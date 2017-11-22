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18:22 (мск), источник: Советский спорт

Юрий Семин: Хабаровск? У ЦСКА там двое сломались. Кому такой футбол нужен?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена», а также высказался на тему следующего матча в РФПЛ — против «СКА-Хабаровска».

Источник: Советский спорт

— Ожидаем сложной тяжелой игры, победа в ней нужна обеим командам. Плюс у нас и без того сейчас достаточно непростой период: большое количество матчей, футболисты национальных сборных наигрались и налетались на далекие расстояния.

Первая половина сезона подходит к концу, и впереди остались самые важные встречи. Перед перерывом мы должны показать характер и волю.

— Готов ли Фарфан сыграть?
— Думаю, да. Он практически не тренировался после стыковых матчей с Новой Зеландией. Но зная Джефферсона, он волевой человек, профессиональный. Будем надеяться на его помощь.

— Насколько готов Ари и какие новости по Чорлуке?
— Эти вопросы лучше докторам задавать. Мое мнение: они в этом году не в состоянии выходить и приносить нам пользу на поле. Моральную пользу они приносят, они с нами душой, оказывают поддержку. Но пока времени прошло мало, чтобы их состояние позволило сыграть.

— Существует ли задача выхода в плей-офф Лиги Европы именно с первого места? Вторые команды попадают на вылетевших из Лиги чемпионов.
— Сейчас самая главная задача выиграть матч с «Копенгагеном», а дальше жизнь покажет.

— Много разговоров о следующем матче «Локо» в РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Повлиял ли тяжелый выезд на подготовку перед «Копенгагеном»?
— Еврокубковый матч не должен ни на что влиять. Есть игра в четверг, в ней нужно выложиться изо всех сил, необходима концентрация.

А что касается Хабаровска. Я так скажу: те организации, которые проводят чемпионат России, должны создать соответствующие условия для футболистов и команд, чтобы они могли показаться свои лучшие качества не в экстремальных ситуациях, как зачастую у нас бывает, а в нормальных условиях. Тогда наш футбол будет развиваться.

— В Хабаровск полетит основная команда?
— Кто жив-здоров будет, тот и полетит. И главный тренер если жив-здоров будет, то полетит. А если простудиться, то не полетит. На эту тему бессмысленно говорить. Чемпионат должен проводиться в нормальных условиях для всех.

Вот, например, ЦСКА играл в Хабаровске в экстремальных условиях. Ну и для чего? Два футболиста получили переломы! Ну и для чего такой матч? Кому такой футбол нужен? Там на трибунах было 500 человек. А организаторы РФПЛ ведь не будут травмированным ребятам платить деньги. До поры до времени клуб будет платить, а дальше все самостоятельно.

— По-вашему, во избежание травм при таком климате нужно переносить матчи в южные теплые регионы?
По-нашему, нормальные условия нужны! Нормальные поля, нормальные стадионы, все нормальное. Тогда будет лига нормальная.

Надо, чтобы все время у всех были такие стадионы, как у нас, с нормальным полем. Как у «Спартака» и других клубов. Есть руководители, которые сидят в ложе — у них тепло и хорошо — и говорят, что играть в минус 15 — это нормально! Футболисты ведь деньги за это получают. А они получают деньги, чтобы, в первую очередь, играть в комфортных условиях.

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Полузащитник «Локо» также поделился ожиданиями от предстоящего еврокубкового матча.

— До матча с «Копенгагеном» на стадионе «Локомотива» пройдет тематические мероприятия для болельщиков в стиле датских сказок? Вы читали сказки Андерсена?
— Конечно. Думаю, в детстве все точно читали «Снежную королеву» и другие произведения. Надеюсь, фанатам будет весело и все хорошо проведут время перед футболом.

— Ворвавшись в основу «Локо», вы сразу стали много ассистировать. Тренер просит так играть или это стечение обстоятельств?
— Для меня главное, чтобы мои действия помогали команде, приносили пользу. Это в первую очередь. А личные заслуги уже потом.

— Что ждете от «Копенгагена»? Матч в Дании был непростым.
— Будет тяжелая игра. Отдадим все силы, которые у нас есть. Будем стараться порадовать публику, нам нужна эта победа.

Результат этой встречи не то что довлеет над нами, мы и так все понимаем. Поэтому выйдем и сделаем все от нас зависящее, а там — как бог даст.

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