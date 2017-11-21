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19:37 (мск), источник: ТАСС

Симонян: Футболисты «Спартака» боятся последних минут матча

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Футболисты московского «Спартака» страдают хронической боязнью последних минут матча, что показывают игры нынешнего сезона. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Во вторник в Москве «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1). Красно-белые пропустили мяч на 90-й минуте.

«У «Спартака», и особенно у его обороны, хроническая болезнь — боязнь последних минут матча; начиная с матча против «Динамо», «Спартак» выигрывает [по ходу встречи], но упускает победу на последних минутах. Я задаюсь вопросом к команде, капитану и тренеру: «Господа, сколько можно?! Почему «Спартак» пропускает на последних минутах? Это уже переполнило чашу терпения, не было такого в истории «Спартака», чтобы столько побед было упущено на последних минутах», — сказал Симонян.

«При всем уважении к [главному тренеру команды Массимо] Каррере, [к нему есть вопрос] — управляет ли он процессом игры, особенно в последние минуты матча. И, конечно, [есть вопросы] к капитану — вожака в “Спартаке”, начиная от первого лица [клуба] и заканчивая капитаном команды и всеми футболистами, нет. Это может прозвучать как злой укол, но мне “Спартак” не безразличен, приношу извинения тренеру и команде, но по-другому я не могу», — добавил собеседник ТАСС.

Симонян заявил, что футболисты «Спартака» могут реабилитироваться перед болельщиками победой в матче шестого тура Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». «Всегда хочется верить в победу, но “Ливерпуль” есть “Ливерпуль”. Может, футболисты “Спартака” реабилитируются перед болельщиками победой», — сказал бывший нападающий «Спартака».

Турнирное положение в группе Е после пяти матчей:
1. «Ливерпуль» — 9 очков,
2. «Севилья» — 8,
3. «Спартак» — 6,
4. «Марибор» — 2.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Спартак» проведет против «Ливерпуля» 6 декабря в Англии.

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Кабха
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 45′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Марибор
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