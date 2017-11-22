Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».
Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.
Запасные: Помазун, Набабкин, Гордюшенко, Чалов, Кучаев, Оланаре, Жамалетдинов.
Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.