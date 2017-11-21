Симонян: Футболисты «Спартака» боятся последних минут матча

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Во вторник в Москве «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1). Красно-белые пропустили мяч на 90-й минуте.

«У «Спартака», и особенно у его обороны, хроническая болезнь — боязнь последних минут матча; начиная с матча против «Динамо», «Спартак» выигрывает [по ходу встречи], но упускает победу на последних минутах. Я задаюсь вопросом к команде, капитану и тренеру: «Господа, сколько можно?! Почему «Спартак» пропускает на последних минутах? Это уже переполнило чашу терпения, не было такого в истории «Спартака», чтобы столько побед было упущено на последних минутах», — сказал Симонян.

«При всем уважении к [главному тренеру команды Массимо] Каррере, [к нему есть вопрос] — управляет ли он процессом игры, особенно в последние минуты матча. И, конечно, [есть вопросы] к капитану — вожака в “Спартаке”, начиная от первого лица [клуба] и заканчивая капитаном команды и всеми футболистами, нет. Это может прозвучать как злой укол, но мне “Спартак” не безразличен, приношу извинения тренеру и команде, но по-другому я не могу», — добавил собеседник ТАСС.

Симонян заявил, что футболисты «Спартака» могут реабилитироваться перед болельщиками победой в матче шестого тура Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». «Всегда хочется верить в победу, но “Ливерпуль” есть “Ливерпуль”. Может, футболисты “Спартака” реабилитируются перед болельщиками победой», — сказал бывший нападающий «Спартака».