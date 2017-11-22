Пабло Форнальс: Хотим взять три очка в Астане
Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс отметил, что матч с «Астаной» в Лиге Европы будет непростым, пишет Sports.kz.
Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс отметил, что матч с «Астаной» в Лиге Европы будет непростым, пишет Sports.kz.
— Мы очень хорошо долетели. У нас было время для отдыха. Много думали об этой игре и хотим взять три очка.
— Впереди у вас важная игра с «Севилией» в чемпионате.
— Да, каждый матч для нас важен. Мы знаем, что будет играть с сильной командой. Матч с «Астаной» для нас также имеет большое значение, поскольку это Лига Европы, где мы также хотим пройти далеко.
— Чего ждать от «Астаны»?
— «Астана» будет показывать свой лучший футбол. Но, и мы будем сконцентрированы и надеемся, победить.
— При этом, «Астана» уже немало игр не проигрывает на своем поле.
— «Астана» уже не первый год играет в Европе, поэтому мы относимся к сопернику с уважением.
— Кого вы больше всего опасаетесь в составе «Астаны»?
— Есть довольно быстрые фланговые игроки как Твумаси. Также есть хороший центрфорвард.