На матче «Локо» — «Копенгаген» болельщиков встретят герои сказок Андерсена

«Тематические вечера полюбились нашей аудитории. Перед матчем с чешским “Фаставом” болельщики слушали классическую музыку, пробовали блюда чешской кухни. На матче с молдавским “Шерифом” была представлена программа “Столичное гостеприимство” с музыкальной программой, рассчитанной не только на москвичей, но и на гостей из Тирасполя. На этот раз — датские мотивы, которые ненадолго вернут взрослых в детство. Программа стартует за два часа до матча», — отметили в пресс-службе.