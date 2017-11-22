ЦСКА победил «Бенфику» в матче Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил португальскую «Бенфику» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА.
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил португальскую «Бенфику» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА.
Голы забили Никита Мацхарашвили (72-я минута) и Виталий Жиронкин (85).
Армейцы, ранее потерявшие шансы на выход в
В следующем матче армейцы сыграют в гостях с английским «Манчестер Юнайтед» 5 декабря, «Бенфика» дома встретится со швейцарским «Базелем».
Основные команды ЦСКА и «Бенфики» сыграют позднее в среду в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене». Встреча начнется в 20:00 мск.
Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд, разбитых на два раунда: в первом (путь Лиги чемпионов) выступают 32