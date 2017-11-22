Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крутой: Хворостовский на год пережил отведенное врачами время
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Челси
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия4
Тюмень2
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Андерлехт
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Рома
Футбол. Еврокубки
22:45
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Олимпиакос П
Все события
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
18Швед «Химки» не спас
16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче «Локо» — «Копенгаген» болельщиков встретят герои сказок Андерсена

Перед матчем группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Копенгаген», который состоится 23 ноября, зрителей на стадионе ждёт насыщенная развлекательная программа по мотивам датских сказок.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе «Локомотива», в день матча пространство перед стадионом получит название «Европейская площадь».

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа F, 23.11.2017, 21:00
Локомотив М
-Копенгаген-

На площади зрителей будут встречать герои из сказок Андерсена, артисты, бродячие музыканты. В программе даже запланирован сеанс чтения сказок.

«Тематические вечера полюбились нашей аудитории. Перед матчем с чешским “Фаставом” болельщики слушали классическую музыку, пробовали блюда чешской кухни. На матче с молдавским “Шерифом” была представлена программа “Столичное гостеприимство” с музыкальной программой, рассчитанной не только на москвичей, но и на гостей из Тирасполя. На этот раз — датские мотивы, которые ненадолго вернут взрослых в детство. Программа стартует за два часа до матча», — отметили в пресс-службе.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Копенгаген
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
«Амур» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь