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17:27 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Бенфику» в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил португальскую «Бенфику» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА.

Источник: AFP 2017

Голы забили Никита Мацхарашвили (72-я минута) и Виталий Жиронкин (85).

Армейцы, ранее потерявшие шансы на выход в плей-офф турнира, с 3 набранными очками занимают четвертое место в группе. Турнирное положение в группе A: 1. «Манчестер Юнайтед» — 8 очков (после четырех матчей), 2. «Базель» — 7 (4), 3. «Бенфика» — 6 (5), 4. ЦСКА — 3 (5).

В следующем матче армейцы сыграют в гостях с английским «Манчестер Юнайтед» 5 декабря, «Бенфика» дома встретится со швейцарским «Базелем».

Основные команды ЦСКА и «Бенфики» сыграют позднее в среду в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене». Встреча начнется в 20:00 мск.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд, разбитых на два раунда: в первом (путь Лиги чемпионов) выступают 32 клуба-участника группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (путь национальных чемпионатов) — 32 клуба, которые являются победителями национальных чемпионатов. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп в пути национальных чемпионов.

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