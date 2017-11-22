«Краснодар» вышел в стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
ТАСС, 22 ноября. «Краснодар» в гостях сыграл вничью с венгерским «Гонведом» со счетом 1:1 в ответном матче второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
ТАСС, 22 ноября. «Краснодар» в гостях сыграл вничью с венгерским «Гонведом» со счетом 1:1 в ответном матче второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
У хозяев отличился Балинт Фалушши (51-я минута), в составе гостей гол забил Роман Крюков (67). Первая встреча, прошедшая 1 ноября, завершилась со счетом 8:0 в пользу краснодарской команды.
«Краснодар» сыграет в стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник краснодарцев станет известен после жеребьевки, которая пройдет 11 декабря.
Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд, разбитых на два раунда: в первом (Путь Лиги чемпионов) выступают 32