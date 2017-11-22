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17:34 (мск), источник: Sports.kz

Пабло Форнальс: Хотим взять три очка в Астане

Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс отметил, что матч с «Астаной» в Лиге Европы будет непростым, пишет Sports.kz.

 — Мы очень хорошо долетели. У нас было время для отдыха. Много думали об этой игре и хотим взять три очка.

 — Впереди у вас важная игра с «Севилией» в чемпионате.
— Да, каждый матч для нас важен. Мы знаем, что будет играть с сильной командой. Матч с «Астаной» для нас также имеет большое значение, поскольку это Лига Европы, где мы также хотим пройти далеко.

 — Чего ждать от «Астаны»?
— «Астана» будет показывать свой лучший футбол. Но, и мы будем сконцентрированы и надеемся, победить.

 — При этом, «Астана» уже немало игр не проигрывает на своем поле.
— «Астана» уже не первый год играет в Европе, поэтому мы относимся к сопернику с уважением.

 — Кого вы больше всего опасаетесь в составе «Астаны»?
— Есть довольно быстрые фланговые игроки как Твумаси. Также есть хороший центрфорвард.

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