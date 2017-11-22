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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.

Запасные: Помазун, Набабкин, Гордюшенко, Чалов, Кучаев, Оланаре, Жамалетдинов.

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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