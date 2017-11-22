Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Песков рассказал про захват центра ЛНР
Клоги способны «убить» ваши ноги
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Названа самая дорогая улица России (фото)
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах0
Челси3
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Андерлехт
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Рома
Футбол. Еврокубки
22:45
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Олимпиакос П
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия4
Тюмень2
Все события
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»
10 игроков РФПЛ, которые больше всего подорожали с начала сезона
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
20:41 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» вышел в стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 22 ноября. «Краснодар» в гостях сыграл вничью с венгерским «Гонведом» со счетом 1:1 в ответном матче второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

У хозяев отличился Балинт Фалушши (51-я минута), в составе гостей гол забил Роман Крюков (67). Первая встреча, прошедшая 1 ноября, завершилась со счетом 8:0 в пользу краснодарской команды.

«Краснодар» сыграет в стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник краснодарцев станет известен после жеребьевки, которая пройдет 11 декабря.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд, разбитых на два раунда: в первом (Путь Лиги чемпионов) выступают 32 клуба-участника группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (Путь национальных чемпионов) — 32 клуба, которые являются победителями национальных чемпионатов. Победители групп Пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями второго раунда Пути национальных чемпионов.

 Федун прокомментировал обидную ничью "Спартака"
Каррера объяснил, почему "Спартак" не смог победить "Марибор"
Россию лишили еще одного золота Сочи
СМИ: Дзюба покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно
УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»
10 игроков РФПЛ, которые больше всего подорожали с начала сезона
«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Семин: Организаторам надо создать нормальные условия для игроков
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
На ВДНХ отреставрировали скульптуру «Тракторист и колхозница»
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь