРОПЫ»

— У «Копенгагена» много травмированных. Как собираетесь выходить из ситуации

— У нас нет особого кадрового выбора. Сыграют практически все, кто на данный момент готов. Возможно, увидите Томсона, но не с первых минут. В сложившейся ситуации результат над нами довлеет несмотря на первое место в группе.

Как оказаться в Лиге чемпионов? У нас только один путь — выиграть Лигу Европы. И я абсолютно серьезно. У «Манчестер Юнайтед» в прошлом году получилось. Для наших игроков здорово сыграть против сильнейшей команды России на данный момент, это большой опыт.

ЗЕКА: НАДЕЮСЬ, У ФЕРНАНДЕША МАТЧ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Полузащитник Зека также поделился мнением о предстоящей встрече.

— Что думаете о «Локомотиве» и предстоящем матче?

— Это очень хорошая команда, в которой собраны добротные игроки. Будет сложный матч. Постараемся взять три очка, потому что нам это нужно.

— У «Копенгагена» проблемы в чемпионате. Этот матч — облегчит и наоборот осложнит ситуацию?

— Это другой турнир, здесь мы первые в группе, все зависит только от нас. Сейчас мы думаем о Лиге Европы, а не о чемпионате Дании. После поразмыслим о том, как улучшить позиции в лиге.